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https://sputnikarabic.ae/20231027/القدرات-العسكرية-لـحماس-في-مواجهة-الجيش-الإسرائيلي-1082538340.html
القدرات العسكرية لـ"حماس" في مواجهة الجيش الإسرائيلي
القدرات العسكرية لـ"حماس" في مواجهة الجيش الإسرائيلي
بينما يمتلك الجيش الإسرائيلي قوات برية وبحرية وجوية هائلة، تقوم القوى الفلسطينية باستخدام تكتيكات الحروب الدفاعية، إذ تقلل بصورة كبيرة من تأثير القوة النيرانية... 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T17:08+0000
2023-10-27T17:26+0000
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وإضافة إلى ذلك، فإن "حماس"، التي نجحت في تنفيذ عمليات هجومية خاطفة أربكت حسابات الجيش الإسرائيلي، في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وتحولت إلى الوضع الدفاعي، الذي أعدت له بنية تحتية كبيرة عبر شبكة أنفاق وصفها بعض الخبراء العسكريين بأنها مدينة عسكرية تحت الأرض.
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انفوجرافيك, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, инфографика
انفوجرافيك, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, инфографика

القدرات العسكرية لـ"حماس" في مواجهة الجيش الإسرائيلي

17:08 GMT 27.10.2023 (تم التحديث: 17:26 GMT 27.10.2023)
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بينما يمتلك الجيش الإسرائيلي قوات برية وبحرية وجوية هائلة، تقوم القوى الفلسطينية باستخدام تكتيكات الحروب الدفاعية، إذ تقلل بصورة كبيرة من تأثير القوة النيرانية الضخمة لإسرائيل، وتحد من قدراتها.
وإضافة إلى ذلك، فإن "حماس"، التي نجحت في تنفيذ عمليات هجومية خاطفة أربكت حسابات الجيش الإسرائيلي، في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وتحولت إلى الوضع الدفاعي، الذي أعدت له بنية تحتية كبيرة عبر شبكة أنفاق وصفها بعض الخبراء العسكريين بأنها مدينة عسكرية تحت الأرض.
القدرات العسكرية لـحماس في مواجهة الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي
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