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https://sputnikarabic.ae/20231023/وفاة-أكبر-كلب-معمر-في-العالم-فيديو-1082360400.html
وفاة أكبر كلب معمر في العالم... فيديو
وفاة أكبر كلب معمر في العالم... فيديو
توفي الكلب البرتغالي بوبي، الذي دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر كلب معمر، عن عمر يناهز 31 عاما، بحسب مقال نشر على موقع الكتاب. 23.10.2023, سبوتنيك عربي
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وجاء في المقال: "عاش بوبي 31 عامًا و165 يومًا. وتوفي يوم 21 أكتوبر في منزله في قرية كونكيروس البرتغالية، حيث عاش طوال حياته مع عائلة كوستا".وفي فبراير/شباط 2023، دخل الكلب البرتغالي بوبي موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر كلب عمرا على قيد الحياة، وكان عمره في ذلك الوقت أكثر من 30 عامًا (أي ما يعادل 210 سنوات من عمر الإنسان). تم تأكيد تاريخ ميلاد بوبي من قبل SIAC، وهي قاعدة بيانات الحكومة البرتغالية للحيوانات الأليفة التي يديرها الاتحاد الوطني للأطباء البيطريين. بالنسبة لسلالته، رافيرو دو ألينتيخو، فإن متوسط ​​العمر المتوقع يتراوح بين 12 و14 عامًا.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

وفاة أكبر كلب معمر في العالم... فيديو

11:59 GMT 23.10.2023
© AFP 2023كلب
كلب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2023
© AFP 2023
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توفي الكلب البرتغالي بوبي، الذي دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر كلب معمر، عن عمر يناهز 31 عاما، بحسب مقال نشر على موقع الكتاب.
وجاء في المقال: "عاش بوبي 31 عامًا و165 يومًا. وتوفي يوم 21 أكتوبر في منزله في قرية كونكيروس البرتغالية، حيث عاش طوال حياته مع عائلة كوستا".
وفي فبراير/شباط 2023، دخل الكلب البرتغالي بوبي موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر كلب عمرا على قيد الحياة، وكان عمره في ذلك الوقت أكثر من 30 عامًا (أي ما يعادل 210 سنوات من عمر الإنسان). تم تأكيد تاريخ ميلاد بوبي من قبل SIAC، وهي قاعدة بيانات الحكومة البرتغالية للحيوانات الأليفة التي يديرها الاتحاد الوطني للأطباء البيطريين. بالنسبة لسلالته، رافيرو دو ألينتيخو، فإن متوسط ​​العمر المتوقع يتراوح بين 12 و14 عامًا.
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