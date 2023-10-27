https://sputnikarabic.ae/20231027/الأمم-المتحدة-تعتبر-العقاب-الجماعي-الذي-تمارسه-إسرائيل-على-غزة-جريمة-حرب-1082515189.html
الأمم المتحدة تعتبر "العقاب الجماعي" الذي تمارسه إسرائيل على غزة "جريمة حرب"
الأمم المتحدة تعتبر "العقاب الجماعي" الذي تمارسه إسرائيل على غزة "جريمة حرب"
صرّحت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن "العقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل على سكان غزة... 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T10:02+0000
2023-10-27T10:02+0000
2023-10-27T10:02+0000
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وقالت شامداساني في مؤتمر صحفي في جنيف، إن "العقاب الجماعي لسكان غزة، والحرمان من السلع الأساسية والكهرباء والمياه وقصف المناطق المكتظة بالسكان، تعتبر من جرائم الحرب بموجب القانون الإنساني الدولي".وفي وقت سابق من صباح اليوم الجمعة، ذكر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، أن الوكالة لن تكون قادرة على العمل في قطاع غزة على شفير كارثة كما أن هناك خطرا من تفشي الأمراض.ووصف لازاريني الشاحنات القليلة التي تصل غزة بأنها "مجرد فتات" لن يحدث فارقا لسكان القطاع المحاصر، مستنكرا في الوقت ذاته مقتل 57 من موظفي الوكالة حتى الآن في غزة. من جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، كما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
https://sputnikarabic.ae/20231027/الأغذية-العالمي-التفتيش-المبالغ-فيه-يعرقل-تدفق-المساعدات-إلى-غزة-1082507770.html
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طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة
الأمم المتحدة تعتبر "العقاب الجماعي" الذي تمارسه إسرائيل على غزة "جريمة حرب"
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صرّحت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن "العقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل على سكان غزة من خلال الحصار وقصف المناطق المكتظة بالسكان يعد جريمة حرب".
وقالت شامداساني في مؤتمر صحفي في جنيف، إن "العقاب الجماعي لسكان غزة، والحرمان من السلع الأساسية والكهرباء والمياه وقصف المناطق المكتظة بالسكان، تعتبر من جرائم الحرب بموجب القانون الإنساني الدولي".
وفي وقت سابق من صباح اليوم الجمعة، ذكر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة
لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، أن الوكالة لن تكون قادرة على العمل في قطاع غزة على شفير كارثة كما أن هناك خطرا من تفشي الأمراض.
ودعا المفوض العام للأونروا إلى ضرورة حماية المستشفيات التي تأوي أعداد كبيرة من النازحين في غزة، مشيرا إلى أن هناك من يُقتلون في غزة ليس بسبب القصف فقط بل وبسبب الحصار وانعدام الأغذية والأدوية.
ووصف لازاريني الشاحنات القليلة التي تصل غزة بأنها "مجرد فتات" لن يحدث فارقا لسكان القطاع المحاصر، مستنكرا في الوقت ذاته مقتل 57 من موظفي الوكالة حتى الآن في غزة.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى
" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
من جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، كما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.