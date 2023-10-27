https://sputnikarabic.ae/20231027/أبو-مرزوق-لقاءتنا-بالمسؤولين-الإيرانيين-دائمة-ونقدر-موقف-الدول-العربية-بالوقوف-معنا--1082535328.html
أبو مرزوق: لقاءاتنا بالمسؤولين الإيرانيين دائمة ونقدر موقف الدول العربية بالوقوف معنا
أبو مرزوق: لقاءاتنا بالمسؤولين الإيرانيين دائمة ونقدر موقف الدول العربية بالوقوف معنا
صرّح عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، رئيس مكتب العلاقات الدولية والخارجية، موسى أبو مرزوق، أن "لقاءه مع نائب وزير الخارجية الإيراني، علي باقري... 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T16:03+0000
2023-10-27T16:03+0000
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وقال أبو مرزوق، في لقاء مع "سبوتنيك": "لقاءاتنا بالمسؤولين الإيرانيين، في أكثر من عاصمة ومكان، لكن بشكل أساسي في الدوحة وطهران، جرت عدة لقاءات وتشاورات مستمرة وتتركز حول الرسالة الغربية، التي وجّهت للمنطقة وهي بالأساس موجهة لإيران وحزب الله، وبالتالي هم معنيون بالمعركة بشكل مباشر".وحول موقف الدول العربية الداعم للقضية الفلسطينية، قال أبو مرزوق: "نحن نعتقد أن الدول العربية موقفها يتحسن وجيد ونريد أيضا المزيد من الوقوف لجانب الشعب الفلسطيني وتأييده، لا سيما المواقف التي ترفض التهجير وتطالب بوقف إطلاق النار وتطالب بإسعاف المتضررين من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهذه مواقف جيدة ونرجوا أن تتطور هذه المواقف لما هو أفضل وأقوى".وتابع: "نتمنى وجود تكتل دولي إقليمي وعربي يقف لجانب الشعب الفلسطيني، ويفرض وقف إطلاق النار وتقديم المساعدة العاجلة للمدنيين الذين هم تحت القصف".
https://sputnikarabic.ae/20231027/أبو-مرزوق-زيارتنا-إلى-موسكو-في-هذا-الوقت-لها-طعم-خاص-1082534616.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, إيران, حصري
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, إيران, حصري
أبو مرزوق: لقاءاتنا بالمسؤولين الإيرانيين دائمة ونقدر موقف الدول العربية بالوقوف معنا
16:03 GMT 27.10.2023 (تم التحديث: 16:04 GMT 27.10.2023) تابعنا عبر
صرّح عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، رئيس مكتب العلاقات الدولية والخارجية، موسى أبو مرزوق، أن "لقاءه مع نائب وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كياني، في موسكو، تركز حول الرسالة الغربية التي وجهت للمنطقة".
وقال أبو مرزوق، في لقاء مع "سبوتنيك": "لقاءاتنا بالمسؤولين الإيرانيين، في أكثر من عاصمة ومكان، لكن بشكل أساسي في الدوحة وطهران، جرت عدة لقاءات وتشاورات مستمرة وتتركز حول الرسالة الغربية، التي وجّهت للمنطقة
وهي بالأساس موجهة لإيران وحزب الله، وبالتالي هم معنيون بالمعركة بشكل مباشر".
وأضاف: "في المنطقة هناك تنازع كبير بين الحلف الغربي، الذي تشكّل بعد هزيمة الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، وبين كل قوى المقاومة، وقوى المقاومة في إيران جزء منها، وبالتالي معنية بشكل مباشر ولابد من استمرار التشاور مع كل القوى المقاومة في المنطقة، بالإضافة للقوى المحبة للسلام، والتي ترى أنه لابد أن يكون العالم أكثر عدلا لتشكيل كتلة توازي الكتلة الغربية، التي تشكلت بسرعة بعد هزيمة إسرائيل في معركة طوفان الأقصى".
وحول موقف الدول العربية الداعم للقضية الفلسطينية، قال أبو مرزوق: "نحن نعتقد أن الدول العربية موقفها يتحسن وجيد ونريد أيضا المزيد من الوقوف لجانب الشعب الفلسطيني وتأييده، لا سيما المواقف التي ترفض التهجير وتطالب بوقف إطلاق النار وتطالب بإسعاف المتضررين من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهذه مواقف جيدة ونرجوا أن تتطور هذه المواقف لما هو أفضل وأقوى".
وتابع: "نتمنى وجود تكتل دولي إقليمي وعربي يقف لجانب الشعب الفلسطيني، ويفرض وقف إطلاق النار وتقديم المساعدة العاجلة للمدنيين الذين هم تحت القصف".