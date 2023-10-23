https://sputnikarabic.ae/20231023/مقاتلات-ميغ-31-الروسية-تنفذ-مناورات-جوية-فوق-القطب-الشمالي-1082363405.html
مقاتلات "ميغ 31" الروسية تنفذ مناورات جوية فوق القطب الشمالي
مقاتلات "ميغ 31" الروسية تنفذ مناورات جوية فوق القطب الشمالي
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلات جوية من طراز "ميغ 31" تابعة للأسطول الشمالي الجوي، تدربت على تدمير عدو وهمي في طبقة الستراتوسفير، خلال رحلات تدريبية فوق... 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T13:25+0000
2023-10-23T13:25+0000
2023-10-23T13:25+0000
روسيا
رصد عسكري
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هاجمت الطائرات "ميغ31" العدو الافتراضي، والذي انتهك الأجواء الروسية بشكل غير قانوني افتراضيًا، وبسرعة تفوق سرعة الصوت اتجهت المقاتلتين لاعتراض الهدف الجوي على ارتفاعات عالية.يشار إلى أن طاقم الطائرة عمل على ارتفاع أكثر من 15 ألف متر، وبسرعة نحو 2.1 ألف كيلومتر في الساعة، نجح الطيارون في اعتراض العدو الافتراضي بإطلاق صواريخ بعيدة المدى اتجاهه.وفي السياق نفسه، صرّحت صحيفة أمريكية متخصصة بالأسلحة، في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن طائرات"ميغ-31" التي تقوم بدوريات في البحر الأسود بموجب مرسوم صادر عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مسلحة بصواريخ "كينجال" لا يمكن اعتراضها.وقالت الصحيفة: "يتم تقييم "كينجال" الروسي ليس فقط لسرعته العالية جدا، ما يقارب 9 ماخ، ولكن أيضا لقدرته العالية على المناورة ومساره شبه الباليستي على ارتفاعات منخفضة، ما يجعل من الصعب للغاية تتبعه واعتراضه واكتشافه أحيانا أثناء الطيران".
https://sputnikarabic.ae/20231019/إعلام-ميغ-31-الروسية-التي-تحلق-فوق-البحر-الأسود-تحمل-شيئا-مخيفا-1082189680.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
مقاتلات "ميغ 31" الروسية تنفذ مناورات جوية فوق القطب الشمالي
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أفادت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلات جوية من طراز "ميغ 31" تابعة للأسطول الشمالي الجوي، تدربت على تدمير عدو وهمي في طبقة الستراتوسفير، خلال رحلات تدريبية فوق القطب الشمالي الروسي.
هاجمت الطائرات "ميغ31" العدو الافتراضي، والذي انتهك الأجواء الروسية بشكل غير قانوني افتراضيًا، وبسرعة تفوق سرعة الصوت اتجهت المقاتلتين لاعتراض الهدف الجوي على ارتفاعات عالية.
يشار إلى أن طاقم الطائرة عمل على ارتفاع أكثر من 15 ألف متر، وبسرعة نحو 2.1 ألف كيلومتر في الساعة، نجح الطيارون في اعتراض العدو الافتراضي بإطلاق صواريخ بعيدة المدى اتجاهه.
وفي السياق نفسه، صرّحت صحيفة أمريكية متخصصة بالأسلحة، في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن طائرات"ميغ-31" التي تقوم بدوريات في البحر الأسود بموجب مرسوم صادر عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مسلحة بصواريخ "كينجال" لا يمكن اعتراضها.
وقالت الصحيفة: "يتم تقييم "كينجال" الروسي ليس فقط لسرعته العالية جدا، ما يقارب 9 ماخ، ولكن أيضا لقدرته العالية على المناورة ومساره شبه الباليستي على ارتفاعات منخفضة، ما يجعل من الصعب للغاية تتبعه واعتراضه واكتشافه أحيانا أثناء الطيران".