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"الأغذية العالمي": التفتيش "المبالغ فيه" يعرقل تدفق المساعدات إلى غزة
"الأغذية العالمي": التفتيش "المبالغ فيه" يعرقل تدفق المساعدات إلى غزة
قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن التفتيش "المبالغ في صرامته" للشاحنات عند معبر رفح من مصر إلى غزة أدى إلى تباطؤ تدفق المساعدات الإنسانية... 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T07:01+0000
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ونقلت وكالة "عمون"، عن مديرة البرنامج سيندي مكين، قولها "حصلنا على القليل جدا من الشاحنات".وأضافت: "نحتاج إلى إدخال كميات كبيرة".ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي، فقد دخل غزة 3 شاحنات تابعة له تحمل نحو 60 طنا من الغذاء، وهو ما يكفي لإطعام 200 ألف شخص ليوم واحد.وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، قد ذكر في بيان، أمس الخميس، أن "طواقم الهلال الأحمر تستلم 12 شاحنة من الأشقاء في الهلال الأحمر المصري، عند معبر رفح، تحتوي ماء وغذاء وأدوية ومستلزمات طبية".ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي، أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي، واحتجاز نحو 200 آخرين كرهائن.
https://sputnikarabic.ae/20231026/قطاع-غزة-يستقبل-74-شاحنة-منذ-بدء-دخول-المساعدات-من-معبر-رفح-1082488008.html
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منظمة الأمم المتحدة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
منظمة الأمم المتحدة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

"الأغذية العالمي": التفتيش "المبالغ فيه" يعرقل تدفق المساعدات إلى غزة

07:01 GMT 27.10.2023
© AFP 2023 / Eyad Babaأشخاص يفرغون مساعدات إنسانية على قافلة شاحنات تدخل قطاع غزة من مصر عبر معبر رفح الحدودي في 21 أكتوبر 2023.
أشخاص يفرغون مساعدات إنسانية على قافلة شاحنات تدخل قطاع غزة من مصر عبر معبر رفح الحدودي في 21 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
© AFP 2023 / Eyad Baba
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قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن التفتيش "المبالغ في صرامته" للشاحنات عند معبر رفح من مصر إلى غزة أدى إلى تباطؤ تدفق المساعدات الإنسانية بشدة.
ونقلت وكالة "عمون"، عن مديرة البرنامج سيندي مكين، قولها "حصلنا على القليل جدا من الشاحنات".
وأضافت: "نحتاج إلى إدخال كميات كبيرة".

وتابعت: "نحتاج إلى وصول آمن بلا قيود إلى غزة حتى نتمكن من إطعام الناس والتأكد من ألا يموتوا جوعا، لأن هذا ما يحدث".

ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي، فقد دخل غزة 3 شاحنات تابعة له تحمل نحو 60 طنا من الغذاء، وهو ما يكفي لإطعام 200 ألف شخص ليوم واحد.
عامل ينظم مساعدات غذائية بعد دخول قافلة شاحنات إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر في 21 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2023
قطاع غزة يستقبل 74 شاحنة منذ بدء دخول المساعدات من معبر رفح
أمس, 14:33 GMT
وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، قد ذكر في بيان، أمس الخميس، أن "طواقم الهلال الأحمر تستلم 12 شاحنة من الأشقاء في الهلال الأحمر المصري، عند معبر رفح، تحتوي ماء وغذاء وأدوية ومستلزمات طبية".
وأضاف أن "عدد الشاحنات المستلمة حتى اللحظة وصل إلى 74 شاحنة، فيما لم يتم السماح بإدخال الوقود حتى اللحظة".
ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي، أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي، واحتجاز نحو 200 آخرين كرهائن.
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