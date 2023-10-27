https://sputnikarabic.ae/20231027/الأغذية-العالمي-التفتيش-المبالغ-فيه-يعرقل-تدفق-المساعدات-إلى-غزة-1082507770.html

"الأغذية العالمي": التفتيش "المبالغ فيه" يعرقل تدفق المساعدات إلى غزة

"الأغذية العالمي": التفتيش "المبالغ فيه" يعرقل تدفق المساعدات إلى غزة

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن التفتيش "المبالغ في صرامته" للشاحنات عند معبر رفح من مصر إلى غزة أدى إلى تباطؤ تدفق المساعدات الإنسانية... 27.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-27T07:01+0000

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ونقلت وكالة "عمون"، عن مديرة البرنامج سيندي مكين، قولها "حصلنا على القليل جدا من الشاحنات".وأضافت: "نحتاج إلى إدخال كميات كبيرة".ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي، فقد دخل غزة 3 شاحنات تابعة له تحمل نحو 60 طنا من الغذاء، وهو ما يكفي لإطعام 200 ألف شخص ليوم واحد.وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، قد ذكر في بيان، أمس الخميس، أن "طواقم الهلال الأحمر تستلم 12 شاحنة من الأشقاء في الهلال الأحمر المصري، عند معبر رفح، تحتوي ماء وغذاء وأدوية ومستلزمات طبية".ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي، أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي، واحتجاز نحو 200 آخرين كرهائن.

https://sputnikarabic.ae/20231026/قطاع-غزة-يستقبل-74-شاحنة-منذ-بدء-دخول-المساعدات-من-معبر-رفح-1082488008.html

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