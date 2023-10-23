https://sputnikarabic.ae/20231023/هل-تتراجع-مصالح-واشنطن-في-المنطقة-بعد-دعمها-المطلق-للحرب-على-غزة؟-1082373193.html

هل تتراجع مصالح واشنطن في المنطقة بعد دعمها المطلق للحرب على غزة؟

هل تتراجع مصالح واشنطن في المنطقة بعد دعمها المطلق للحرب على غزة؟

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها للعمليات التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة، سياسيا وعسكريا، الأمر الذي بات يطرح تساؤلات مهمة حول مستقبل علاقتها مع دول... 23.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-23T15:52+0000

2023-10-23T15:52+0000

2023-10-23T15:52+0000

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الجانب الأمريكي بدوره جلب حاملات طائرات، التي صاحبتها العديد من القطع العسكرية، في خطوة اعتبرت بمثابة الضوء الأخضر لإسرائيل، الأمر الذي قد يدفع نحو توسع دائرة الصراع في المنطقة، وسط توقعات بانعكاسات عدة على صعيد الإقليم.من بين التداعيات المرتقبة، تأثر العلاقات الاقتصادية والشراكة الأمريكية مع دول المنطقة، إذ تسعى واشنطن لتنفيذ العديد من المشروعات، كما هو الأمر بالنسبة للدول الأوروبية.حول التداعيات الاقتصادية، قال الدكتور أيمن عمر، الأكاديمي والباحث الاقتصادي اللبناني، إن حجم الحرب على غزة هذه المرة، ومدى إمكانية اتّساعها لتشمل دولًا عديدة تختلف عن سابقاتها بكثير.وحول تأثر المصالح الاقتصادية الأمريكية في المنطقة، إثر مساندتها لإسرائيل، يوضح عمر في حديثه مع "سبوتنيك"، أنه لم يثبت في السابق أن تهددت مصالح الولايات المتحدة بشكل كبير في المنطقة، ما سبّب ضغطًا عليها لتغيير سياساتها المنحازة دائما.وتابع: "علاقة معظم الدول العربية بالولايات المتحدة الأمريكية هي علاقة خضوع وتبعية بمجملها، وسيناريو 1973 والمقاطعة الاقتصادية العربية آنذاك وتداعياتها على سوق النفط من المستبعد حدوثه في الوقت الراهن".ويرى عكوش أن العامل المتغير الوحيد الذي قد يؤثر على المصالح الاقتصادية الأمريكية هو إمدادات المنطقة من النفط والغاز، حيث استوردت الولايات المتحدة 0.98 مليون برميل في اليوم من أصل 8.32 مليون برميل مجمل استيرادها اليومي في العام 2022 من الخليج العربي، أي نحو 12% من واردات الولايات المتحدة من النفط الخام أتت من دول الخليج العربي، 7% منها من المملكة العربية السعودية و4% من العراق.ولفت إلى أن المتغير يؤثر على استهلاك الداخل الأمريكي، وحاجته للنفط التي بلغت في العام 2022 نحو 20.28 مليون برميل في اليوم، بعد أن أعلنت شركة شيفرون الأميركية، في 10 من الشهر الجاري، إغلاق حقل غاز تمار قبالة الساحل الشمالي.ويرى عمر أن التبادل التجاري بين الولايات المتحدة و"الكيان الإسرائيلي" يتأثر نتيجة الحرب الحالية، إذ استوردت الولايات المتحدة من "الكيان" 21.42 مليار دولار في العام 2022، وبلغت الصادرات إليها 14.19 مليار، وكانت أهم صادرات الولايات المتحدة في تموز (يوليو) 2023 إلى "إسرائيل" هي الماس (330 مليون دولار)، والدوائر المتكاملة (143 مليون دولار)، والنفط المكرر (33.7 مليون دولار)، وتوربينات الغاز (26.2 مليون دولار)، والسلع غير المحددة في مكان آخر (25.8 مليون دولار).بالمقابل شملت واردات الولايات المتحدة الماس (565 مليون دولار)، والسلع غير المحددة في مكان آخر (98.3 مليون دولار)، والأدوات الطبية (87 مليون دولار)، والدوائر المتكاملة (79.6 مليون دولار)، والأدوية المعبأة (69.8 مليون دولار).من ناحيته، قال الدكتور صفوان حليم، الأكاديمي والخبير الاقتصادي العراقي، إن توسع دائرة الحرب يمكن أن يوقف الاستثمارات الهادفة لخلق معابر تربط قارة آسيا بالجانب الأوربي، بتمويلات أمريكية وأوروبية، كما يؤثر على حجم الاستثمارات في قطاع الصناعات النفطية.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الدعم الأمريكي لإسرائيل يدفع البعض للتريث بشأن الاستثمارات الأمريكية والمشروعات التي تعمل على إقامتها في العراق ودول الجوار.ولفت إلى أن وجود منطقة ملتهبة في الشرق الأوسط يؤثر على عمليات التنمية والاستثمار بدرجة كبيرة. الأمر الذي يتطلب من الإدارة الأمريكية الابتعاد عن المشاركة في إدارة الصراع.

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