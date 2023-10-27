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https://sputnikarabic.ae/20231027/أبو-مرزوق-لا-نريد-مؤتمرات-أوروبا-للسلام-بل-نريد-الحرية-للفلسطينيين-في-وطنهم-1082535790.html
أبو مرزوق: لا نريد مؤتمرات أوروبا للسلام بل نريد الحرية للفلسطينيين في وطنهم
أبو مرزوق: لا نريد مؤتمرات أوروبا للسلام بل نريد الحرية للفلسطينيين في وطنهم
صرّح عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، رئيس مكتب العلاقات الدولية والخارجية، موسى أبو مرزوق، أن "الاتحاد الاوربي في نفاقه المستمر لايريد أن يقرأ... 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T16:17+0000
2023-10-27T16:17+0000
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وأضاف أبو مرزوق، في سؤال لـ"سبوتنيك"، حول دعوة الاتحاد الاوروبي لمؤتمر سلام في الشرق الأوسط دون مشاركة "حماس"، وإمكانية أن يتم سلام دون وجود حركة "حماس"، قائلا: "الاتحاد الأوروبي لا يريد أن يقر أنه لا مستقبل لاتفاقية "أوسلو"، التي فرضت على الشعب الفلسطيني ولا مستقبل لكل أمواله، التي استثمرها من أجل اتفاقية سلام مزعومة في فلسطين، لأن اليمين الإسرائيلي المتطرف شطب كل جهوده".واختتم أبو مرزوق، قائلا: "هم يرون حسم الصراع في القدس ببناء الهيكل وهدم المسجد، هم يرون أن الفلسطيني في غزة، يجب ألا يعيش إلا تحت الحصار والقوانين الإسرائيلية، لذلك كانت معركة "طوفان الأقصى"، التي لا تريد إلا شيئا واحدا هي الحرية للفلسطيني، لا نريد مؤتمرات أوروبا للسلام، نريد الحرية للفلسطينيين في وطنهم، الحرية لهم في تقرير مصيرهم والحرية لهم في كسر الحصار عن غزة وإخراج سجنائهم من السجون الإسرائيلية، وهذا مطلبنا فقط، وخضنا المعركة من أجل ذلك، وسنستمر في معاركنا حتى نحقق الأهداف كاملة التي نسعى إليها".يذكر أن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، كان قد أعلن، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
https://sputnikarabic.ae/20231027/-ما-بعد-7-أكتوبر-ليس-كما-قبلها-أبو-مرزوق-ردا-على-تصريح-بايدن-1082533702.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, حصري
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, حصري

أبو مرزوق: لا نريد مؤتمرات أوروبا للسلام بل نريد الحرية للفلسطينيين في وطنهم

16:17 GMT 27.10.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкийأعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل.
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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صرّح عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، رئيس مكتب العلاقات الدولية والخارجية، موسى أبو مرزوق، أن "الاتحاد الاوربي في نفاقه المستمر لايريد أن يقرأ الحقائق، وأن الشعب الفلسطيني انتخب "حماس"، ولم يعترف الأوروبيون كما الأمريكان بهذه الانتخابات".
وأضاف أبو مرزوق، في سؤال لـ"سبوتنيك"، حول دعوة الاتحاد الاوروبي لمؤتمر سلام في الشرق الأوسط دون مشاركة "حماس"، وإمكانية أن يتم سلام دون وجود حركة "حماس"، قائلا: "الاتحاد الأوروبي لا يريد أن يقر أنه لا مستقبل لاتفاقية "أوسلو"، التي فرضت على الشعب الفلسطيني ولا مستقبل لكل أمواله، التي استثمرها من أجل اتفاقية سلام مزعومة في فلسطين، لأن اليمين الإسرائيلي المتطرف شطب كل جهوده".

وتابع: "هؤلاء الآن يتحدثون ليس عن مستقبل فلسطيني، ولايرون الفلسطيني الجيد إلا الميت والذي يخرج من أرضه للأردن، هم يرون حسم الصراع بزيادة الاستيطان والمستوطنين وإنهاء الحلم الفلسطيني بالدولة الفلسطينية كما قال نتنياهو".

عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، خلال حوار فلسطيني فلسطيني في موسكو، 13 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
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15:15 GMT
واختتم أبو مرزوق، قائلا: "هم يرون حسم الصراع في القدس ببناء الهيكل وهدم المسجد، هم يرون أن الفلسطيني في غزة، يجب ألا يعيش إلا تحت الحصار والقوانين الإسرائيلية، لذلك كانت معركة "طوفان الأقصى"، التي لا تريد إلا شيئا واحدا هي الحرية للفلسطيني، لا نريد مؤتمرات أوروبا للسلام، نريد الحرية للفلسطينيين في وطنهم، الحرية لهم في تقرير مصيرهم والحرية لهم في كسر الحصار عن غزة وإخراج سجنائهم من السجون الإسرائيلية، وهذا مطلبنا فقط، وخضنا المعركة من أجل ذلك، وسنستمر في معاركنا حتى نحقق الأهداف كاملة التي نسعى إليها".
يذكر أن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، كان قد أعلن، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
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