https://sputnikarabic.ae/20231027/استمرار-القصف-الإسرائيلي-على-غزة-لليوم-الـ21-رغم-كل-المناشدات-1082529665.html

استمرار القصف الإسرائيلي على غزة لليوم الـ21 رغم المناشدات كافة

استمرار القصف الإسرائيلي على غزة لليوم الـ21 رغم المناشدات كافة

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن قواته البرية نفذت، خلال الليل، "عملية محددة الهدف وسط قطاع غزة"، بدعم من طائرات مقاتلة ومسيرات على أهداف لحركة "حماس". 27.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-27T14:22+0000

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راديو

عالم سبوتنيك

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استمرار القصف الإسرائيلي على غزة لليوم ال21 رغم كل المناشدات استمرار القصف الإسرائيلي على غزة لليوم ال21 رغم كل المناشدات

وأفاد الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن جنوده خرجوا بعد ذلك من القطاع من دون تكبد إصابات، وبموازاة هذه العملية البرية، جرى قصف أهداف لـ"حماس" في وسط القطاع وعلى امتداده، بحسب البيان.وجاء في البيان أنه "تم تدمير منصات لإطلاق الصواريخ ومراكز قيادة لحماس، كما تم قتل عدد من عناصر الحركة".في سياق متصل أعلن الجيش الإسرائيلي، سقوط طائرة مسيرة تابعة لقواته الجوية في قطاع غزة، خلال قيامها بعملية مخابراتية داخل القطاع.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "طائرة مسيرة إسرائيلية سقطت في حي الزيتون في قطاع غزة، أثناء قيامها بمهمة عملياتية، وأنه لا توجد أي مخاوف من تسرب معلومات من الطائرة".بينما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن "10 مواطنين بينهم صحفي قتلوا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، إثر قصف إسرائيلي على منازل في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة".وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في آخر إحصائيه له حول "العدوان الإسرائيلي" المستمر على قطاع غزة، أن "عدد الشهداء جراء العدوان المستمر على قطاع غزة، بلغ 7028 شهيدًا و18484 مصابًا، ووصول قرابة 2000 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض ولازالت تتوالى البلاغات، إضافة لمليون ونصف من النازحين في 223 مركز إيواء وتجمعات مستضيفة بالمستشفيات ومرافق ومنشآت عامة".وقال الخبير العسكري، تركي الحسن:وأضاف:قال المحلل الإسرائيلي، يوحانان تسوريف:وأضاف: "هذا لا يطلق عليه توغل بل هذا يعد دخولًا لتحرير الرهائن وإزالة قدرة حماس العسكرية في هذه المنطقة، علمًا بأن إسرائيل ليس لديها أي نية لاحتلال غزة من جديد، ولكن الدخول بهدف تحقيق الأهداف السابق ذكرها والخروج من القطاع بعد اكتمال هذه المهمة".مع انهيار القطاع الصحي الأمم المتحدة تكثف دعواتها لتوفير الوقود في غزة وإسرائيل ترفضحذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من أنها قد تضطر إلى وقف عملياتها قريبا إذا لم يصل الوقود إلى قطاع غزة، في ظل حاجة سكانه الماسة للمأوى والماء والغذاء والخدمات الطبية، بحسب قولها.وقالت "الأونروا" إنها "تحتاج الوقود بشدة لمواصلة العمليات الإنسانية الخاصة بإنقاذ الأرواح في القطاع، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي، منذ نحو ثلاثة أسابيع".وأضافت أنه "إذا لم يصل الوقود إلى غزة، ستضطر الأونروا إلى تقليص عملياتها الإنسانية بشدة، أو إيقافها في بعض الحالات في أرجاء قطاع غزة، الساعات 24 المقبلة ستكون حاسمة للغاية".ورفضت إسرائيل السماح بإدخال الوقود مع شحنات المساعدات بحجة أن "حماس قد تستولي عليه".وأصبح أكثر من 613 ألف شخص بلا مأوى بسبب الحرب بين إسرائيل و"حماس"، ويعيشون الآن في 150 منشأة تابعة للـ"أونروا" في أنحاء القطاع، الذي يعد أحد أكثر الأماكن اكتظاظا بالسكان في العالم.وأضافت ال"أونروا"، قائلة: "قُتل ثلاثة موظفين آخرين من الأونروا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد القتلى إلى 38 موظفا".وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن "التفتيش المبالغ في صرامته للشاحنات عند معبر رفح من مصر إلى غزة، أدى إلى تباطؤ تدفق المساعدات الإنسانية بشدة".وتطالب وكالات الإغاثة بالوصول الآمن بلا قيود إلى غزة حتى يمكن إطعام الناس والتأكد من ألا يموتوا جوعا، لأن هذا ما يحدث".قال مدير "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان"، فريد الأطرش:واعتبر الأطرش أنوشدد على أن:الخارجية الروسية تقول إن نشر أمريكا لأنظمة الدفاع الجوي في الشرق الأوسط يخلق توترا إضافيا"حماس" تشيد بموقف الرئيس بوتين وبالجهود الدبلوماسية الروسية مع وصول وفد الحركة إلى موسكوأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن "نشر أمريكا لأنظمة الدفاع الجوي في الشرق الأوسط، يعد استفزازا، ويخلق مزيدا من التوتر في المنطقة".وقالت زاخاروفا: "ما الذي تحتاجه المنطقة؟ التهدئة السريعة للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وليس إلى استفزازات من أمريكا، عبر تسليم ونشر المنظومات، منظومات الدفاع الجوي".وتابعت: "مثل هذه الإجراءات تتماشى مع التكتيكات الأمريكية لتعزيز أمنها على حساب الآخرين، وهذه هي الطريقة التي ينبغي أن توصف بها، على العكس من ذلك، فإنها تزيد من زعزعة الوضع في الشرق الأوسط، وتخلق توترًا إضافيًا، ويمكن أن تمتد إلى خارج المنطقة أيضًا".في الوقت ذاته، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن "ممثلين عن حركة حماس الفلسطينية، متواجدون في موسكو، ضمن زيارة".ويزور وفد من الحركة برئاسة عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، موسى أبو مرزوق، موسكو، وكان أبو مرزوق، قد تحدث سابقا عن إجرائه اتصالات مع الجانب الروسي بشأن قضية الأسرى الإسرائيليين، الذين يحملون الجنسية الروسية الثانية.قال باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" في غزة، إنوأوضح أن:وذكر أن "الحراك العسكري الكبير بقيادة واشنطن في المنطقة، يهدف إلى شطب القضية الفلسطينية وإعادة ترتيب المنطقة، لذلك الحشد العسكري فيه رسائل لكل الأطراف الإقليمية والدولية".في بيان جديد 9 دول عربية تؤكد رفض محاولات تصفية القضية الفلسطينيةأصدرت 9 دول عربية بيانا، عقب قمة "القاهرة للسلام"، التي عُقدت في مصر، يوم السبت 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بشأن "العدوان الإسرائيلي" على غزة.والدول التسع هي: جمهورية مصر العربية، دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، دولة قطر، سلطنة عمان، مملكة البحرين، المملكة الأردنية الهاشمية، المملكة المغربية.وشددت الدول العربية في بيانها على رفضها للعنف وقتل المدنيين، كما أدانت في البيان، "محاولات إسرائيل لتهجير سكان غزة قسريا"، وأكدت الدول العربية التسع رفضها تصفية القضية الفلسطينية، بخسب البيان.وأكدت الدول العربية، في بيانها، على "ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بما في ذلك ما يتعلق بمسؤوليات قوة الاحتلال، وكذا التشديد على أن حق الدفاع عن النفس الذي كفله ميثاق الأمم المتحدة لا يبرر انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي".وطالب البيان العربي مجلس الأمن الدولي بإلزام الأطراف بوقف إطلاق النار في غزة، كما أشار إلى أن التقاعس عن توصيف الجرائم المرتكبة في حق المدنيين بغزة بمثابة ضوء أخضر لاستمرار تلك الجرائم، بحسب البيان.وأصرّت الدول العربية، في بيانها، على المطالبة بتسهيل واستدامة إيصال المساعدات إلى أهالي قطاع غزة، بينما أشارت إلى احتمالية توسع المواجهات لتصل إلى الضفة الغربية، ومن ثم توسعها إلى دول أخرى في الإقليم.قال أستاذ العلوم السياسية، جمال زهران:وأضاف:للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا عالم "سبوتنيك"..

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