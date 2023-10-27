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https://sputnikarabic.ae/20231027/الصين-توضح-موقفها-من-حماس-وإن-كانت-تخطط-للتحدث-معها-بشأن-إنهاء-الحرب-1082531600.html
الصين توضح موقفها من "حماس" وعن إمكانية التحدث معها بشأن إنهاء الصراع
الصين توضح موقفها من "حماس" وعن إمكانية التحدث معها بشأن إنهاء الصراع
حددت الصين، اليوم الجمعة، موقفها من حركة "حماس" الفلسطينية، على وجه التحديد والتحدث معها ليس ‏بالضرورة في سياق الحرب الدائرة بين إسرائيل وقطاع غزة، ولكن... 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T14:29+0000
2023-10-27T14:44+0000
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وأجابت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، خلال مؤتمر صحفي: "تأمل الصين دائما أن تحقق جميع الفصائل الفلسطينية المصالحة والتعاون، ومع ذلك، نعتقد أن الأولوية الملحّة الآن هي إنهاء القتال في أقرب وقت ممكن، ويجب على جميع الأطراف الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، وهذا ما ظلت الصين تفعله طوال الوقت، وسنواصل دعوة الأطراف المعنية إلى العمل معا لتهدئة الوضع".وردا على سؤال آخر حول إن كانت هناك خطط من ناحية بكين للتحدث مع حركة "حماس" الفلسطينية بشأن إنهاء الحرب، فقد أوضحت نينغ، أن "الصين تجري اتصالات مع الأطراف المعنية، كما ندعو الأطراف المعنية في المجتمع الدولي إلى العمل معا من أجل وقف مبكر لإطلاق النار، وتجنب المزيد من التدهور في الوضع، وستواصل الصين بذل جهود متواصلة لتحقيق هذه الغاية".يشار إلى أن المبعوث الخاص للحكومة الصينية إلى الشرق الأوسط، تشاي جون، تحدث مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وإسرائيل ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الممثلين الخاصين للأمم المتحدة، بشأن وقف الحرب في غزة، كما أنه حضر، الأسبوع الماضي، قمة "القاهرة للسلام"، التي عقدت في العاصمة المصرية.وكانت الصين قد أكدت، يوم الثلاثاء الماضي، أنه ليس لديها أية مصلحة ذاتية في القضية الفلسطينية، وأنها تأمل بإخلاص أن يتم تسويتها بشكل شامل وعادل ودائم على أساس حل الدولتين، وأن يتم حل المخاوف الأمنية المشروعة لجميع الأطراف مرة واحدة وإلى الأبد، بحسب قولها.كما دعا المبعوث الخاص للحكومة الصينية إلى الشرق الأوسط، تشاي جون، الأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر سلام واسع النطاق، وفي أسرع وقت ممكن، لبحث الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، فيما ردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
https://sputnikarabic.ae/20231015/الخارجية-الصينية-الظلم-التاريخي-ضد-فلسطين-لا-يمكن-أن-يستمر-1082019976.html
https://sputnikarabic.ae/20230614/الصين-تدعو-إلى-عضوية-كاملة-لـفلسطين-في-الأمم-المتحدة-1078109199.html
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طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, العالم العربي
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, العالم العربي

الصين توضح موقفها من "حماس" وعن إمكانية التحدث معها بشأن إنهاء الصراع

14:29 GMT 27.10.2023 (تم التحديث: 14:44 GMT 27.10.2023)
© AP Photo / Liu Zhengالمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ
© AP Photo / Liu Zheng
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حددت الصين، اليوم الجمعة، موقفها من حركة "حماس" الفلسطينية، على وجه التحديد والتحدث معها ليس ‏بالضرورة في سياق الحرب الدائرة بين إسرائيل وقطاع غزة، ولكن باعتبارها منظمة قائمة بذاتها.
وأجابت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، خلال مؤتمر صحفي: "تأمل الصين دائما أن تحقق جميع الفصائل الفلسطينية المصالحة والتعاون، ومع ذلك، نعتقد أن الأولوية الملحّة الآن هي إنهاء القتال في أقرب وقت ممكن، ويجب على جميع الأطراف الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، وهذا ما ظلت الصين تفعله طوال الوقت، وسنواصل دعوة الأطراف المعنية إلى العمل معا لتهدئة الوضع".
وردا على سؤال آخر حول إن كانت هناك خطط من ناحية بكين للتحدث مع حركة "حماس" الفلسطينية بشأن إنهاء الحرب، فقد أوضحت نينغ، أن "الصين تجري اتصالات مع الأطراف المعنية، كما ندعو الأطراف المعنية في المجتمع الدولي إلى العمل معا من أجل وقف مبكر لإطلاق النار، وتجنب المزيد من التدهور في الوضع، وستواصل الصين بذل جهود متواصلة لتحقيق هذه الغاية".
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يشار إلى أن المبعوث الخاص للحكومة الصينية إلى الشرق الأوسط، تشاي جون، تحدث مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وإسرائيل ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الممثلين الخاصين للأمم المتحدة، بشأن وقف الحرب في غزة، كما أنه حضر، الأسبوع الماضي، قمة "القاهرة للسلام"، التي عقدت في العاصمة المصرية.
وكانت الصين قد أكدت، يوم الثلاثاء الماضي، أنه ليس لديها أية مصلحة ذاتية في القضية الفلسطينية، وأنها تأمل بإخلاص أن يتم تسويتها بشكل شامل وعادل ودائم على أساس حل الدولتين، وأن يتم حل المخاوف الأمنية المشروعة لجميع الأطراف مرة واحدة وإلى الأبد، بحسب قولها.
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كما دعا المبعوث الخاص للحكومة الصينية إلى الشرق الأوسط، تشاي جون، الأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر سلام واسع النطاق، وفي أسرع وقت ممكن، لبحث الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، فيما ردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
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