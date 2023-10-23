https://sputnikarabic.ae/20231023/قطر-تورد-الغاز-المسال-إلى-إيطاليا-لمدة-27-عاما-مليون-طن-سنويا-1082349953.html
قطر تورد الغاز المسال إلى إيطاليا لمدة 27 عاما... مليون طن سنويا
قطر تورد الغاز المسال إلى إيطاليا لمدة 27 عاما... مليون طن سنويا
أعلنت شركة "قطر للطاقة"، اليوم الاثنين، عن عقدها اتفاقا مع شركة "إيني" الإيطالية لتزويدها بالغاز الطبيعي المسال لمدة 27 عاما. 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T08:35+0000
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وقالت الشركة المملوكة للدولة الخليجية في بيان لها، إن الدوحة ستورد مليون طن من الغاز سنويا بموجب الاتفاق، بعد اتفاق مع "إيني" على حصة في مشروع توسعة حقل الشمال الضخم للغاز في قطر.وفي أعقاب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا العام الماضي، سارعت الدول الأوروبية إلى تعويض الإمدادات المفقودة من الغاز الطبيعي من روسيا.وقال وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، عن الاتفاقية: "اليوم، نتخذ خطوة مهمة أخرى في تعزيز شراكتنا مع "إيني" والتي من شأنها تعزيز تعاوننا المتبادل لسنوات عديدة قادمة".وأضاف: "سنواصل معا إظهار التزامنا تجاه الأسواق الأوروبية بشكل عام، والسوق الإيطالية بشكل خاص".ومن المتوقع أن تبدأ عمليات تسليم الغاز الطبيعي المسال إلى منطقة توسكانا الإيطالية في عام 2026، بموجب الاتفاقية الجديدة.وفي شهر يونيو/ حزيران 2022، اتفقت شركة "إيني" الإيطالية على صفقة مع شركة "قطر للطاقة" للحصول على حصة 3.1% في مشروع حقل الشمال الشرقي في قطر، وهو المرحلة الأولى من توسع الدولة الخليجية في أكبر حقل للغاز في العالم، والذي يمتد إلى الأراضي الإيرانية.وتأتي الصفقة مع "إيني" في أعقاب سلسلة سريعة من الاتفاقيات التاريخية الطويلة مع الشركات الأوروبية لتوريد الغاز من قطر.وفي الأسبوع الماضي، أعلنت قطر عن صفقة لمدة 27 عاما مع شركة "شل" البريطانية، وفي وقت سابق من الشهر، أعلنت شركة "توتال" الفرنسية عن صفقة أخرى متساوية المدة.وبموجب توسعة حقل الشمال، من المقرر أن ترفع قطر إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 60% أو أكثر إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027.وتقدّر شركة "قطر للطاقة" أن حقل الشمال يحتوي على نحو 10% من احتياطيات الغاز الطبيعي المعروفة في العالم.وتعد قطر واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى جانب روسيا وأستراليا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231003/أمير-قطر-يضع-حجر-الأساس-لمشروع-توسيع-أكبر-حقل-غاز-في-العالم-1081626073.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, اقتصاد, إيطاليا, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
قطر, أخبار قطر اليوم, اقتصاد, إيطاليا, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
قطر تورد الغاز المسال إلى إيطاليا لمدة 27 عاما... مليون طن سنويا
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أعلنت شركة "قطر للطاقة"، اليوم الاثنين، عن عقدها اتفاقا مع شركة "إيني" الإيطالية لتزويدها بالغاز الطبيعي المسال لمدة 27 عاما.
وقالت الشركة المملوكة للدولة الخليجية في بيان
لها، إن الدوحة ستورد مليون طن من الغاز سنويا بموجب الاتفاق، بعد اتفاق مع "إيني" على حصة في مشروع توسعة حقل الشمال الضخم للغاز في قطر.
وفي أعقاب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا العام الماضي، سارعت الدول الأوروبية إلى تعويض الإمدادات المفقودة من الغاز الطبيعي من روسيا.
وقال وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، عن الاتفاقية: "اليوم، نتخذ خطوة مهمة أخرى في تعزيز شراكتنا مع "إيني" والتي من شأنها تعزيز تعاوننا المتبادل لسنوات عديدة قادمة".
وأضاف: "سنواصل معا إظهار التزامنا تجاه الأسواق الأوروبية بشكل عام، والسوق الإيطالية بشكل خاص".
ومن المتوقع أن تبدأ عمليات تسليم الغاز الطبيعي المسال إلى منطقة توسكانا الإيطالية في عام 2026، بموجب الاتفاقية الجديدة.
وفي شهر يونيو/ حزيران 2022، اتفقت شركة "إيني" الإيطالية على صفقة مع شركة "قطر للطاقة" للحصول على حصة 3.1% في مشروع حقل الشمال الشرقي في قطر، وهو المرحلة الأولى من توسع الدولة الخليجية في أكبر حقل للغاز في العالم، والذي يمتد إلى الأراضي الإيرانية.
وتأتي الصفقة مع "إيني" في أعقاب سلسلة سريعة من الاتفاقيات التاريخية الطويلة مع الشركات الأوروبية لتوريد الغاز من قطر.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت قطر عن صفقة لمدة 27 عاما مع شركة "شل" البريطانية، وفي وقت سابق من الشهر، أعلنت شركة "توتال" الفرنسية عن صفقة أخرى متساوية المدة.
وبموجب توسعة حقل الشمال، من المقرر أن ترفع قطر إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 60% أو أكثر إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027.
وتقدّر شركة "قطر للطاقة
" أن حقل الشمال يحتوي على نحو 10% من احتياطيات الغاز الطبيعي المعروفة في العالم.
وتعد قطر واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى جانب روسيا وأستراليا وأمريكا.