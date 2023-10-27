https://sputnikarabic.ae/20231027/أبو-مرزوق-زيارتنا-إلى-موسكو-في-هذا-الوقت-لها-طعم-خاص-1082534616.html

أبو مرزوق: زيارتنا إلى موسكو في هذا الوقت لها "طعم خاص"

أبو مرزوق: زيارتنا إلى موسكو في هذا الوقت لها "طعم خاص"

وصف عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، رئيس مكتب العلاقات الدولية والخارجية، موسى أبو مرزوق، زيارة وفد الحركة إلى العاصمة الروسية موسكو بأنها ذات "طعم... 27.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-27T15:40+0000

2023-10-27T15:40+0000

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وقال أبو مرزوق في حديث لـ"سبوتنيك"، أنه "غالبا ما تكون هذه الزيارات لروسيا إيجابية، لكن هذه الزيارة لها طعم خاص"، قائلا: "دائما زيارتنا لموسكو تكون إيجاببة، لكن هذه الزيارة لها طعم خاص، حيث تأتي في ظل تكتل غربي لمحاربة حماس، ومن تصدى بشكل أساسي لهذه الهجمة الدخيلة هي روسيا".وأضاف: "جئنا لنقول شكرا للرئيس بوتين وروسيا، شكرا لجهودكم في حماية الشعوب المظلومة، التي تقع تحت القهر والطغيان الأمريكي، والأمر الثاني للزيارة، هي من أجل التشاور لصورة المستقبل وكيف نبني عالما على الأقل أكثر عدلا وإنصافا وأقل أمريكيا".وتابع: "هناك قائمة من الانتهاكات الدولية ولا تنتهي هذه القائمة، لكن الناس لا تحمي الضعيف أو المظلوم، الناس تقف لجانب القوي، الناس قد تتعاطف مع الضعيف".واختتم، بقوله: "ولذلك أقول اليوم، حماس لم تكن كما كانت، قبل 7 أكتوبر، حماس هزمت إسرائيل، وبالتالي المسألة ليست تعاطفا وإنما تحالف أوروبي قوي جدا لحماية إسرائيل ومواجهة حماس. القوانين الدولية بسبب مواجهة حماس وهزيمة إسرائيل، قد تجد احتراما بعد ذلك".

https://sputnikarabic.ae/20231027/-ما-بعد-7-أكتوبر-ليس-كما-قبلها-أبو-مرزوق-ردا-على-تصريح-بايدن-1082533702.html

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