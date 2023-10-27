https://sputnikarabic.ae/20231027/أبو-مرزوق-زيارتنا-إلى-موسكو-في-هذا-الوقت-لها-طعم-خاص-1082534616.html
أبو مرزوق: زيارتنا إلى موسكو في هذا الوقت لها "طعم خاص"
أبو مرزوق: زيارتنا إلى موسكو في هذا الوقت لها "طعم خاص"
وصف عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، رئيس مكتب العلاقات الدولية والخارجية، موسى أبو مرزوق، زيارة وفد الحركة إلى العاصمة الروسية موسكو بأنها ذات "طعم... 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T15:40+0000
2023-10-27T15:40+0000
2023-10-27T15:45+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
العالم العربي
العالم
حصري
تقارير سبوتنيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1b/1082534426_87:0:1193:622_1920x0_80_0_0_ab300c963494d8fd714e6b375d369a2a.jpg
وقال أبو مرزوق في حديث لـ"سبوتنيك"، أنه "غالبا ما تكون هذه الزيارات لروسيا إيجابية، لكن هذه الزيارة لها طعم خاص"، قائلا: "دائما زيارتنا لموسكو تكون إيجاببة، لكن هذه الزيارة لها طعم خاص، حيث تأتي في ظل تكتل غربي لمحاربة حماس، ومن تصدى بشكل أساسي لهذه الهجمة الدخيلة هي روسيا".وأضاف: "جئنا لنقول شكرا للرئيس بوتين وروسيا، شكرا لجهودكم في حماية الشعوب المظلومة، التي تقع تحت القهر والطغيان الأمريكي، والأمر الثاني للزيارة، هي من أجل التشاور لصورة المستقبل وكيف نبني عالما على الأقل أكثر عدلا وإنصافا وأقل أمريكيا".وتابع: "هناك قائمة من الانتهاكات الدولية ولا تنتهي هذه القائمة، لكن الناس لا تحمي الضعيف أو المظلوم، الناس تقف لجانب القوي، الناس قد تتعاطف مع الضعيف".واختتم، بقوله: "ولذلك أقول اليوم، حماس لم تكن كما كانت، قبل 7 أكتوبر، حماس هزمت إسرائيل، وبالتالي المسألة ليست تعاطفا وإنما تحالف أوروبي قوي جدا لحماية إسرائيل ومواجهة حماس. القوانين الدولية بسبب مواجهة حماس وهزيمة إسرائيل، قد تجد احتراما بعد ذلك".
https://sputnikarabic.ae/20231027/-ما-بعد-7-أكتوبر-ليس-كما-قبلها-أبو-مرزوق-ردا-على-تصريح-بايدن-1082533702.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1b/1082534426_226:0:1055:622_1920x0_80_0_0_4002a8b7f9ae21a760fcc317d856d002.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, العالم, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, العالم, حصري, تقارير سبوتنيك
أبو مرزوق: زيارتنا إلى موسكو في هذا الوقت لها "طعم خاص"
15:40 GMT 27.10.2023 (تم التحديث: 15:45 GMT 27.10.2023) تابعنا عبر
حصري
وصف عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، رئيس مكتب العلاقات الدولية والخارجية، موسى أبو مرزوق، زيارة وفد الحركة إلى العاصمة الروسية موسكو بأنها ذات "طعم خاص".
وقال أبو مرزوق في حديث لـ"سبوتنيك"، أنه "غالبا ما تكون هذه الزيارات لروسيا إيجابية، لكن هذه الزيارة لها طعم خاص"، قائلا: "دائما زيارتنا لموسكو تكون إيجاببة، لكن هذه الزيارة لها طعم خاص، حيث تأتي في ظل تكتل غربي لمحاربة حماس، ومن تصدى بشكل أساسي لهذه الهجمة الدخيلة هي روسيا".
وأضاف: "جئنا لنقول شكرا للرئيس بوتين وروسيا، شكرا لجهودكم في حماية الشعوب المظلومة، التي تقع تحت القهر والطغيان الأمريكي، والأمر الثاني للزيارة، هي من أجل التشاور لصورة المستقبل وكيف نبني عالما على الأقل أكثر عدلا وإنصافا وأقل أمريكيا".
وحول الموقف الروسي من القضية الفلسطينية، والذي يستند على قرار الأمم المتحدة بإنشاء الدولتين، وما هو المطلوب، قال أبو مرزوق: "ليس هذا فقط، لدينا من القرارات الدولية والالتزامات الدولية الكثير التي يجب الالتزام بها، هل استمرار الاحتلال للضفة الغربية هو متوافق مع القوانين الدولية؟، هل حصار قطاع غزة متوافق مع الشرعية الدولية؟، هل قتل المدنيين متوافق مع الشرعية الدولية؟، وكذلك حصار غزة ومنع الكهرباء والماء يتوافق مع الشرعية الدولية؟، أين عودة اللاجئين من القوانين الدولية والدولة الفلسطينية والقوانين الدولية؟".
وتابع: "هناك قائمة من الانتهاكات الدولية ولا تنتهي هذه القائمة، لكن الناس لا تحمي الضعيف أو المظلوم، الناس تقف لجانب القوي، الناس قد تتعاطف مع الضعيف".
واختتم، بقوله: "ولذلك أقول اليوم، حماس لم تكن كما كانت، قبل 7 أكتوبر، حماس هزمت إسرائيل، وبالتالي المسألة ليست تعاطفا وإنما تحالف أوروبي قوي جدا لحماية إسرائيل ومواجهة حماس. القوانين الدولية بسبب مواجهة حماس وهزيمة إسرائيل، قد تجد احتراما بعد ذلك".