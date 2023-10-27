https://sputnikarabic.ae/20231027/أبو-مرزوق-تم-قتل-الكثيرين-من-فرقة-غزة-وأسرنا-المئات-1082536278.html

أبو مرزوق: تم قتل الكثيرين من "فرقة غزة" وأسرنا المئات

أبو مرزوق: تم قتل الكثيرين من "فرقة غزة" وأسرنا المئات

تحدث عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، رئيس مكتب العلاقات الدولية والخارجية، موسى أبو مرزوق، عن خسائر القوات الإسرائيلية وأسر المئات منها، بحسب قوله. 27.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-27T16:33+0000

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وصرّح أبو مرزوق، في لقاء مع "سبوتنيك"، أنه "تم قتل الكثيرين من فرقة غزة"، قائلا: "في معركتنا بمواجهة "فرقة غزة"، نعم قتلنا المئات وأسرنا المئات وهرب الآلاف من عناصر الجيش الإسرائيلي في ميدان المعركة، فوجدنا جيشا قد أنهارت معنوياته وجيشا ليس بهذا الصيت الذي يحكى عنه لا بقواه الأمنية ولا الاستخبارية، وجدناه أنه كان وهما وقد زال".مشيرا إلى أن "المشكلة هي الضحايا من المدنيين"، قائلا: "الضحايا من المدنيين، بلغوا الآن 7 آلاف من الشهداء المدنيين منهم 3 آلاف على أقل تقدير من الأطفال و1800 امرأة، بالإضافة للمئات تحت الركام، وهذه ليست شجاعة أو فروسية، قتل المدنيين هذا شيء منافي للإنسانية، استهداف الشيوخ والأطفال والمدنيين لمجرد أنه انهزم في معركة عسكرية(عن الجيش الإسرائيلي)"، بحسب قوله.وحول إمكانية الحديث عن تبادل للأسرى، قال أبو مرزوق: "من المبكر جدا الحديث عن تبادل للأسرى، حيث يتم ذلك بعد انتهاء المعركة".يذكر أن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، كان قد أعلن، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".

https://sputnikarabic.ae/20231027/-ما-بعد-7-أكتوبر-ليس-كما-قبلها-أبو-مرزوق-ردا-على-تصريح-بايدن-1082533702.html

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