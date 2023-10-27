https://sputnikarabic.ae/20231027/أبو-مرزوق-لقاءتنا-بالمسؤولين-الإيرانيين-دائمة-ونقدر-موقف-الدول-العربية-بالوقوف-معنا--1082535328.html

أبو مرزوق: لقاءاتنا بالمسؤولين الإيرانيين دائمة ونقدر موقف الدول العربية بالوقوف معنا

أبو مرزوق: لقاءاتنا بالمسؤولين الإيرانيين دائمة ونقدر موقف الدول العربية بالوقوف معنا

صرّح عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، رئيس مكتب العلاقات الدولية والخارجية، موسى أبو مرزوق، أن "لقاءه مع نائب وزير الخارجية الإيراني، علي باقري... 27.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-27T16:03+0000

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وقال أبو مرزوق، في لقاء مع "سبوتنيك": "لقاءاتنا بالمسؤولين الإيرانيين، في أكثر من عاصمة ومكان، لكن بشكل أساسي في الدوحة وطهران، جرت عدة لقاءات وتشاورات مستمرة وتتركز حول الرسالة الغربية، التي وجّهت للمنطقة وهي بالأساس موجهة لإيران وحزب الله، وبالتالي هم معنيون بالمعركة بشكل مباشر".وحول موقف الدول العربية الداعم للقضية الفلسطينية، قال أبو مرزوق: "نحن نعتقد أن الدول العربية موقفها يتحسن وجيد ونريد أيضا المزيد من الوقوف لجانب الشعب الفلسطيني وتأييده، لا سيما المواقف التي ترفض التهجير وتطالب بوقف إطلاق النار وتطالب بإسعاف المتضررين من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهذه مواقف جيدة ونرجوا أن تتطور هذه المواقف لما هو أفضل وأقوى".وتابع: "نتمنى وجود تكتل دولي إقليمي وعربي يقف لجانب الشعب الفلسطيني، ويفرض وقف إطلاق النار وتقديم المساعدة العاجلة للمدنيين الذين هم تحت القصف".

https://sputnikarabic.ae/20231027/أبو-مرزوق-زيارتنا-إلى-موسكو-في-هذا-الوقت-لها-طعم-خاص-1082534616.html

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