https://sputnikarabic.ae/20231023/لحظة-إيقاع-الجيش-الروسي-سرية-أوكرانية-بكمين-محكم-وتدميرها-فيديو-1082358648.html
لحظة إيقاع الجيش الروسي سرية أوكرانية بكمين محكم وتدميرها... فيديو
لحظة إيقاع الجيش الروسي سرية أوكرانية بكمين محكم وتدميرها... فيديو
تم نشر مقطع فيديو أرشيفي تناقلته وسائل الإعلام الروسية يظهر مناورة تكتيكية ناجحة للجيش الروسي. 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T11:50+0000
2023-10-23T11:50+0000
2023-10-23T12:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ويظهر الفيديو كيف توجهت وحدة القوات المسلحة الأوكرانية بنفسها إلى حتفها- إلى خندق ملغوم بالقرب من أوريخوف.وقعت الحادثة في 7 يوليو/ تموز 2023، حيث تم القضاء على فرقة مشاة في اللواء الميكانيكي 33 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية. وتم نشر الفيديو الآن لأغراض تدريبية فيما يتعلق بالهجوم الروسي في منطقة أفدييفكا وفي مناطق أخرى.ووفقا لقناة "فويين.رو" على "تلغرام": "في الفيديو، تركض مشاة القوات المسلحة الأوكرانية إلى خندق ملغم بلغم أرضي في منطقة أوريخوف. تُعرف هذه التقنية (الاختباء في خندق) منذ الحرب العالمية الأولى ويستخدمها الجانبان بنشاط - بما في ذلك في اتجاه جنوب دونيتسك. أخذ الأفراد العسكريون الروس هذا في الحسبان ووضعوا الألغام هناك". ونوهت القناة (مخاطبة المتدربين العسكريين): "تذكروا ذلك عند صد هجمات العدو، وخاصة عند اقتحام مواقع العدو".شاهد أيضا: صاروخ روسي يحول دبابة أوكرانية إلى كتلة منصهرة... فيديو
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
لحظة إيقاع الجيش الروسي سرية أوكرانية بكمين محكم وتدميرها... فيديو
11:50 GMT 23.10.2023 (تم التحديث: 12:10 GMT 23.10.2023) تابعنا عبر
تم نشر مقطع فيديو أرشيفي تناقلته وسائل الإعلام الروسية يظهر مناورة تكتيكية ناجحة للجيش الروسي.
ويظهر الفيديو كيف توجهت وحدة القوات المسلحة الأوكرانية بنفسها إلى حتفها- إلى خندق ملغوم بالقرب من أوريخوف.
وقعت الحادثة في 7 يوليو/ تموز 2023، حيث تم القضاء على فرقة مشاة في اللواء الميكانيكي 33 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية. وتم نشر الفيديو الآن لأغراض تدريبية فيما يتعلق بالهجوم الروسي في منطقة أفدييفكا وفي مناطق أخرى.
ووفقا لقناة "فويين.رو" على "تلغرام": "في الفيديو، تركض مشاة القوات المسلحة الأوكرانية إلى خندق ملغم بلغم أرضي في منطقة أوريخوف. تُعرف هذه التقنية (الاختباء في خندق) منذ الحرب العالمية الأولى ويستخدمها الجانبان بنشاط - بما في ذلك في اتجاه جنوب دونيتسك. أخذ الأفراد العسكريون الروس هذا في الحسبان ووضعوا الألغام هناك".
ونوهت القناة (مخاطبة المتدربين العسكريين): "تذكروا ذلك عند صد هجمات العدو، وخاصة عند اقتحام مواقع العدو".