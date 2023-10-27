https://sputnikarabic.ae/20231027/القوات-الخاصة-الروسية-تستخدم-تكتيكات-مطاردة-الوحوش-ضد-التشكيلات-المسلحة-الأوكرانية-1082505051.html

القوات الخاصة الروسية تستخدم "تكتيكات مطاردة الوحوش" ضد التشكيلات المسلحة الأوكرانية

القوات الخاصة الروسية تستخدم "تكتيكات مطاردة الوحوش" ضد التشكيلات المسلحة الأوكرانية

كشف مقاتل روسي في الميدان أن القوات الروسية الخاصة "سيبير" التابعة للمجموعة الجنوبية بدأت بتطبيق تكتيكات خاصة لمواجهة القوات الأوكرانية بالقرب من أرتيوموفسك. 27.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-27T05:18+0000

2023-10-27T05:18+0000

2023-10-27T05:18+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأشار المقاتل لوكالة "سبوتنيك" أن القوات الروسية تعمل على محور كليشييفكا وتقترب أكثر وأكثر من مواقع القوات الأوكرانية هناك، لكن ذلك يتم بشكل حذر ويتم استخدام مدافع من عيار 80 ملم و120 ملم بشكل مشترك للقضاء على التشكيلات الأوكرانية قبل التقدم.ووفقا له، يتم استخدام "تكتيك الانقضاض على الوحش" من كل الأطراف بشكل فعال ضد المشاة خصوصا عندما يتم اكتشاف مجموعة معادية يتم إطلاق النار أولا بقذائف هاون عيار 82 ملم، ويدفعون القوات إلى الخنادق أو الملاجئ أو المخابئ.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20231027/القوات-الروسية-تصد-6-هجمات-للقوات-الأوكرانية-على-محور-كوبيانسك-وتقضي-على-أكثر-من-200-عسكريا-1082503815.html

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