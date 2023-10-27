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الجيش الإسرائيلي يعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة
https://sputnikarabic.ae/20231027/إسرائيليون-يستغيثون-بعد-إصابة-3-أشخاص-جراء-سقوط-صاروخ-بشكل-مباشر-على-مبنى-بتل-أبيب-1082528623.html
إسرائيليون يستغيثون بعد إصابة 3 أشخاص جراء سقوط صاروخ بشكل مباشر على مبنى بتل أبيب
إسرائيليون يستغيثون بعد إصابة 3 أشخاص جراء سقوط صاروخ بشكل مباشر على مبنى بتل أبيب
استغاث مواطنون إسرائيليون، اليوم الجمعة، من عدم وجود غطاء دفاع أمني أو عسكري يحميهم من صواريخ كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة "حماس" الفلسطينية. 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T13:53+0000
2023-10-27T13:53+0000
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أن تلك الاستغاثة جاءت من قبل مواطنين إسرائيليين داخل مدينة تل أبيب، فور إصابة 3 إسرائيليين جراء سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة على مبنى، بشكل مباشر داخل المدينة نفسها.وقال مواطنون إسرائيليون:وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، سمع دوي صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب، وأُعلن عن إصابة 3 إسرائيليين (ارتفع العدد إلى 6) جراء سقوط صاروخ على مبنى في المدينة.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أن 3 إسرائيليين أصيبوا جراء سقوط صاروخ بشكل مباشر على مبنى يقطنون به في مدينة تل أبيب، وسط سماع دوي صافرات الإنذار.ومن جانبها، أعلنت "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، إطلاق رشقات صاروخية متتالية من قطاع غزة نحو "تل أبيب" ومحيطها، ردا على "المجازر" التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في القطاع.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة حركة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الجاري، أعلنت إسرائيل رسميا بدء الحرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر الجاري، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
https://sputnikarabic.ae/20231027/رغم-استيعاب-60-ألف-في-إيلات-الجيش-الإسرائيلي-نبحث-عن-أماكن-سكن-للاجئي-مستوطنات-غلاف-غزة-1082518255.html
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العالم العربي, الأخبار, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, حركة حماس
العالم العربي, الأخبار, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, حركة حماس

إسرائيليون يستغيثون بعد إصابة 3 أشخاص جراء سقوط صاروخ بشكل مباشر على مبنى بتل أبيب

13:53 GMT 27.10.2023
© AP Photo / Oded Baliltyعملية دهس في تل أبيب، 4 يوليو 2023
عملية دهس في تل أبيب، 4 يوليو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
© AP Photo / Oded Balilty
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استغاث مواطنون إسرائيليون، اليوم الجمعة، من عدم وجود غطاء دفاع أمني أو عسكري يحميهم من صواريخ كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة "حماس" الفلسطينية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أن تلك الاستغاثة جاءت من قبل مواطنين إسرائيليين داخل مدينة تل أبيب، فور إصابة 3 إسرائيليين جراء سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة على مبنى، بشكل مباشر داخل المدينة نفسها.
وقال مواطنون إسرائيليون:
أين رئيس البلدية؟ أين الدولة؟ نحن نطلق صيحات استغاثة، أنا آخذ سكينا إلى غرفتي حتى إذا حدث لي شيء ما، أستطيع الدفاع عن نفسي.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، سمع دوي صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب، وأُعلن عن إصابة 3 إسرائيليين (ارتفع العدد إلى 6) جراء سقوط صاروخ على مبنى في المدينة.
اطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
رغم استيعاب 60 ألف في إيلات.. الجيش الإسرائيلي: نبحث عن أماكن سكن للاجئي مستوطنات غلاف غزة
11:11 GMT
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أن 3 إسرائيليين أصيبوا جراء سقوط صاروخ بشكل مباشر على مبنى يقطنون به في مدينة تل أبيب، وسط سماع دوي صافرات الإنذار.
ومن جانبها، أعلنت "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، إطلاق رشقات صاروخية متتالية من قطاع غزة نحو "تل أبيب" ومحيطها، ردا على "المجازر" التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في القطاع.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة حركة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الجاري، أعلنت إسرائيل رسميا بدء الحرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر الجاري، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
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