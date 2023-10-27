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Военнослужащий ВС РФ демонстрирует боевую часть от РПГ-7, которая монтируется на дрон на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231027/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-دونيتسك-بقذائف-الناتو-1082508289.html
القوات الأوكرانية تقصف مدينة دونيتسك بقذائف "الناتو"
القوات الأوكرانية تقصف مدينة دونيتسك بقذائف "الناتو"
أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الجمعة، بأن قوات كييف استهدفت منطقة... 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T07:20+0000
2023-10-27T07:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان المكتب التمثيلي الذي نشر على "تلغرام": "تم تسجيل قصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية صباحا باتجاه التجمع السكني كارلوفكا - مدينة دونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي)، حيث تم إطلاق3 قذائف من عيار 155 ملم".يشار إلى ان منطقة كويبيشيفسكي تقع في غرب دونيتسك.جدير بالذكر، أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 مليمترا؛ وزودت الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية أخرى، على رأسها ألمانيا وبولندا وفرنسا وغيرها، نظام كييف بمدافع وراجمات صواريخ، تستخدم هذا العيار.
https://sputnikarabic.ae/20231027/القوات-الخاصة-الروسية-تستخدم-تكتيكات-مطاردة-الوحوش-ضد-التشكيلات-المسلحة-الأوكرانية-1082505051.html
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روسيا
روسيا

القوات الأوكرانية تقصف مدينة دونيتسك بقذائف "الناتو"

07:20 GMT 27.10.2023
© AP Photo / Javier Fergoالمدفعية البريطانية الملكية تطلق 41 قذيفة مدفعية إحياء لذكرى وفاة الأمير فيليب، 10 أبريل 2021
المدفعية البريطانية الملكية تطلق 41 قذيفة مدفعية إحياء لذكرى وفاة الأمير فيليب، 10 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
© AP Photo / Javier Fergo
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أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الجمعة، بأن قوات كييف استهدفت منطقة كويبيشيفسكي في مدينة دونيتسك بـ3 قذائف من عيار 155 ملم يستخدمها الناتو.
وجاء في بيان المكتب التمثيلي الذي نشر على "تلغرام": "تم تسجيل قصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية صباحا باتجاه التجمع السكني كارلوفكا - مدينة دونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي)، حيث تم إطلاق3 قذائف من عيار 155 ملم".
مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الخاصة الروسية تستخدم "تكتيكات مطاردة الوحوش" ضد التشكيلات المسلحة الأوكرانية
05:18 GMT
يشار إلى ان منطقة كويبيشيفسكي تقع في غرب دونيتسك.
جدير بالذكر، أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 مليمترا؛ وزودت الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية أخرى، على رأسها ألمانيا وبولندا وفرنسا وغيرها، نظام كييف بمدافع وراجمات صواريخ، تستخدم هذا العيار.
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