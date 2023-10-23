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Военнослужащий ВС РФ демонстрирует боевую часть от РПГ-7, которая монтируется на дрон на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231023/لحظة-إيقاع-الجيش-الروسي-سرية-أوكرانية-بكمين-محكم-وتدميرها-فيديو-1082358648.html
لحظة إيقاع الجيش الروسي سرية أوكرانية بكمين محكم وتدميرها... فيديو
لحظة إيقاع الجيش الروسي سرية أوكرانية بكمين محكم وتدميرها... فيديو
تم نشر مقطع فيديو أرشيفي تناقلته وسائل الإعلام الروسية يظهر مناورة تكتيكية ناجحة للجيش الروسي. 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T11:50+0000
2023-10-23T12:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ويظهر الفيديو كيف توجهت وحدة القوات المسلحة الأوكرانية بنفسها إلى حتفها- إلى خندق ملغوم بالقرب من أوريخوف.وقعت الحادثة في 7 يوليو/ تموز 2023، حيث تم القضاء على فرقة مشاة في اللواء الميكانيكي 33 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية. وتم نشر الفيديو الآن لأغراض تدريبية فيما يتعلق بالهجوم الروسي في منطقة أفدييفكا وفي مناطق أخرى.ووفقا لقناة "فويين.رو" على "تلغرام": "في الفيديو، تركض مشاة القوات المسلحة الأوكرانية إلى خندق ملغم بلغم أرضي في منطقة أوريخوف. تُعرف هذه التقنية (الاختباء في خندق) منذ الحرب العالمية الأولى ويستخدمها الجانبان بنشاط - بما في ذلك في اتجاه جنوب دونيتسك. أخذ الأفراد العسكريون الروس هذا في الحسبان ووضعوا الألغام هناك". ونوهت القناة (مخاطبة المتدربين العسكريين): "تذكروا ذلك عند صد هجمات العدو، وخاصة عند اقتحام مواقع العدو".شاهد أيضا: صاروخ روسي يحول دبابة أوكرانية إلى كتلة منصهرة... فيديو
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رصد عسكري
رصد عسكري

لحظة إيقاع الجيش الروسي سرية أوكرانية بكمين محكم وتدميرها... فيديو

11:50 GMT 23.10.2023 (تم التحديث: 12:10 GMT 23.10.2023)
© Sputnikالقوات الروسية تدمر مقرا أوكرانيا ومربط هاون في سوليدار
القوات الروسية تدمر مقرا أوكرانيا ومربط هاون في سوليدار - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2023
© Sputnik
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تم نشر مقطع فيديو أرشيفي تناقلته وسائل الإعلام الروسية يظهر مناورة تكتيكية ناجحة للجيش الروسي.
ويظهر الفيديو كيف توجهت وحدة القوات المسلحة الأوكرانية بنفسها إلى حتفها- إلى خندق ملغوم بالقرب من أوريخوف.
وقعت الحادثة في 7 يوليو/ تموز 2023، حيث تم القضاء على فرقة مشاة في اللواء الميكانيكي 33 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية. وتم نشر الفيديو الآن لأغراض تدريبية فيما يتعلق بالهجوم الروسي في منطقة أفدييفكا وفي مناطق أخرى.
ووفقا لقناة "فويين.رو" على "تلغرام": "في الفيديو، تركض مشاة القوات المسلحة الأوكرانية إلى خندق ملغم بلغم أرضي في منطقة أوريخوف. تُعرف هذه التقنية (الاختباء في خندق) منذ الحرب العالمية الأولى ويستخدمها الجانبان بنشاط - بما في ذلك في اتجاه جنوب دونيتسك. أخذ الأفراد العسكريون الروس هذا في الحسبان ووضعوا الألغام هناك".
ونوهت القناة (مخاطبة المتدربين العسكريين): "تذكروا ذلك عند صد هجمات العدو، وخاصة عند اقتحام مواقع العدو".
شاهد أيضا: صاروخ روسي يحول دبابة أوكرانية إلى كتلة منصهرة... فيديو
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