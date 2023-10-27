https://sputnikarabic.ae/20231027/البنتاغون-بايدن-أمر-بضرب-منشأتين-في-سوريا-يستخدمهما-الحرس-الثوري-الإيراني-وجماعات-مدعومة-من-طهران-1082503592.html
البنتاغون يعلن ضرب منشأتين في سوريا "يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني"
البنتاغون يعلن ضرب منشأتين في سوريا "يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني"
قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الجمعة، إن القوات العسكرية الأمريكية نفذت ضربات على منشأتين في شرق سوريا يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني والجماعات... 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T02:04+0000
2023-10-27T02:04+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال أوستن في بيان: "بناءً على توجيهات الرئيس بايدن، نفذت القوات العسكرية الأمريكية ضربات دفاع عن النفس على منشأتين في شرق سوريا يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له".وأشار أوستن إلى أنه "نتيجة لهذه الهجمات، توفي متعاقد أمريكي بسبب أزمة قلبية أثناء الاحتماء، وأصيب 21 فردًا أمريكيًا بإصابات طفيفة، لكنهم عادوا جميعًا إلى الخدمة منذ ذلك الحين".وشدد وزير الدفاع الأمريكي على أنه "ليس لدى الرئيس أولوية أعلى من سلامة الأفراد الأمريكيين، وقد وجه بالتحرك اليوم لتوضيح أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع مثل هذه الهجمات وستدافع عن نفسها وأفرادها ومصالحها".
https://sputnikarabic.ae/20231026/هجوم-صاروخي-على-قاعدة-للجيش-الأمريكي-في-حقل-كونيكو-للغاز-الطبيعي-شرقي-سوريا--1082498517.html
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البنتاغون الأمريكي, أخبار سوريا اليوم, العراق, الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون الأمريكي, أخبار سوريا اليوم, العراق, الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون يعلن ضرب منشأتين في سوريا "يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني"
02:04 GMT 27.10.2023 (تم التحديث: 05:32 GMT 27.10.2023) تابعنا عبر
قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الجمعة، إن القوات العسكرية الأمريكية نفذت ضربات على منشأتين في شرق سوريا يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له، ردا على سلسلة من الهجمات استهدفت القوات المسلحة الأمريكية.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال أوستن في بيان: "بناءً على توجيهات الرئيس بايدن، نفذت القوات العسكرية الأمريكية ضربات دفاع عن النفس على منشأتين في شرق سوريا يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له".
وأضاف البيان: "هذه الضربات الدقيقة للدفاع عن النفس هي رد على سلسلة من الهجمات المستمرة وغير الناجحة في معظمها ضد أفراد أمريكيين في العراق وسوريا من قبل الميليشيات المدعومة من إيران والتي بدأت في 17 أكتوبر".
وأكد أوستن أن الضربات الأمريكية لا علاقة لها بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي ولا تعني تغييرا في نهج واشنطن.
وأشار أوستن إلى أنه "نتيجة لهذه الهجمات، توفي متعاقد أمريكي بسبب أزمة قلبية أثناء
الاحتماء، وأصيب 21 فردًا أمريكيًا بإصابات طفيفة، لكنهم عادوا جميعًا إلى الخدمة منذ ذلك الحين".
وشدد وزير الدفاع الأمريكي على أنه "ليس لدى الرئيس أولوية أعلى من سلامة الأفراد الأمريكيين، وقد وجه بالتحرك اليوم لتوضيح أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع مثل هذه الهجمات وستدافع عن نفسها وأفرادها ومصالحها".