https://sputnikarabic.ae/20231027/الصين-تتعهد-بالدفاع-عن-سيادتها-بعد-المواجهة-الأخيرة-بين-إحدى-مقاتلاتها-وقاذفة-أمريكية-1082520964.html

الصين تتعهد بالدفاع عن سيادتها بعد المواجهة الأخيرة بين إحدى مقاتلاتها وقاذفة أمريكية

الصين تتعهد بالدفاع عن سيادتها بعد المواجهة الأخيرة بين إحدى مقاتلاتها وقاذفة أمريكية

تعهد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، بدفاع بلاده عن سيادتها، وذلك تعليقا على المواجهة الأخير بين طائرة صينية مقاتلة وقاذفة استراتيجية أمريكية... 27.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-27T12:06+0000

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ونقلت النسخة الإنجليزية لـ"سبوتنيك" عن المتحدث الصيني قوله: "حيث أن الطائرات الأمريكية هي السبب الرئيسي للمخاطر الأمنية الجوية والبحرية فوق بحر الصين الجنوبي، فإن بكين ستواصل الدفاع عن سيادتها وتعزيز أمنها".وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحفي، قائلا: "الطائرات العسكرية الأمريكية التي تغطي مسافات طويلة لإثبات القوة على عتبة الصين هي المصادر الرئيسية لمخاطر الأمن البحري والجوي ولا تسهم في السلام والاستقرار الإقليميين".يأتي ذلك في أعقاب إعلان القيادة الأمريكية في المحيط الهادئ أن طيارا مقاتلا صينيا لطائرة من طراز "J-11" نفذ اعتراضا ليليا غير آمن لطائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "B-52"، حيث كانت تقوم بعمليات روتينية في أثناء تحليقها فوق بحر الصين الجنوبي في المجال الجوي الدولي.واتهم الجيش الأمريكي الطيار الصيني بتعريض الطائرتين لخطر الاصطدام، معربا عن قلقه من أنه لم يكن على علم بمدى اقترابه من التسبب في حادث.وفي وقت سابق، أعربت الصين، يوم أمس الخميس، عن أملها أن تستمر أمريكا في الوفاء بالتزاماتها، المتعلقة بحظر إجراء التجارب النووية.جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، خلال مؤتمر صحفي حيث قال "إن الصين ستراقب عن كثب تصرفات الولايات المتحدة، ونأمل في أن تتخذ أمريكا إجراءات محددة للوفاء بالتزاماتها عبر الامتثال للحظر المفروض على إجراء التجارب النووية".وأجرت الولايات المتحدة تجارب تحت الأرض في ميدان التجارب في ولاية نيفادا الأمريكية، كما سبق لها القيام بإجراء التجارب للأسلحة النووية، وحدث هذا في اليوم الذي اعتمد فيه الدوما الروسي قانونا يلغي التصديق على معاهدة الحظر الشامل على إجراء التجارب النووية.

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