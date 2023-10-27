https://sputnikarabic.ae/20231027/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-دونيتسك-بقذائف-الناتو-1082508289.html
القوات الأوكرانية تقصف مدينة دونيتسك بقذائف "الناتو"
القوات الأوكرانية تقصف مدينة دونيتسك بقذائف "الناتو"
أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الجمعة، بأن قوات كييف استهدفت منطقة... 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T07:20+0000
2023-10-27T07:20+0000
2023-10-27T07:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان المكتب التمثيلي الذي نشر على "تلغرام": "تم تسجيل قصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية صباحا باتجاه التجمع السكني كارلوفكا - مدينة دونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي)، حيث تم إطلاق3 قذائف من عيار 155 ملم".يشار إلى ان منطقة كويبيشيفسكي تقع في غرب دونيتسك.جدير بالذكر، أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 مليمترا؛ وزودت الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية أخرى، على رأسها ألمانيا وبولندا وفرنسا وغيرها، نظام كييف بمدافع وراجمات صواريخ، تستخدم هذا العيار.
https://sputnikarabic.ae/20231027/القوات-الخاصة-الروسية-تستخدم-تكتيكات-مطاردة-الوحوش-ضد-التشكيلات-المسلحة-الأوكرانية-1082505051.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات الأوكرانية تقصف مدينة دونيتسك بقذائف "الناتو"
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أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الجمعة، بأن قوات كييف استهدفت منطقة كويبيشيفسكي في مدينة دونيتسك بـ3 قذائف من عيار 155 ملم يستخدمها الناتو.
وجاء في بيان المكتب التمثيلي الذي نشر على "تلغرام": "تم تسجيل قصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية صباحا باتجاه التجمع السكني كارلوفكا - مدينة دونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي)، حيث تم إطلاق3 قذائف من عيار 155 ملم".
يشار إلى ان منطقة كويبيشيفسكي تقع في غرب دونيتسك.
جدير بالذكر، أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 مليمترا؛ وزودت الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية أخرى، على رأسها ألمانيا وبولندا وفرنسا وغيرها، نظام كييف بمدافع وراجمات صواريخ، تستخدم هذا العيار.