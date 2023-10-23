https://sputnikarabic.ae/20231023/مشاهد-لفرار-سرية-أوكرانية-بعد-اقتحامها-من-قبل-7-جنود-روس-فيديو-1082370522.html
مشاهد لفرار سرية أوكرانية بعد اقتحامها من قبل 7 جنود روس... فيديو
مشاهد لفرار سرية أوكرانية بعد اقتحامها من قبل 7 جنود روس... فيديو
تناقلت وسائل إعلام روسية مشاهد للحظة اقتحام جنود روس خندقا أوكرانيا تحصنت بداخله مجموعة تابعة للجيش الأوكراني، حيث نجح الجنود الروس بإجبار المجموعة على الفرار. 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T15:13+0000
2023-10-23T15:13+0000
2023-10-23T15:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد مجموعة جنود الروس مؤلفة من 7 عناصر بتنفيذ اقتحام بطولي لأحد الخنادق الأوكرانية، في منطقة أفديفسكي.وبحسب "روسكايا غازيتا" التي شاركت المشاهد، فقد نجح العناصر الروس بمواجهة 31 جنديا أوكرانيا، وانتصروا على وحدة تفوقهم عددا بأربعة أضعاف.ويلاحظ تنفيذ المجموعة الروسية هجوما في أجواء قريبة ومسافة إطلاق قريبة جدا تقدر بنحو 20 مترا.أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان، بلغت نحو 670 عسكريا، خلال الـ24 الساعة الماضية.وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية: "في اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من قوات مجموعة "الغرب"، باستخدام الغارات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة، تسع هجمات شنتها مجموعات هجومية من الألوية الميكانيكية 32 و41 وألوية المشاة 57 و68 غايغر في المناطق سينكوفكا، وإيفانوفكا من مقاطعة خاركوف ونوفويغوروفكا من جمهورية لوغانسك الشعبية.شاهد أيضا: صاروخ روسي يحول دبابة أوكرانية إلى كتلة منصهرة... فيديواقرأ أيضا: القوات الروسية تشن هجوما معاكسا باستخدام "سولنتسيبيك" في فيربوفوي
https://sputnikarabic.ae/20231023/مقاتلات-ميغ-31-الروسية-تنفذ-مناورات-جوية-فوق-القطب-الشمالي-1082363405.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مشاهد لفرار سرية أوكرانية بعد اقتحامها من قبل 7 جنود روس... فيديو
15:13 GMT 23.10.2023 (تم التحديث: 15:49 GMT 23.10.2023) تابعنا عبر
تناقلت وسائل إعلام روسية مشاهد للحظة اقتحام جنود روس خندقا أوكرانيا تحصنت بداخله مجموعة تابعة للجيش الأوكراني، حيث نجح الجنود الروس بإجبار المجموعة على الفرار.
وتظهر المشاهد مجموعة جنود الروس مؤلفة من 7 عناصر بتنفيذ اقتحام بطولي لأحد الخنادق الأوكرانية، في منطقة أفديفسكي.
وبحسب "روسكايا غازيتا" التي شاركت
المشاهد، فقد نجح العناصر الروس بمواجهة 31 جنديا أوكرانيا، وانتصروا على وحدة تفوقهم عددا بأربعة أضعاف.
ويلاحظ تنفيذ المجموعة الروسية هجوما في أجواء قريبة ومسافة إطلاق قريبة جدا تقدر بنحو 20 مترا.
وتظهر اللقطات هروب المجموعة الأوكرانية ومغادرتها الموقع بشكل عاجل.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان، بلغت نحو 670 عسكريا، خلال الـ24 الساعة الماضية.
وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية: "في اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من قوات مجموعة "الغرب"، باستخدام الغارات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة، تسع هجمات شنتها مجموعات هجومية من الألوية الميكانيكية 32 و41 وألوية المشاة 57 و68 غايغر في المناطق سينكوفكا، وإيفانوفكا من مقاطعة خاركوف ونوفويغوروفكا من جمهورية لوغانسك الشعبية.