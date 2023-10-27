https://sputnikarabic.ae/20231027/الدفاع-الروسية-تعلن-إطلاق-صاروخ-سويوز-21-بي-إلى-الفضاء--1082507196.html
الدفاع الروسية تعلن إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 بي" إلى الفضاء
الدفاع الروسية تعلن إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 بي" إلى الفضاء
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 بي" الحامل لعدد من الأقمار الصناعية الفضائية. 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T06:41+0000
2023-10-27T06:41+0000
2023-10-27T07:27+0000
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان الدفاع الروسية المنشور على قناتها الرسمية في "تلغرام"، إن "القوات الجوية الفضائية أطلقت مركبة الإطلاق "سويوز-2.1 بي" من قاعدة بليسيتسك الفضائية".وأضاف البيان: "في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أطلق الطاقم القتالي لقوات الفضاء التابعة لقوات الفضاء الجوية، من قاعدة بليسيتسك الفضائية (منطقة أرخانجيلسك)، مركبة الإطلاق متوسطة الحجم سويوز-2.1 بي الحاملة للأقمار الصناعية لصالح وزارة الدفاع الروسية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية تعلن إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 بي" إلى الفضاء
06:41 GMT 27.10.2023 (تم التحديث: 07:27 GMT 27.10.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 بي" الحامل لعدد من الأقمار الصناعية الفضائية.
وجاء في بيان الدفاع الروسية المنشور على قناتها الرسمية في "تلغرام"، إن "القوات الجوية الفضائية أطلقت مركبة الإطلاق "سويوز-2.1 بي" من قاعدة بليسيتسك الفضائية".
وأضاف البيان: "في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أطلق الطاقم القتالي لقوات الفضاء التابعة لقوات الفضاء الجوية، من قاعدة بليسيتسك الفضائية (منطقة أرخانجيلسك)، مركبة الإطلاق متوسطة الحجم سويوز-2.1 بي الحاملة للأقمار الصناعية لصالح وزارة الدفاع الروسية".