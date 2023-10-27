https://sputnikarabic.ae/20231027/أبو-مرزوق-نحن-غير-معنيين-بالاحتفاظ-بأي-من-المدنيين-لكن-نحتاج-إلى-الظروف-الملائمة-للإفراج-عنهم-1082528799.html
أبو مرزوق: نحن غير معنيين بالاحتفاظ بأي من المدنيين لكن نحتاج إلى الظروف الملائمة للإفراج عنهم
أبو مرزوق: نحن غير معنيين بالاحتفاظ بأي من المدنيين لكن نحتاج إلى الظروف الملائمة للإفراج عنهم
صرح عضو المكتب السياسي لحركة حماس، رئيس مكتب العلاقات الدولية والخارجية، موسى أبو مرزوق، اليوم الجمعة، أن حماس أبلغت المعنيين أنها مستعدة للإفراج عن المدنيين... 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T14:08+0000
2023-10-27T14:08+0000
2023-10-27T14:08+0000
طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم
العالم
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صرح عضو المكتب السياسي لحركة حماس، رئيس مكتب العلاقات الدولية والخارجية، موسى أبو مرزوق، اليوم الجمعة، أن حماس أبلغت المعنيين أنها مستعدة للإفراج عن المدنيين المحتجزين لديها. وأنها غير معنية بالاحتفاظ بهم، إلا أنه بسبب القصف الإسرائيلي تعذر ذلك وأن إسرائيل لم تستجب للنداء الإنساني بحيث تصبح الظروف ملائمة للإفراج عنهم.وأشار أبو مرزوق إلى أنه "نحن من اليوم الأول قلنا إننا غير معنيين بالاحتفاظ بأي من المدنيين لكننا نحتاج إلى الظروف الملائمة للإفراج عنهم وعودتهم سالمين لكن إسرائيل رفضت أن تستجيب لهذا النداء الإنساني وبقيت مستمرة في القصف حتى قتل من هؤلاء الرهائن ما يقارب 50".وبخصوص ما يتم تناقله عن استعداد إسرائيل لدفع ثمن باهظ مقابل الأسرى قال أبو مرزوق: "نحن في هذا الظرف بالذات نحتاج إلى وقف إطلاق النار وإنقاذ حياة المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة وعلاج الجرحى والمصابين، نحن لا نريد في الوقت الحاضر أن نفتح الملفات الكبرى التي من أجلها كانت عملية طوفان الأقصى، نحن الآن نريد وقف إطلاق النار واسعاف المواطنين سواء كانوا جرحى أو محرومين من الماء والدواء والغذاء نحن نريد تطبيق القانون الدولي الإنساني".يذكر أن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، كان قد أعلن يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".من جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، كما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
https://sputnikarabic.ae/20231026/قيادي-فيحماس-لـسبوتنيك-الضربات-الإسرائيلية-لن-تؤثر-على-وجودنا-في-قطاع-غزة-1082495132.html
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طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم
أبو مرزوق: نحن غير معنيين بالاحتفاظ بأي من المدنيين لكن نحتاج إلى الظروف الملائمة للإفراج عنهم
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صرح عضو المكتب السياسي لحركة حماس، رئيس مكتب العلاقات الدولية والخارجية، موسى أبو مرزوق، اليوم الجمعة، أن حماس أبلغت المعنيين أنها مستعدة للإفراج عن المدنيين المحتجزين لديها. وأنها غير معنية بالاحتفاظ بهم، إلا أنه بسبب القصف الإسرائيلي تعذر ذلك.
صرح عضو المكتب السياسي لحركة حماس، رئيس مكتب العلاقات الدولية والخارجية، موسى أبو مرزوق، اليوم الجمعة، أن حماس أبلغت المعنيين أنها مستعدة للإفراج عن المدنيين المحتجزين لديها. وأنها غير معنية بالاحتفاظ بهم، إلا أنه بسبب القصف الإسرائيلي تعذر ذلك وأن إسرائيل لم تستجب للنداء الإنساني بحيث تصبح الظروف ملائمة للإفراج عنهم.
وقال أبو مرزوق في حديث لوكالة "سبوتنيك": "ونحن يسعدنا أن نعيد كل المدنيين من في أيدينا ولكن نحن قلنا لهم بوضوح، إن الظروف على الأرض غير ملائمة، الظروف على الأرض هناك قصف شديد وهنا قتل وتدمير، نحن نتكلم عن تدمير 250 ألف وحدة سكنية ونحن نتكلم عن قتل أكثر من 7 آلاف إنسان نحن نتكلم عن 3 آلاف من الأطفال (قتلوا) إنهم يستهدفون البشر والحجر بطائرات ولا نستطيع حيالها التحرك على الأرض حتى نستطيع أن ننقذ أرواح هؤلاء من المدنيين".
وأشار أبو مرزوق إلى أنه "نحن من اليوم الأول قلنا إننا غير معنيين بالاحتفاظ بأي من المدنيين لكننا نحتاج إلى الظروف الملائمة للإفراج عنهم وعودتهم سالمين لكن إسرائيل رفضت أن تستجيب لهذا النداء الإنساني وبقيت مستمرة في القصف حتى قتل من هؤلاء الرهائن ما يقارب 50".
وبخصوص ما يتم تناقله عن استعداد إسرائيل لدفع ثمن باهظ مقابل الأسرى قال أبو مرزوق: "نحن في هذا الظرف بالذات نحتاج إلى وقف إطلاق النار وإنقاذ حياة المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة وعلاج الجرحى والمصابين، نحن لا نريد في الوقت الحاضر أن نفتح الملفات الكبرى التي من أجلها كانت عملية طوفان الأقصى، نحن الآن نريد وقف إطلاق النار واسعاف المواطنين سواء كانوا جرحى أو محرومين من الماء والدواء والغذاء نحن نريد تطبيق القانون الدولي الإنساني".
وأوضح عضو المكتب السياسي لحماس أنه "صرحنا منذ اليوم الأول لا غرض لدينا باحتجاز المدنيين، و من يريد أن يسأل سؤالا من هذا القبيل عليه أن يسأل قبل ماذا بشأن الأطفال الفلسطينيين و ماذا بشأن المدنيين الفلسطينيين، وهم يقتلون على شاشات التلفزيون، هم يكذبون حينما يقولون اننا قتلنا وذبحنا لكننا نقول شاهدوا شاشات التلفزيون لتعرفوا كم قتلتم وكم من الأطفال ذبحتم وكم من الرؤوس قطعتم، انظروا إلى المدنيين الفلسطينيين قبل أن تنظروا لغيرهم، نحن أكثر إنسانية من هؤلاء الذين تسألون عنهم".
يذكر أن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، كان قد أعلن يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى
" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
من جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، كما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.