https://sputnikarabic.ae/20231023/20-شاحنة-مساعدات-تبدأ-الدخول-إلى-معبر-رفح-والعدد-الإجمالي-يتجاوز-50-شاحنة-1082359768.html

20 شاحنة مساعدات تبدأ الدخول إلى معبر رفح... والعدد الإجمالي يتجاوز الـ 50

20 شاحنة مساعدات تبدأ الدخول إلى معبر رفح... والعدد الإجمالي يتجاوز الـ 50

أعلن الهلال الأحمر المصري، اليوم الاثنين، بدء دخول 20 شاحنة مساعدات إلى بوابات معبر رفح متجهةً إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أنها تحمل ثالث دفعات المساعدات... 23.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-23T11:54+0000

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رفح- سبوتنيك. وأشار الهلال الأحمر المصري لوكالة "سبوتنيك" إلى "بدء دخول شاحنات المساعدات إلى بوابات معبر رفح، وعددها 20 شاحنة"، وأضاف الهلال الأحمر أن "الشحنة أعدها الهلال الأحمر، وتمثل ثالث دفعات المساعدات الإنسانية".وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة قد أفاد، أمس الأحد، بأن شحنة جديدة من المساعدات ستدخل قطاع غزة اليوم عبر معبر رفح الحدودي جنوب القطاع .بذلك تكون الدفعة الثالثة من شاحنات المساعدات قد دخلت عبر معبر رفح لقطاع غزة، ليصل إجمالي الشاحنات على مدار الأيام الثلاثة أكثر من 50 شاحنة.ووفق مراسل "سبوتنيك"، فإن الدفعة الثالثة دخلت إلى القطاع اليوم محملة بالمواد الطبية والمعيشية والأدوية. وتحمل الشاحنات مساعدات إنسانية وإغاثية طبية، وأدوية أمراض مزمنة، يتم تسليمها للهلال الأحمر والصليب الأحمر من الجانب الفلسطينيوقال مدير المكتب الإعلامي (وزارة الإعلام)، سلامة معروف، في بيان صحفي، إنه "دخلت مساء الأحد قافلة مساعدات محدودة قوامها 14 شاحنة، محملة بمواد غذائية ومياه وبعض الأدوية، وهي القافلة الثانية التي تدخل منذ بداية العدوان قبل ستة عشر يوما"، وأضاف: "نؤكد تقديرنا وترحيبنا بكل جهود تقديم الإغاثة والمساعدات لقطاع غزة في ظل الواقع الإنساني الكارثي والمتفاقم".وحذر معروف، في الوقت ذاته، من أن قوافل المساعدات التي وصلت إلى قطاع غزة حتى اللحظة وعددها 34 شاحنة، هي أقل بكثير من حاجة قطاع غزة الذي كان يدخله أكثر من 500 شاحنة محملة بمختلف الاحتياجات يوميا.وشدد معروف أن هذه القافلة وعشرات مثلها لن تلبي حاجات القطاع حاليا كمًّا وكيفًا، سيما في ضوء عدم إدخال الوقود الذي بات أولوية وعصب عمل بالنسبة لكافة القطاعات الخدماتية نظرا لشحه في بعض المناطق ونفاده في مناطق أخرى.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.

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