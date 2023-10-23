https://sputnikarabic.ae/20231023/مكتب-نتنياهو-إسرائيل-لن-ترسل-مساعدات-إنسانية-إلى-غزة-وستمنع-إدخالها-من-دول-أخرى-دون-رقابة-1082340212.html
مكتب نتنياهو: إسرائيل لن ترسل مساعدات إنسانية إلى غزة وستمنع إدخالها من دول أخرى دون رقابة
مكتب نتنياهو: إسرائيل لن ترسل مساعدات إنسانية إلى غزة وستمنع إدخالها من دول أخرى دون رقابة
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن تل أبيب لن ترسل أي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وستمنع دخول أي مساعدات قادمة من دول أخرى غير خاضعة للرقابة. 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T02:04+0000
2023-10-23T02:04+0000
2023-10-23T02:04+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
بنيامين نتنياهو
العالم
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رام الله - سبوتنيك. وقالت صحيفة "هآرتس" نقلا عن المكتب،وكانت القافلة الأولى من الشاحنات المحملة بالمساعدات قد دخلت قطاع غزة يوم أمس، بعد سماح الجانب الإسرائيلي بإدخالها من الجانب المصري.وقال مدير المكتب الإعلامي (وزارة الإعلام)، سلامة معروف، إن قوافل المساعدات التي وصلت قطاع غزة حتى اللحظة وعددها 34 شاحنة، هي أقل بكثير من حاجة قطاع غزة الذي كان يدخله أكثر من 500 شاحنة محملة بمختلف الاحتياجات يوميا.ودعا، إلى فتح معبر رفح بشكل دائم وتدشين الممر الآمن لإدخال الاحتياجات الحياتية، معبرا ذلك "ضرورة ملحة وعاجلة جدا لإنقاذ الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة".وفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال جلسة في 17 أكتوبر الجاري، في تبني مشروع قرار قدمته روسيا يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، ويدين كل أعمال العنف ضد المدنيين والأعمال الإرهابية ويدعو لإطلاق سراح كل الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين.وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوباً أو التوجه إلى سيناء المصرية.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط 4651 قتيلًا ونحو 14245 مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 90 فلسطينيًا وإصابة نحو 1700 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 5431 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231022/مقتل-أكثر-من-20-فلسطينيا-في-قصف-إسرائيلي-لمسجد-ومنزلين-في-غزة--عاجل-1082339093.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, بنيامين نتنياهو, العالم
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, بنيامين نتنياهو, العالم
مكتب نتنياهو: إسرائيل لن ترسل مساعدات إنسانية إلى غزة وستمنع إدخالها من دول أخرى دون رقابة
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن تل أبيب لن ترسل أي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وستمنع دخول أي مساعدات قادمة من دول أخرى غير خاضعة للرقابة.
رام الله - سبوتنيك. وقالت صحيفة "هآرتس" نقلا عن المكتب،
"لن تقدم إسرائيل أي مساعدات إنسانية لقطاع غزة، وستمنع أي مساعدات من دول أخرى غير خاضعة للرقابة".
وكانت القافلة الأولى من الشاحنات المحملة بالمساعدات قد دخلت قطاع غزة يوم أمس
، بعد سماح الجانب الإسرائيلي بإدخالها من الجانب المصري.
وقال مدير المكتب الإعلامي (وزارة الإعلام)، سلامة معروف، إن قوافل المساعدات التي وصلت قطاع غزة حتى اللحظة وعددها 34 شاحنة، هي أقل بكثير من حاجة قطاع غزة الذي كان يدخله أكثر من 500 شاحنة محملة بمختلف الاحتياجات يوميا.
واعتبر، إن هذه القافلة وعشرات مثلها لن تلبي حاجات القطاع حاليا كما وكيفا، سيما في ضوء عدم إدخال الوقود الذي بات أولوية وعصب عمل بالنسبة لكافة القطاعات الخدماتية نظرا لشحه في بعض المناطق ونفاده في مناطق أخرى.
ودعا، إلى فتح معبر رفح بشكل دائم وتدشين الممر الآمن لإدخال الاحتياجات الحياتية، معبرا ذلك "ضرورة ملحة وعاجلة جدا لإنقاذ الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة".
وفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال جلسة في 17 أكتوبر الجاري، في تبني مشروع قرار قدمته روسيا يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، ويدين كل أعمال العنف ضد المدنيين والأعمال الإرهابية ويدعو لإطلاق سراح كل الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين.
وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوباً أو التوجه إلى سيناء المصرية.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط 4651 قتيلًا ونحو 14245 مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 90 فلسطينيًا وإصابة نحو 1700 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 5431 آخرين.