https://sputnikarabic.ae/20231027/أمريكا-يجب-على-إسرائيل-حماية-شعبها-وفقا-لقواعد-الحرب--1082537467.html
أمريكا: يجب على إسرائيل حماية شعبها وفقا لقواعد الحرب
أمريكا: يجب على إسرائيل حماية شعبها وفقا لقواعد الحرب
صرّحت مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أنه "يجب على إسرائيل، أن تحمي شعبها وفقا لقواعد الحرب". 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T16:54+0000
2023-10-27T16:54+0000
2023-10-27T18:58+0000
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
اسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
منظمة الأمم المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103557/51/1035575165_0:274:5242:3223_1920x0_80_0_0_c0f54a9fae627562ac790cbd2533c484.jpg
وقالت: "لقد أوضحت أمريكا في محادثات مفتوحة وخاصة، أنه بينما تمارس إسرائيل حقها في حماية شعبها من جماعة إرهابية، يجب عليها أن تفعل ذلك بما يتوافق مع قواعد الحرب، ويجب احترام القانون الإنساني الدولي في الشرق الأوسط".ووفقا لها، فإن أمريكا تدعو إسرائيل ومصر وجميع الأطراف إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للتخفيف من الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.وأشارت، في الوقت ذاته، إلى أنه "لن تكون هناك عودة إلى الوضع الذي كان قائما، قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري".وأضافت أنه "وبعد مرور الأزمة الحالية، يجب أن تبنى الرؤية لمزيد من التسوية التي تكون مبنية على حل الدولتين".ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السابع من أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ثم سرعان ما أعلنت الحرب على "حماس"، متوعدة الحركة بدفع ثمن باهظ على هجومها، الذي أسفر عن مقتل نحو 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 5431 آخرين.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط أكثر من 7300 قتيل وأكثر من 19 ألف مصاب، حتى الآن، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 105 فلسطينيين، وإصابة نحو 2000 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231027/مندوب-مصر-لدى-الأمم-المتحدة-سعي-المنظمة-لوقف-إطلاق-النار-هو-حقن-لدماء-الأبرياء--1082535125.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103557/51/1035575165_291:0:4951:3495_1920x0_80_0_0_c431de7a1584089b85d014aec419b0a0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, منظمة الأمم المتحدة
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, منظمة الأمم المتحدة
أمريكا: يجب على إسرائيل حماية شعبها وفقا لقواعد الحرب
16:54 GMT 27.10.2023 (تم التحديث: 18:58 GMT 27.10.2023) تابعنا عبر
صرّحت مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أنه "يجب على إسرائيل، أن تحمي شعبها وفقا لقواعد الحرب".
وقالت: "لقد أوضحت أمريكا في محادثات مفتوحة وخاصة، أنه بينما تمارس إسرائيل حقها في حماية شعبها من جماعة إرهابية، يجب عليها أن تفعل ذلك بما يتوافق مع قواعد الحرب، ويجب احترام القانون الإنساني الدولي في الشرق الأوسط".
وأضافت: "يجب احترام القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة، وفي جميع أنحاء المنطقة من قبل جميع الأطراف".
ووفقا لها، فإن أمريكا تدعو إسرائيل ومصر وجميع الأطراف إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للتخفيف من الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وأشارت، في الوقت ذاته، إلى أنه "لن تكون هناك عودة إلى الوضع الذي كان قائما، قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري".
وتابعتى غرينفيلد، قائلة: "يجب ألا نعود إلى الوضع الراهن الذي أرهبت فيه "حماس" إسرائيل، ولا يمكننا العودة إلى الوضع الراهن الذي يستطيع فيه المستوطنون المتطرفون مهاجمة وإرهاب الفلسطينيين في الضفة الغربية. فالوضع الراهن غير مقبول".
وأضافت أنه "وبعد مرور الأزمة الحالية، يجب أن تبنى الرؤية لمزيد من التسوية التي تكون مبنية على حل الدولتين".
ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس
" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السابع من أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ثم سرعان ما أعلنت الحرب على "حماس"، متوعدة الحركة بدفع ثمن باهظ على هجومها، الذي أسفر عن مقتل نحو 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 5431 آخرين.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط أكثر من 7300 قتيل وأكثر من 19 ألف مصاب، حتى الآن، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 105 فلسطينيين، وإصابة نحو 2000 آخرين.