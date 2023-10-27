https://sputnikarabic.ae/20231027/إعلام-غربي-العملية-العسكرية-الإسرائيلية-في-غزة-تتراجع-على-نحو-متزايد--1082533838.html

إعلام غربي: العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة "تتراجع" على نحو متزايد

إعلام غربي: العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة "تتراجع" على نحو متزايد

صرحت صحيفة بريطانية، أن العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة أصبحت أقل احتمالا. 27.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-27T15:20+0000

2023-10-27T15:20+0000

2023-10-27T15:20+0000

طوفان الأقصى

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وقالت الصحيفة: "على الرغم من القصف المستمر لقطاع غزة، والتصريحات العدائية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والغارات الليلية التي تشنها الدبابات والمشاة الإسرائيلية على القطاع، فإن احتمال حدوث غزو بري إسرائيلي واسع النطاق آخذ في التناقص، ومعه احتمال نشوب حرب إقليمية، على الأقل في المستقبل القريب".ووفقا للصحيفة، فإن إسرائيل لم تكن مستعدة لهجوم واسع النطاق أكثر ما كانت مستعدة لهجوم واسع .وتشير الصحيفة إلى أنه على الرغم من قوات احتياطية ضخمة، فإن القوات تعاني من نقص في الأسلحة والذخيرة ومعدات الحماية وحتى حصص التمونية للقوات.وبحسب صحيفة"Daily Telegraph" فإن إسرائيل ليس لديها خطط واضحة لهجوم بري بالحجم اللازم للإطاحة بحماس، حيث اعتقدت منذ فترة طويلة أنه لن يكون هناك حاجة لذالك.يأتي التصعيد في المنطقة في الوقت الذي يشهد فيه قطاع غزة قصفًا إسرائيليًا كثيفًا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعدما أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله. وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.

https://sputnikarabic.ae/20231027/مشاهد-لقيام-الجيش-الإسرائيلي-بعملية-إنزال-بحري-والقسام-تتحدث-قفزهم-في-البحر--فيديو--1082529227.html

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طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم