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الجيش الإسرائيلي يعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة
https://sputnikarabic.ae/20231027/إصابة-3-إسرائيليين-إثر-سقوط-صاروخ-بشكل-مباشر-على-مبنى-في-تل-أبيب-فيديو-1082520212.html
إصابة 3 إسرائيليين إثر سقوط صاروخ بشكل مباشر على مبنى في تل أبيب.. فيديو
إصابة 3 إسرائيليين إثر سقوط صاروخ بشكل مباشر على مبنى في تل أبيب.. فيديو
سمع دوي صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب، ظهر اليوم الجمعة، وأُعلن عن إصابة 3 إسرائيليين جراء سقوط صاروخ على مبنى في المدينة. 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T11:51+0000
2023-10-27T11:51+0000
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أن 3 إسرائيليين أصيبوا جراء سقوط صاروخ بشكل مباشر على مبنى يقطنون به في مدينة تل أبيب، وسط سماع دوي صافرات الإنذار.ومن جانبها، أعلنت "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، إطلاق رشقات صاروخية متتالية من قطاع غزة نحو "تل أبيب" ومحيطها، ردا على "المجازر" التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في القطاع.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي البحث عن أماكن للسكن لمن تم إجلاؤهم من مستوطني مناطق غلاف غزة.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن السلطات الإسرائيلية تبحث عن أماكن سكن مناسبة للاجئي مستوطنات غلاف غزة أو للمهجرين من مستوطنات الغلاف، من بينها مدينة النقب الغربي وشماله.ونقلت إذاعة الجيش عن نير مائير، سكرتير عام حركة المستوطنات الإسرائيلية، أن هناك مقترحات كثيرة حول أماكن استيعاب المهاجرين من مستوطني الغلاف، ومن بين تلك المناطق النقب الغربي وشماله أيضا، مضيفا أنها تضم مناطق جيدة للبناء والمعيشة فيها.ويذكر أن صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، قد أفادت، الأحد الماضي، بأن "مدينة إيلات الواقعة على البحر الأحمر، استوعبت ما يزيد على 60 ألف مستوطن، فضلا عن أن عدد سكانها الأصليين الذين تخطوا الـ 50 ألفا، وذلك منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة حركة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الجاري، أعلنت إسرائيل رسميا بدء الحرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر الجاري، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
https://sputnikarabic.ae/20231027/الجيش-الإسرائيلي-ارتفاع-عدد-المختطفين-لدى-حركة-حماس-إلى-229-1082512744.html
https://sputnikarabic.ae/20231027/رغم-استيعاب-60-ألف-في-إيلات-الجيش-الإسرائيلي-نبحث-عن-أماكن-سكن-للاجئي-مستوطنات-غلاف-غزة-1082518255.html
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طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار

إصابة 3 إسرائيليين إثر سقوط صاروخ بشكل مباشر على مبنى في تل أبيب.. فيديو

11:51 GMT 27.10.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZعملية دهس في تل أبيب، 4 يوليو 2023
عملية دهس في تل أبيب، 4 يوليو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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سمع دوي صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب، ظهر اليوم الجمعة، وأُعلن عن إصابة 3 إسرائيليين جراء سقوط صاروخ على مبنى في المدينة.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أن 3 إسرائيليين أصيبوا جراء سقوط صاروخ بشكل مباشر على مبنى يقطنون به في مدينة تل أبيب، وسط سماع دوي صافرات الإنذار.
ومن جانبها، أعلنت "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، إطلاق رشقات صاروخية متتالية من قطاع غزة نحو "تل أبيب" ومحيطها، ردا على "المجازر" التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في القطاع.
يوشيفيد ليفشيتز تتحدث للصحافة بعد يوم من إطلاق سراحها من قبل حركة حماس الفلسطينية، في مستشفى إيخيلوف في تل أبيب، إسرائيل، 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
الجيش الإسرائيلي: ارتفاع عدد المختطفين لدى حركة "حماس" إلى 229
09:45 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي البحث عن أماكن للسكن لمن تم إجلاؤهم من مستوطني مناطق غلاف غزة.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن السلطات الإسرائيلية تبحث عن أماكن سكن مناسبة للاجئي مستوطنات غلاف غزة أو للمهجرين من مستوطنات الغلاف، من بينها مدينة النقب الغربي وشماله.
ونقلت إذاعة الجيش عن نير مائير، سكرتير عام حركة المستوطنات الإسرائيلية، أن هناك مقترحات كثيرة حول أماكن استيعاب المهاجرين من مستوطني الغلاف، ومن بين تلك المناطق النقب الغربي وشماله أيضا، مضيفا أنها تضم مناطق جيدة للبناء والمعيشة فيها.
ويذكر أن صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، قد أفادت، الأحد الماضي، بأن "مدينة إيلات الواقعة على البحر الأحمر، استوعبت ما يزيد على 60 ألف مستوطن، فضلا عن أن عدد سكانها الأصليين الذين تخطوا الـ 50 ألفا، وذلك منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".
اطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
رغم استيعاب 60 ألف في إيلات.. الجيش الإسرائيلي: نبحث عن أماكن سكن للاجئي مستوطنات غلاف غزة
11:11 GMT
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة حركة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الجاري، أعلنت إسرائيل رسميا بدء الحرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر الجاري، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
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