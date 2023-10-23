https://sputnikarabic.ae/20231023/وزارة-الدفاع-الروسية-تقدم-برامج-جديدة-لاستخدام-الشمس-الحارقة-1082341643.html
"سولنتسيبيك" تتزود بأنظمة برمجية تدرس التضاريس بالاعتماد على المسيرات
"سولنتسيبيك" تتزود بأنظمة برمجية تدرس التضاريس بالاعتماد على المسيرات
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن أطقم أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة "توس-1 أ سولنتسيبيك"، التي تستخدمها القوات المجوقلة الروسية، تستخدم أحدث الحلول... 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T06:23+0000
2023-10-23T06:23+0000
2023-10-23T06:38+0000
روسيا
سلاح روسيا
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وقالت الوزارة في بيان لها على "تلغرام": "يتم التحكم في الأهداف التي يتم ضربها وتصحيحها من خلال بيانات الطائرات دون طيار، والتي تنقل نتائج الضربات إلى مركز القيادة في الوقت الفعلي".قال أحد قادة وحدات قاذفات اللهب إنه كُلف بمهمة ضرب مشاة العدو الذين لجأوا إلى الخنادق، حيث انتقل الطاقم إلى موقعه في أقصر وقت ممكن وضربها بدقة.وقال القائد: "بعد عملنا، ليس لدى العدو فرصة للخروج من ملاجئه دون أن يصاب بأذى"."توس-1 أ سولنتسيبيك" هو نظام قاذف لهب مثبت على هيكل دبابة، وهو في الخدمة مع قوات "رسبز"، وهذه الأنظمة تستخدم صواريخ غير موجهة من عيار 220 ملم برأس حربي حراري، مما يجعل من الممكن تدمير القوى العاملة والمعدات والتحصينات للعدو بانفجارضخم.تستوعب القاذفة ما يصل إلى 24 قذيفة قادرة على تغطية مساحة تصل إلى 40 ألف متر مربع، ولإطلاق كامل الحشوة يستغرق ست ثوان، ويتراوح مدى إطلاق النار من 400 متر إلى ستة كيلومترات، احتياطي الطاقة على الطريق السريع هو 550 كيلومترا، ويتكون الطاقم من ثلاثة أشخاص.
https://sputnikarabic.ae/20231023/الدفاع-القوات-الروسية-تحييد-200-جندي-ودبابة-على-محور-جنوب-دونيتسك--عاجل-1082340482.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
"سولنتسيبيك" تتزود بأنظمة برمجية تدرس التضاريس بالاعتماد على المسيرات
06:23 GMT 23.10.2023 (تم التحديث: 06:38 GMT 23.10.2023) تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن أطقم أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة "توس-1 أ سولنتسيبيك"، التي تستخدمها القوات المجوقلة الروسية، تستخدم أحدث الحلول البرمجية للربط بالتضاريس عند إطلاق النار.
وقالت الوزارة في بيان لها على "تلغرام": "يتم التحكم في الأهداف التي يتم ضربها وتصحيحها من خلال بيانات الطائرات دون طيار، والتي تنقل نتائج الضربات إلى مركز القيادة في الوقت الفعلي".
وأضافت وزارة الدفاع أن منظومة "الشمس الحارقة" لوحدة جبل نوفوروسيسك المحمولة جوا توفر الدعم لوحدات الهجوم أثناء العمليات العسكرية في منطقة فيربوفوي على محور زابوروجيه.
قال أحد قادة وحدات قاذفات اللهب إنه كُلف بمهمة ضرب مشاة العدو الذين لجأوا إلى الخنادق، حيث انتقل الطاقم إلى موقعه في أقصر وقت ممكن وضربها بدقة.
وقال القائد: "بعد عملنا، ليس لدى العدو فرصة للخروج من ملاجئه دون أن يصاب بأذى".
"توس-1 أ سولنتسيبيك" هو نظام قاذف لهب مثبت على هيكل دبابة، وهو في الخدمة مع قوات "رسبز"، وهذه الأنظمة تستخدم صواريخ غير موجهة من عيار 220 ملم
برأس حربي حراري، مما يجعل من الممكن تدمير القوى العاملة والمعدات والتحصينات للعدو بانفجارضخم.
تستوعب القاذفة ما يصل إلى 24 قذيفة قادرة على تغطية مساحة تصل إلى 40 ألف متر مربع، ولإطلاق كامل الحشوة يستغرق ست ثوان، ويتراوح مدى إطلاق النار من 400 متر إلى ستة كيلومترات، احتياطي الطاقة على الطريق السريع هو 550 كيلومترا، ويتكون الطاقم من ثلاثة أشخاص.