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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231027/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-أنشطة-3-مجموعات-استخباراتية-أوكرانية-1082509712.html
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط أنشطة 3 مجموعات استخباراتية أوكرانية... فيديو
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط أنشطة 3 مجموعات استخباراتية أوكرانية... فيديو
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بأنه خلال عملية خاصة في مقاطعة زابوروجيه أحبط أنشطة ثلاث مجموعات استخباراتية تعمل بالتنسيق مع المخابرات العسكرية الأوكرانية. 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T08:18+0000
2023-10-27T08:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال الأمن الفيدرالي: "قام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، نتيجة لعملية خاصة في مقاطعة زابوروجيه، بقمع أنشطة ثلاث مجموعات كبيرة من الوكلاء (الإقامات) تعمل بتنسيق من وزارة الدفاع الأوكرانية".وأضاف: "في سياق الأنشطة التشغيلية، تم اعتقال مديري موارد المعلومات في وسائل الإعلام الأوكرانية "ريا ميليتوبول" و تلغرام شات "ميليتوبول تسي أوكرانيا"، التي تستخدمها المخابرات الأجنبية لجمع معلومات استخباراتية وممارسة تأثير نفسي على سكان المنطقة".وأشار جهاز الأمن الفيدرالي إلى أن مديري موارد المعلومات أقنعوا سكان المنطقة بجمع ونقل معلومات إليهم حول مواقع وحركة الجيش الروسي والمعدات وغيرها من البيانات التي يمكن أن تضر بالأمن الروسي.وتابع بيان الأمن الفيدرالي: "بالإضافة إلى ذلك، وبتوجيه من الإداريين، تم نشر مواد تروج للأنشطة الإرهابية وتبررها وتشكل أجندة معادية لروسيا على أراضي المنطقة على منصات المعلومات هذه".
https://sputnikarabic.ae/20231026/الأمن-الفيدرالي-اعتقال-جاسوس-أوكراني-في-لوغانسك-كان-يجهز-لعمل-إرهابي-1082484762.html
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روسيا

الأمن الفيدرالي الروسي يحبط أنشطة 3 مجموعات استخباراتية أوكرانية... فيديو

08:18 GMT 27.10.2023 (تم التحديث: 08:38 GMT 27.10.2023)
© Public relations center of Federal Security Service / الانتقال إلى بنك الصورجهاز الأمن الفيدرالي الروسي
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
© Public relations center of Federal Security Service
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أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بأنه خلال عملية خاصة في مقاطعة زابوروجيه أحبط أنشطة ثلاث مجموعات استخباراتية تعمل بالتنسيق مع المخابرات العسكرية الأوكرانية.
وقال الأمن الفيدرالي: "قام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، نتيجة لعملية خاصة في مقاطعة زابوروجيه، بقمع أنشطة ثلاث مجموعات كبيرة من الوكلاء (الإقامات) تعمل بتنسيق من وزارة الدفاع الأوكرانية".
وأضاف: "في سياق الأنشطة التشغيلية، تم اعتقال مديري موارد المعلومات في وسائل الإعلام الأوكرانية "ريا ميليتوبول" و تلغرام شات "ميليتوبول تسي أوكرانيا"، التي تستخدمها المخابرات الأجنبية لجمع معلومات استخباراتية وممارسة تأثير نفسي على سكان المنطقة".
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وأشار جهاز الأمن الفيدرالي إلى أن مديري موارد المعلومات أقنعوا سكان المنطقة بجمع ونقل معلومات إليهم حول مواقع وحركة الجيش الروسي والمعدات وغيرها من البيانات التي يمكن أن تضر بالأمن الروسي.
وتابع بيان الأمن الفيدرالي: "بالإضافة إلى ذلك، وبتوجيه من الإداريين، تم نشر مواد تروج للأنشطة الإرهابية وتبررها وتشكل أجندة معادية لروسيا على أراضي المنطقة على منصات المعلومات هذه".
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