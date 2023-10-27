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https://sputnikarabic.ae/20231027/إيقاد-تشارك-في-تسهيل-محادثات-جدة-بشأن-وقف-إطلاق-النار-الإنساني-في-السودان-1082538445.html
‏"إيقاد" تشارك في تسهيل محادثات جدة بشأن وقف إطلاق النار الإنساني في السودان
‏"إيقاد" تشارك في تسهيل محادثات جدة بشأن وقف إطلاق النار الإنساني في السودان
أعلنت‎ ‎الهيئة الحكومية الدولية للتنمية "إيقاد‎"‎، اليوم الجمعة، أنها تتواجد في جدة في المملكة العربية السعودية، حاليا، با‏لنيابة عن مؤتمر رؤساء دول وحكومات... 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T17:15+0000
2023-10-27T17:17+0000
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وأشارت "إيقاد"، في بيان لها، إلى أن "الأمين التنفيذي للهيئة، ورقنيه جيبيهو، يتواجد في جدة، حاليا، لهذا الغرض".وأكدت الهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيقاد) أنها "ستواصل بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، ارتباطاتها ومشاوراتها المستمرة مع أصحاب المصلحة السودانيين، من أجل عقد حوار سياسي شامل بقيادة وملكية السودانيين، والذي سيتم عقده في إقليم دول إيقاد".كما ذكرت "إيقاد" أنها وإلى جانب أصدقاء جمهورية السودان، ما زالوا ملتزمين بدعم الشعب السوداني في سعيه لتحقيق سلام دائم وتسوية سياسية، بحسب قولها.ودعت المملكة العربية السعودية، أمس الخميس، الأطراف المتحاربة في السودان، إلى تنفيذ مضمون اتفاق إعلان جدة، الذي تم التوصل إليه، في مايو/ أيار الماضي، بعد استئناف المحادثات بين ممثلي القوات المسلحة السودانية، وممثلي قوات الدعم السريع.ونقل موقع "المشهد السوداني"، عن وزارة الخارجية السعودية، بيانا حثت فيه السعودية، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على التزامهما بحماية المدنيين في السودان، وفقًا لإعلان جدة الموقع، في 11 مايو 2023، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار القصير المدى الموقع، يوم 20 من الشهر ذاته.وكانت القوات المسلحة السودانية، قد أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، استئناف التفاوض مع قوات الدعم السريع لوقف الحرب وعودة الحياة الطبيعية للسودانيين، الذين تضرروا كثيرا من انتهاكات قوات الدعم السريع للسكان واحتلال منازلهم والأعيان المدنية منذ بدء الحرب، في نيسان/ أبريل الماضي.وأفاد مكتب المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية، أنه "استجابة لدعوة كريمة من دولتي الوساطة في منبر جدة (المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية)، استئناف العملية التفاوضية مع ميليشيا الدعم السريع المتمردة، وإيمانا من القوات المسلحة السودانية بأن التفاوض من الوسائل التي ربما تنهي الحرب، قبلنا الدعوة بالذهاب إلى جدة لاستكمال ما تم الاتفاق عليه من قبل".وأوضح بيان الجيش السوداني أن "ما تم الاتفاق عليه هو تنفيذ إعلان جدة كاملا، لتسهيل العمل الإنساني وعودة مواطنينا والحياة الطبيعية إلى المدن التي عاث فيها المتمردون نهبا وحرقا وقصفا عشوائيا واغتصابا، آملين أن تلتزم ميليشيا التمرد هذه المرة بما تم الاتفاق عليه سابقا".ولفت البيان إلى أن "استئناف التفاوض لا يعني توقف معركة الكرامة الوطنية، فالقضاء على المتمردين ودحرهم هو هدف الشعب السوداني والقوات المسلحة السودانية، وهي ملتزمة بهذا الهدف لوضع البلاد في مسارها الصحيح".وتتواصل منذ 15أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة واسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة في السودان، وكان الطرفان قد اتفقا مرات عدة على وقف إطلاق النار، لكن لم يتم الالتزام به.واحتدمت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، وظهرت للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20231024/سياسي-سوداني-لـسبوتنيك-منبر-جدة-لن-يستطيع-وقف-الحرب-بين-الجيش-والدعم-السريع-إلا-في-هذه-الحالة-1082419657.html
https://sputnikarabic.ae/20231017/لماذا-تتمسك-قوى-سياسية-بـمنبر-جدة-من-أجل-وقف-الحرب-في-السودان؟-1082117081.html
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قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار السودان اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أفريقيا
قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار السودان اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أفريقيا

‏"إيقاد" تشارك في تسهيل محادثات جدة بشأن وقف إطلاق النار الإنساني في السودان

17:15 GMT 27.10.2023 (تم التحديث: 17:17 GMT 27.10.2023)
© AFP 2023جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023.
جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023.
© AFP 2023
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أعلنت‎ ‎الهيئة الحكومية الدولية للتنمية "إيقاد‎"‎، اليوم الجمعة، أنها تتواجد في جدة في المملكة العربية السعودية، حاليا، با‏لنيابة عن مؤتمر رؤساء دول وحكومات الـ"إيقاد"، للمشاركة في تسهيل محادثات السودان هناك، والتي تهدف ‏إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في الخرطوم لأسباب إنسانية.‏
وأشارت "إيقاد"، في بيان لها، إلى أن "الأمين التنفيذي للهيئة، ورقنيه جيبيهو، يتواجد في جدة، حاليا، لهذا الغرض".
وأكدت الهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيقاد) أنها "ستواصل بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، ارتباطاتها ومشاوراتها المستمرة مع أصحاب المصلحة السودانيين، من أجل عقد حوار سياسي شامل بقيادة وملكية السودانيين، والذي سيتم عقده في إقليم دول إيقاد".
كما ذكرت "إيقاد" أنها وإلى جانب أصدقاء جمهورية السودان، ما زالوا ملتزمين بدعم الشعب السوداني في سعيه لتحقيق سلام دائم وتسوية سياسية، بحسب قولها.
رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2023
سياسي سوداني لـ"سبوتنيك": "منبر جدة" لن يستطيع وقف الحرب بين الجيش والدعم السريع إلا في هذه الحالة
24 أكتوبر, 15:30 GMT
ودعت المملكة العربية السعودية، أمس الخميس، الأطراف المتحاربة في السودان، إلى تنفيذ مضمون اتفاق إعلان جدة، الذي تم التوصل إليه، في مايو/ أيار الماضي، بعد استئناف المحادثات بين ممثلي القوات المسلحة السودانية، وممثلي قوات الدعم السريع.
ونقل موقع "المشهد السوداني"، عن وزارة الخارجية السعودية، بيانا حثت فيه السعودية، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على التزامهما بحماية المدنيين في السودان، وفقًا لإعلان جدة الموقع، في 11 مايو 2023، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار القصير المدى الموقع، يوم 20 من الشهر ذاته.
وكانت القوات المسلحة السودانية، قد أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، استئناف التفاوض مع قوات الدعم السريع لوقف الحرب وعودة الحياة الطبيعية للسودانيين، الذين تضرروا كثيرا من انتهاكات قوات الدعم السريع للسكان واحتلال منازلهم والأعيان المدنية منذ بدء الحرب، في نيسان/ أبريل الماضي.
وأفاد مكتب المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية، أنه "استجابة لدعوة كريمة من دولتي الوساطة في منبر جدة (المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية)، استئناف العملية التفاوضية مع ميليشيا الدعم السريع المتمردة، وإيمانا من القوات المسلحة السودانية بأن التفاوض من الوسائل التي ربما تنهي الحرب، قبلنا الدعوة بالذهاب إلى جدة لاستكمال ما تم الاتفاق عليه من قبل".
وأوضح بيان الجيش السوداني أن "ما تم الاتفاق عليه هو تنفيذ إعلان جدة كاملا، لتسهيل العمل الإنساني وعودة مواطنينا والحياة الطبيعية إلى المدن التي عاث فيها المتمردون نهبا وحرقا وقصفا عشوائيا واغتصابا، آملين أن تلتزم ميليشيا التمرد هذه المرة بما تم الاتفاق عليه سابقا".
الصراع في السودان - مدينة الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
لماذا تتمسك قوى سياسية بـ"منبر جدة" من أجل وقف الحرب في السودان؟
17 أكتوبر, 16:38 GMT
ولفت البيان إلى أن "استئناف التفاوض لا يعني توقف معركة الكرامة الوطنية، فالقضاء على المتمردين ودحرهم هو هدف الشعب السوداني والقوات المسلحة السودانية، وهي ملتزمة بهذا الهدف لوضع البلاد في مسارها الصحيح".
وتتواصل منذ 15أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة واسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة في السودان، وكان الطرفان قد اتفقا مرات عدة على وقف إطلاق النار، لكن لم يتم الالتزام به.
واحتدمت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، وظهرت للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
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