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Военнослужащий ВС РФ демонстрирует боевую часть от РПГ-7, которая монтируется на дрон на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231027/السفير-الروسي-في-واشنطن-يدعو-الولايات-المتحدة-لوقف-ضخ-مليارات-الدولارات-بشكل-لامعنى-له-في-نظام-كييف-1082503128.html
السفير الروسي لدى واشنطن يدعو أمريكا لوقف ضخ مليارات الدولارات بشكل لا معنى له إلى نظام كييف
السفير الروسي لدى واشنطن يدعو أمريكا لوقف ضخ مليارات الدولارات بشكل لا معنى له إلى نظام كييف
دعا السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، الولايات المتحدة لوقف ضخ مليارات الدولارات بشكل لا معنى له في نظام كييف المفلس. 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T01:14+0000
2023-10-27T05:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
سلاح روسيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف في بيان، معلقًا على تقديم واشنطن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف: "لقد حان الوقت لوقف ضخ مليارات الدولارات بشكل لا معنى له في نظام كييف المفلس. توقفوا عن تجاهل آراء مواطنيكم وعن اللامبالاة تجاه الضحايا الجدد الذين يموتون بسبب الأسلحة الأمريكية".واعتبر أن "تصرفات الولايات المتحدة الاستفزازية والتحريضية على الساحة الدولية هي أشبه بصب الزيت على النار أكثر من كونها جهودا لمواجهة وكبح التحريض وانتشار الصراعات الدموية".وشدد أنطونوف على أن "الإدارة الديمقراطية لا تزال صماء تجاه الحجج المنطقية التي تسمع بشكل متزايد من شفاه الأمريكيين العاديين وممثلي الدوائر الأكاديمية المحلية ورجال الأعمال وبعض السياسيين".وتستمر الإدارة الأمريكية في الإعلان عن حزَم مساعدات لنظام كييف بصورة متكررة، وكان آخرها قبل أيام عندما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تخصيص حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لقوات كييف بقيمة 150 مليون دولار.وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وشدد الكرملين على أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.وذكر لافروف أيضًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20231027/دول-الاتحاد-الأوروبي-تفشل-في-الاتفاق-على-زيادة-ميزانية-مساعدات-أوكرانيا-1082501634.html
https://sputnikarabic.ae/20231026/بايدن-يبحث-مع-رئيس-مجلس-النواب-الجديد-دعم-أوكرانيا-وإسرائيل-1082500735.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, سلاح روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, سلاح روسيا

السفير الروسي لدى واشنطن يدعو أمريكا لوقف ضخ مليارات الدولارات بشكل لا معنى له إلى نظام كييف

01:14 GMT 27.10.2023 (تم التحديث: 05:44 GMT 27.10.2023)
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورالسفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف
السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev
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دعا السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، الولايات المتحدة لوقف ضخ مليارات الدولارات بشكل لا معنى له في نظام كييف المفلس.
واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف في بيان، معلقًا على تقديم واشنطن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف: "لقد حان الوقت لوقف ضخ مليارات الدولارات بشكل لا معنى له في نظام كييف المفلس. توقفوا عن تجاهل آراء مواطنيكم وعن اللامبالاة تجاه الضحايا الجدد الذين يموتون بسبب الأسلحة الأمريكية".
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
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واعتبر أن "تصرفات الولايات المتحدة الاستفزازية والتحريضية على الساحة الدولية هي أشبه بصب الزيت على النار أكثر من كونها جهودا لمواجهة وكبح التحريض وانتشار الصراعات الدموية".
وشدد أنطونوف على أن "الإدارة الديمقراطية لا تزال صماء تجاه الحجج المنطقية التي تسمع بشكل متزايد من شفاه الأمريكيين العاديين وممثلي الدوائر الأكاديمية المحلية ورجال الأعمال وبعض السياسيين".
وتستمر الإدارة الأمريكية في الإعلان عن حزَم مساعدات لنظام كييف بصورة متكررة، وكان آخرها قبل أيام عندما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تخصيص حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لقوات كييف بقيمة 150 مليون دولار.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2023
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وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وشدد الكرملين على أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
وذكر لافروف أيضًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
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