https://sputnikarabic.ae/20231027/السفير-الروسي-في-واشنطن-يدعو-الولايات-المتحدة-لوقف-ضخ-مليارات-الدولارات-بشكل-لامعنى-له-في-نظام-كييف-1082503128.html

السفير الروسي لدى واشنطن يدعو أمريكا لوقف ضخ مليارات الدولارات بشكل لا معنى له إلى نظام كييف

السفير الروسي لدى واشنطن يدعو أمريكا لوقف ضخ مليارات الدولارات بشكل لا معنى له إلى نظام كييف

دعا السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، الولايات المتحدة لوقف ضخ مليارات الدولارات بشكل لا معنى له في نظام كييف المفلس. 27.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-27T01:14+0000

2023-10-27T01:14+0000

2023-10-27T05:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

سلاح روسيا

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واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف في بيان، معلقًا على تقديم واشنطن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف: "لقد حان الوقت لوقف ضخ مليارات الدولارات بشكل لا معنى له في نظام كييف المفلس. توقفوا عن تجاهل آراء مواطنيكم وعن اللامبالاة تجاه الضحايا الجدد الذين يموتون بسبب الأسلحة الأمريكية".واعتبر أن "تصرفات الولايات المتحدة الاستفزازية والتحريضية على الساحة الدولية هي أشبه بصب الزيت على النار أكثر من كونها جهودا لمواجهة وكبح التحريض وانتشار الصراعات الدموية".وشدد أنطونوف على أن "الإدارة الديمقراطية لا تزال صماء تجاه الحجج المنطقية التي تسمع بشكل متزايد من شفاه الأمريكيين العاديين وممثلي الدوائر الأكاديمية المحلية ورجال الأعمال وبعض السياسيين".وتستمر الإدارة الأمريكية في الإعلان عن حزَم مساعدات لنظام كييف بصورة متكررة، وكان آخرها قبل أيام عندما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تخصيص حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لقوات كييف بقيمة 150 مليون دولار.وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وشدد الكرملين على أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.وذكر لافروف أيضًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

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