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Военнослужащий ВС РФ демонстрирует боевую часть от РПГ-7, которая монтируется на дрон на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231023/مشاهد-لفرار-سرية-أوكرانية-بعد-اقتحامها-من-قبل-7-جنود-روس-فيديو-1082370522.html
مشاهد لفرار سرية أوكرانية بعد اقتحامها من قبل 7 جنود روس... فيديو
مشاهد لفرار سرية أوكرانية بعد اقتحامها من قبل 7 جنود روس... فيديو
تناقلت وسائل إعلام روسية مشاهد للحظة اقتحام جنود روس خندقا أوكرانيا تحصنت بداخله مجموعة تابعة للجيش الأوكراني، حيث نجح الجنود الروس بإجبار المجموعة على الفرار. 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T15:13+0000
2023-10-23T15:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد مجموعة جنود الروس مؤلفة من 7 عناصر بتنفيذ اقتحام بطولي لأحد الخنادق الأوكرانية، في منطقة أفديفسكي.وبحسب "روسكايا غازيتا" التي شاركت المشاهد، فقد نجح العناصر الروس بمواجهة 31 جنديا أوكرانيا، وانتصروا على وحدة تفوقهم عددا بأربعة أضعاف.ويلاحظ تنفيذ المجموعة الروسية هجوما في أجواء قريبة ومسافة إطلاق قريبة جدا تقدر بنحو 20 مترا.أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان، بلغت نحو 670 عسكريا، خلال الـ24 الساعة الماضية.وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية: "في اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من قوات مجموعة "الغرب"، باستخدام الغارات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة، تسع هجمات شنتها مجموعات هجومية من الألوية الميكانيكية 32 و41 وألوية المشاة 57 و68 غايغر في المناطق سينكوفكا، وإيفانوفكا من مقاطعة خاركوف ونوفويغوروفكا من جمهورية لوغانسك الشعبية.شاهد أيضا: صاروخ روسي يحول دبابة أوكرانية إلى كتلة منصهرة... فيديواقرأ أيضا: القوات الروسية تشن هجوما معاكسا باستخدام "سولنتسيبيك" في فيربوفوي
https://sputnikarabic.ae/20231023/مقاتلات-ميغ-31-الروسية-تنفذ-مناورات-جوية-فوق-القطب-الشمالي-1082363405.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

مشاهد لفرار سرية أوكرانية بعد اقتحامها من قبل 7 جنود روس... فيديو

15:13 GMT 23.10.2023 (تم التحديث: 15:49 GMT 23.10.2023)
© Photo / Russian Ministry of Defenceالقوات الروسية تدمر قاعدة تحميل لقطار أوكراني محمل بالمدرعات
القوات الروسية تدمر قاعدة تحميل لقطار أوكراني محمل بالمدرعات - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2023
© Photo / Russian Ministry of Defence
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تناقلت وسائل إعلام روسية مشاهد للحظة اقتحام جنود روس خندقا أوكرانيا تحصنت بداخله مجموعة تابعة للجيش الأوكراني، حيث نجح الجنود الروس بإجبار المجموعة على الفرار.
وتظهر المشاهد مجموعة جنود الروس مؤلفة من 7 عناصر بتنفيذ اقتحام بطولي لأحد الخنادق الأوكرانية، في منطقة أفديفسكي.
وبحسب "روسكايا غازيتا" التي شاركت المشاهد، فقد نجح العناصر الروس بمواجهة 31 جنديا أوكرانيا، وانتصروا على وحدة تفوقهم عددا بأربعة أضعاف.
ميغ 31 بي إم - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2023
مقاتلات "ميغ 31" الروسية تنفذ مناورات في طبقة الستراتوسفير فوق القطب الشمالي
13:25 GMT
ويلاحظ تنفيذ المجموعة الروسية هجوما في أجواء قريبة ومسافة إطلاق قريبة جدا تقدر بنحو 20 مترا.

وتظهر اللقطات هروب المجموعة الأوكرانية ومغادرتها الموقع بشكل عاجل.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان، بلغت نحو 670 عسكريا، خلال الـ24 الساعة الماضية.
وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية: "في اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من قوات مجموعة "الغرب"، باستخدام الغارات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة، تسع هجمات شنتها مجموعات هجومية من الألوية الميكانيكية 32 و41 وألوية المشاة 57 و68 غايغر في المناطق سينكوفكا، وإيفانوفكا من مقاطعة خاركوف ونوفويغوروفكا من جمهورية لوغانسك الشعبية.
شاهد أيضا: صاروخ روسي يحول دبابة أوكرانية إلى كتلة منصهرة... فيديو
اقرأ أيضا: القوات الروسية تشن هجوما معاكسا باستخدام "سولنتسيبيك" في فيربوفوي
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