https://sputnikarabic.ae/20231027/إيلدار-يامبيكوف-ينقل-نفحات-الإسلام-في-روسيا-إلى-دمشق-1082526702.html

إيلدار يامبيكوف ينقل نفحات "الإسلام في روسيا" إلى دمشق... فيديو

إيلدار يامبيكوف ينقل نفحات "الإسلام في روسيا" إلى دمشق... فيديو

نظمت وزارة الثقافة السورية، بالتعاون مع المركز الثقافي الروسي في دمشق، معرض "الإسلام في روسيا"، للمصور الروسي الشهير، إيلدار يامبيكوف. 27.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-27T13:09+0000

2023-10-27T13:09+0000

2023-10-27T13:36+0000

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ويهدف المعرض الذي ضم ما يزيد عن 100 صورة ضوئية، إلى إطلاق نافذة حضارية بين الشعوب تطل منها على أبرز وأعرق المساجد الإسلامية في روسيا.وأثناء حضورها إلى المعرض، قالت وزيرة الثقافة السورية، لبانة مشوّح، لـ"سبوتنيك": "الفن دائمًا ما يحمل رسالة قد تكون جمالية أو وطنية أو إنسانية بامتياز".وأضافت الوزيرة مشوّح: "معرض المصور الروسي الشهير المغرم بتصوير المساجد في كل أنحاء العالم، ول اسيما في جمهورية روسيا الاتحادية، يبيّن لنا كيفية تلاقي وتلاقح الحضارات وفنونها وأنماطها العمرانية وتأثرها بعضها ببعض، عندما تجتمع كلها في نمط معماري واحد تجتمع فيه الغرابة والجمال والإبداع والروحانية".وتناول المعرض التوزيع الجغرافي الواسع للإسلام في روسيا، وأظهرت اللوحات الفوتوغرافية تلاقحهم الثقافي مع الحضارات الأخرى الذي تجلى في العمارة والبناء بشكل خاص، حيث تنوعت أشكال تلك المساجد بين النمط العثماني والعربي والصوفي وصولاً إلى الفن المعماري العصري والحديث.وفي الوقت نفسه، اختلفت المساجد الروسية في تصاميمها وأشكالها عن الهندسة التقليدية للجوامع، فأبدع مشيّدوها بالألوان والأشكال المبهرة والساحرة التي جعلت منها لوحة فنية وروحانية حقيقية.من جهته، أكد المصور الروسي، إيلدار يامبيكوف، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "الفكرة بدأت، قبل 15 عامًا، من خلال تصوير جميع المساجد الموجودة في روسيا".وأكمل الفنان الروسي، قائلا: "بدأت بهذه المهنة بعد إنهائي لخدمة الجيش، في البداية كانت بمنزلة الهواية، ثم توسع اهتمامي فيها واحترفتها".وعن زيارته إلى سورية، وأماكنها المقدسة، بيّن الفنان الروسي، بالقول: "زرت الكثير من المقامات والمساجد والأماكن المقدسة في سوريا، ودهشت بما رأيته وشعرت بلمسة روحانية بسبب تعدد الديانات والأئمة في هذه البلد، كما صليت في بعض جوامعها".بدوره، قال مدير المركز الثقافي الروسي في دمشق، نيكولاي سوخوف، أن "المعرض يضم صورًا من عمل الفنان الروسي يامبيكوف، الذي زار خلال حياته كل المدن الروسية، التي تضم مساجد وجماعات إسلامية، وكذلك معظم البلدان الإسلامية، كما أقام العديد من المعارض لصور التقطها في بلدان مختلفة كفرنسا وماليزيا وآخرها كان في السعودية، واليوم في سوريا".وأضاف سوخوف، في تصريح لـ"سبوتنيك": "هدفنا أن نوضح التطور المعماري للمساجد والتأثيرات المختلفة، التي انعكست عليها حسب المراحل والقرون التاريخية والقرب من البلدان المجاورة، ففي داغستان، نلحظ التأثر المعماري العربي البسيط ثم التأثير العثماني والصوفي وغيرها، وصولًا إلى الأنماط المعمارية الحديثة مثل مسجد "قول شريف" في كازان، وهو مسجد رائع جدًا ومختلف بشكله عن بقية المساجد الروسية".يُذكَر أنه يوجد حاليا 8000 مسجد في روسيا، أبرزها مسجد "موسكو" الشهير، ومسجد "قول شريف" في كازان، والمسجد الكبير في سانت بطرسبورغ، بالإضافة إلى آلاف المدارس الدينية التي يبرزها المعرض، من خلال عددٍ من الصور الرائعة.

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