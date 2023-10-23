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https://sputnikarabic.ae/20231023/كيف-تغيرت-مؤشرات-صادرات-النفط-الروسية-منذ-عام-2022-1082361301.html
كيف تغيرت مؤشرات صادرات النفط الروسية منذ منتصف عام 2022؟
كيف تغيرت مؤشرات صادرات النفط الروسية منذ منتصف عام 2022؟
عائدات روسيا من صادرات النفط
2023-10-23T12:12+0000
2023-10-23T12:12+0000
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ويوضح الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك"، كيف تغيرت مؤشرات صادرات النفط الروسية منذ منتصف العام الماضي حتى سبتمبر 2023.
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عائدات روسيا، صادرات النفط
عائدات روسيا، صادرات النفط

كيف تغيرت مؤشرات صادرات النفط الروسية منذ منتصف عام 2022؟

12:12 GMT 23.10.2023
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في سبتمبر/ أيلول 2023، زادت روسيا صادراتها النفطية مقارنة بأغسطس/ آب من العام نفسه، بمقدار 460 ألف برميل يوميًا، لتصل إلى 7.6 مليون برميل يوميًا، وحققت أعلى دخل منذ يوليو/ تموز عام 2022، بمبلغ 18.8 مليار دولار، بحسب التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية (IEA).
ويوضح الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك"، كيف تغيرت مؤشرات صادرات النفط الروسية منذ منتصف العام الماضي حتى سبتمبر 2023.
عائدات روسيا من صادرات النفط - سبوتنيك عربي
عائدات روسيا من صادرات النفط - سبوتنيك عربي
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