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https://sputnikarabic.ae/20231027/إعلام-نتنياهو-رفض-التوقيع-على-خطة-اجتياح-غزة-1082511405.html
إعلام: نتنياهو رفض التوقيع على خطة لاجتياح غزة
إعلام: نتنياهو رفض التوقيع على خطة لاجتياح غزة
ذكرت صحيفة أمريكية، نقلا عن مصادر خاصة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رفض التوقيع على الخطة النهائية للعملية البرية في غزة، التي وضعتها قيادة... 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T08:47+0000
2023-10-27T08:47+0000
العالم العربي
طوفان الأقصى
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وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلا عن محاورين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم، أن "قيادة الجيش الإسرائيلي وضعت بالفعل خطة الغزو النهائية، لكن نتنياهو أثار غضب كبار المسؤولين برفض التوقيع عليها". واعتبرت المصادر أن أحد الأسباب هو أن نتنياهو يريد موافقة بالإجماع على العملية من أعضاء حكومة الطوارئ التي تم تشكيلها بعد هجوم "حماس".وياتي ذلك في وقت يستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط 7028 قتيلًا ونحو 18482 مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 105 فلسطينيين وإصابة نحو 2000 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 5431.
https://sputnikarabic.ae/20231027/وسط-مخاوف-من-تسرب-معلومات-الجيش-الإسرائيلي-يعلن-سقوط-طائرة-مسيرة-تابعه-له-في-غزة-1082508127.html
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العالم العربي, طوفان الأقصى
العالم العربي, طوفان الأقصى

إعلام: نتنياهو رفض التوقيع على خطة لاجتياح غزة

08:47 GMT 27.10.2023
© AFP 2023 / ABIR SULTANرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
© AFP 2023 / ABIR SULTAN
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ذكرت صحيفة أمريكية، نقلا عن مصادر خاصة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رفض التوقيع على الخطة النهائية للعملية البرية في غزة، التي وضعتها قيادة الجيش الإسرائيلي.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلا عن محاورين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم، أن "قيادة الجيش الإسرائيلي وضعت بالفعل خطة الغزو النهائية، لكن نتنياهو أثار غضب كبار المسؤولين برفض التوقيع عليها".
واعتبرت المصادر أن أحد الأسباب هو أن نتنياهو يريد موافقة بالإجماع على العملية من أعضاء حكومة الطوارئ التي تم تشكيلها بعد هجوم "حماس".
طائرة مسيرة إسرائيلية طراز هيرميس 900 ستار لاينر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
وسط مخاوف من تسرب معلومات.. الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيرة تابعه له في غزة
07:17 GMT
وياتي ذلك في وقت يستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط 7028 قتيلًا ونحو 18482 مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 105 فلسطينيين وإصابة نحو 2000 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 5431.
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