عربي
موسكو تكشف هدف "الناتو" من بيانه حول حاجة الحلف للتحضر لصراع مع روسيا في القطب الشمالي
https://sputnikarabic.ae/20231023/قطر-تورد-الغاز-المسال-إلى-إيطاليا-لمدة-27-عاما-مليون-طن-سنويا-1082349953.html
قطر تورد الغاز المسال إلى إيطاليا لمدة 27 عاما... مليون طن سنويا
قطر تورد الغاز المسال إلى إيطاليا لمدة 27 عاما... مليون طن سنويا
أعلنت شركة "قطر للطاقة"، اليوم الاثنين، عن عقدها اتفاقا مع شركة "إيني" الإيطالية لتزويدها بالغاز الطبيعي المسال لمدة 27 عاما. 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T08:35+0000
2023-10-23T08:35+0000
قطر
أخبار قطر اليوم
اقتصاد
إيطاليا
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0a/1078905987_0:0:1472:829_1920x0_80_0_0_6e142d814f677847ab504490e62109dd.jpg
وقالت الشركة المملوكة للدولة الخليجية في بيان لها، إن الدوحة ستورد مليون طن من الغاز سنويا بموجب الاتفاق، بعد اتفاق مع "إيني" على حصة في مشروع توسعة حقل الشمال الضخم للغاز في قطر.وفي أعقاب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا العام الماضي، سارعت الدول الأوروبية إلى تعويض الإمدادات المفقودة من الغاز الطبيعي من روسيا.وقال وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، عن الاتفاقية: "اليوم، نتخذ خطوة مهمة أخرى في تعزيز شراكتنا مع "إيني" والتي من شأنها تعزيز تعاوننا المتبادل لسنوات عديدة قادمة".وأضاف: "سنواصل معا إظهار التزامنا تجاه الأسواق الأوروبية بشكل عام، والسوق الإيطالية بشكل خاص".ومن المتوقع أن تبدأ عمليات تسليم الغاز الطبيعي المسال إلى منطقة توسكانا الإيطالية في عام 2026، بموجب الاتفاقية الجديدة.وفي شهر يونيو/ حزيران 2022، اتفقت شركة "إيني" الإيطالية على صفقة مع شركة "قطر للطاقة" للحصول على حصة 3.1% في مشروع حقل الشمال الشرقي في قطر، وهو المرحلة الأولى من توسع الدولة الخليجية في أكبر حقل للغاز في العالم، والذي يمتد إلى الأراضي الإيرانية.وتأتي الصفقة مع "إيني" في أعقاب سلسلة سريعة من الاتفاقيات التاريخية الطويلة مع الشركات الأوروبية لتوريد الغاز من قطر.وفي الأسبوع الماضي، أعلنت قطر عن صفقة لمدة 27 عاما مع شركة "شل" البريطانية، وفي وقت سابق من الشهر، أعلنت شركة "توتال" الفرنسية عن صفقة أخرى متساوية المدة.وبموجب توسعة حقل الشمال، من المقرر أن ترفع قطر إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 60% أو أكثر إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027.وتقدّر شركة "قطر للطاقة" أن حقل الشمال يحتوي على نحو 10% من احتياطيات الغاز الطبيعي المعروفة في العالم.وتعد قطر واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى جانب روسيا وأستراليا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231003/أمير-قطر-يضع-حجر-الأساس-لمشروع-توسيع-أكبر-حقل-غاز-في-العالم-1081626073.html
قطر
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0a/1078905987_104:0:1412:981_1920x0_80_0_0_077ade3da587f75fe0e7d32fca7b0c64.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
قطر, أخبار قطر اليوم, اقتصاد, إيطاليا, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
قطر, أخبار قطر اليوم, اقتصاد, إيطاليا, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

قطر تورد الغاز المسال إلى إيطاليا لمدة 27 عاما... مليون طن سنويا

08:35 GMT 23.10.2023
© AFP 2023 / KARIM JAAFARشعار شركة "قطر للطاقة"
شعار شركة قطر للطاقة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2023
شعار شركة "قطر للطاقة"
© AFP 2023 / KARIM JAAFAR
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت شركة "قطر للطاقة"، اليوم الاثنين، عن عقدها اتفاقا مع شركة "إيني" الإيطالية لتزويدها بالغاز الطبيعي المسال لمدة 27 عاما.
وقالت الشركة المملوكة للدولة الخليجية في بيان لها، إن الدوحة ستورد مليون طن من الغاز سنويا بموجب الاتفاق، بعد اتفاق مع "إيني" على حصة في مشروع توسعة حقل الشمال الضخم للغاز في قطر.
وفي أعقاب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا العام الماضي، سارعت الدول الأوروبية إلى تعويض الإمدادات المفقودة من الغاز الطبيعي من روسيا.
وقال وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، عن الاتفاقية: "اليوم، نتخذ خطوة مهمة أخرى في تعزيز شراكتنا مع "إيني" والتي من شأنها تعزيز تعاوننا المتبادل لسنوات عديدة قادمة".
وأضاف: "سنواصل معا إظهار التزامنا تجاه الأسواق الأوروبية بشكل عام، والسوق الإيطالية بشكل خاص".
ومن المتوقع أن تبدأ عمليات تسليم الغاز الطبيعي المسال إلى منطقة توسكانا الإيطالية في عام 2026، بموجب الاتفاقية الجديدة.
وفي شهر يونيو/ حزيران 2022، اتفقت شركة "إيني" الإيطالية على صفقة مع شركة "قطر للطاقة" للحصول على حصة 3.1% في مشروع حقل الشمال الشرقي في قطر، وهو المرحلة الأولى من توسع الدولة الخليجية في أكبر حقل للغاز في العالم، والذي يمتد إلى الأراضي الإيرانية.
وتأتي الصفقة مع "إيني" في أعقاب سلسلة سريعة من الاتفاقيات التاريخية الطويلة مع الشركات الأوروبية لتوريد الغاز من قطر.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت قطر عن صفقة لمدة 27 عاما مع شركة "شل" البريطانية، وفي وقت سابق من الشهر، أعلنت شركة "توتال" الفرنسية عن صفقة أخرى متساوية المدة.
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2023
أمير قطر يضع حجر الأساس لمشروع توسيع أكبر حقل غاز في العالم
3 أكتوبر, 12:55 GMT
وبموجب توسعة حقل الشمال، من المقرر أن ترفع قطر إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 60% أو أكثر إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027.
وتقدّر شركة "قطر للطاقة" أن حقل الشمال يحتوي على نحو 10% من احتياطيات الغاز الطبيعي المعروفة في العالم.
وتعد قطر واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى جانب روسيا وأستراليا وأمريكا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитная установка ЗУ-23-2 второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:07 GMTРакеты, выпущенные из города Газа в сторону Израиля, 7 октября 2023 г - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف كاميرات رصد إسرائيلية.. صور وفيديو05:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала