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https://sputnikarabic.ae/20231027/الدفاع-الروسية-تعلن-إطلاق-صاروخ-سويوز-21-بي-إلى-الفضاء--1082507196.html
الدفاع الروسية تعلن إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 بي" إلى الفضاء
الدفاع الروسية تعلن إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 بي" إلى الفضاء
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 بي" الحامل لعدد من الأقمار الصناعية الفضائية. 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T06:41+0000
2023-10-27T07:27+0000
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان الدفاع الروسية المنشور على قناتها الرسمية في "تلغرام"، إن "القوات الجوية الفضائية أطلقت مركبة الإطلاق "سويوز-2.1 بي" من قاعدة بليسيتسك الفضائية".وأضاف البيان: "في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أطلق الطاقم القتالي لقوات الفضاء التابعة لقوات الفضاء الجوية، من قاعدة بليسيتسك الفضائية (منطقة أرخانجيلسك)، مركبة الإطلاق متوسطة الحجم سويوز-2.1 بي الحاملة للأقمار الصناعية لصالح وزارة الدفاع الروسية".
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية تعلن إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 بي" إلى الفضاء

06:41 GMT 27.10.2023 (تم التحديث: 07:27 GMT 27.10.2023)
© Sputnik . Рамиль Ситдиков / الانتقال إلى بنك الصوروضع القمر الصناعي Skif-D"" لمجموعة "سفيرا" الروسية في المدار عبر صاروخ سويوز، السبت، 22 أكتوبر 2022
وضع القمر الصناعي Skif-D لمجموعة سفيرا الروسية في المدار عبر صاروخ سويوز، السبت، 22 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
© Sputnik . Рамиль Ситдиков
/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 بي" الحامل لعدد من الأقمار الصناعية الفضائية.
وجاء في بيان الدفاع الروسية المنشور على قناتها الرسمية في "تلغرام"، إن "القوات الجوية الفضائية أطلقت مركبة الإطلاق "سويوز-2.1 بي" من قاعدة بليسيتسك الفضائية".
وأضاف البيان: "في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أطلق الطاقم القتالي لقوات الفضاء التابعة لقوات الفضاء الجوية، من قاعدة بليسيتسك الفضائية (منطقة أرخانجيلسك)، مركبة الإطلاق متوسطة الحجم سويوز-2.1 بي الحاملة للأقمار الصناعية لصالح وزارة الدفاع الروسية".
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