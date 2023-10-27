https://sputnikarabic.ae/20231027/إعلام-السويد-ترحل-المهاجر-العراقي-الذي-حرق-القرآن-وتمنعه-من-دخول-البلاد-1082517846.html
إعلام: السويد ترحل المهاجر العراقي الذي حرق القرآن وتمنعه من دخول البلاد
إعلام: السويد ترحل المهاجر العراقي الذي حرق القرآن وتمنعه من دخول البلاد
قررت السلطات السويدية، اليوم الخميس، ترحيل المهاجر من أصل عراقي (سلوان موميكا)، من أراضيها بعد تكرار فعلته بحرق نسخ من القرآن. 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T10:55+0000
2023-10-27T10:55+0000
2023-10-27T10:55+0000
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وذكرت قناة التلفزيون السويدية "TV4"، أن مصلحة الهجرة لن تمدد تصريح إقامة موميكا الذي ينتهي في أبريل/نيسان من العام المقبل.وأضافت أنه "سوف يتم سحب الحق في حصوله على حق اللجوء والحماية وسيتم ترحيله من السويد بعدها".وأوضحت القناة أن مصلحة الهجرة قد تجد عوائق تنفيذ لهذا القرار (قرار الترحيل) في الوقت الحالي.وأشارت إلى أنه "سوف يتم منح تصريح إقامة محدد المدة لفترة تقارب 6 شهور من 25 أكتوبر 2023 إلى 16 أبريل 2024، بالإضافة إلى منح وثيقة السفر لنفس الفترة".ونال موميكا شهرة في السويد والعالم بعد تنظيمه سلسلة تجمعات خلال الأشهر الماضية بعد أن قام بعدد من التظاهرات للإساءة للمسلمين والعراق ورموز دينية عراقية وقام بحرق المصحف أكثر من مرة، ما خلف موجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.وبدوره، طالب العراق، الحكومة السويدية بضرورة تسليم الشخص الذي حرق نسخة من القرآن في ستوكهولم، إليه لمحاكمته.وأدانت دول عربية وإسلامية حرق المصحف في السويد، وطالبت السلطات في ستوكهولم بعدم السماح للمتطرفين بتكرار أفعالهم.
https://sputnikarabic.ae/20230823/حارق-القرآن-يتعرض-للضرب-والمشهد-يتصدر-التريند-العربي-فيديو---1080355727.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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السويد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, العالم العربي
السويد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, العالم العربي
إعلام: السويد ترحل المهاجر العراقي الذي حرق القرآن وتمنعه من دخول البلاد
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قررت السلطات السويدية، اليوم الخميس، ترحيل المهاجر من أصل عراقي (سلوان موميكا)، من أراضيها بعد تكرار فعلته بحرق نسخ من القرآن.
وذكرت
قناة التلفزيون السويدية "TV4"، أن مصلحة الهجرة لن تمدد تصريح إقامة موميكا الذي ينتهي في أبريل/نيسان من العام المقبل.
وأضافت أنه "سوف يتم سحب الحق في حصوله على حق اللجوء والحماية وسيتم ترحيله من السويد
بعدها".
وأوضحت القناة أن مصلحة الهجرة قد تجد عوائق تنفيذ لهذا القرار (قرار الترحيل) في الوقت الحالي.
وأشارت إلى أنه "سوف يتم منح تصريح إقامة محدد المدة لفترة تقارب 6 شهور من 25 أكتوبر 2023 إلى 16 أبريل 2024، بالإضافة إلى منح وثيقة السفر لنفس الفترة".
ووفقا للإعلام السويدي، قررت مصلحة الهجرة منع موميكا من العودة للسويد لمدة 5 سنوات، بعد تنفيذ قرار ترحيله.
ونال موميكا شهرة في السويد والعالم بعد تنظيمه سلسلة تجمعات خلال الأشهر الماضية بعد أن قام بعدد من التظاهرات للإساءة للمسلمين والعراق ورموز دينية عراقية وقام بحرق المصحف أكثر من مرة، ما خلف موجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.
وبدوره، طالب العراق، الحكومة السويدية بضرورة تسليم الشخص الذي حرق نسخة من القرآن
في ستوكهولم، إليه لمحاكمته.
وأدانت دول عربية وإسلامية حرق المصحف في السويد، وطالبت السلطات في ستوكهولم بعدم السماح للمتطرفين بتكرار أفعالهم.