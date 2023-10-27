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إسرائيل تعلن عن الجهة التي أطلقت صواريخ وطائرات مسيرة تجاه مصر
Военнослужащий ВС РФ демонстрирует боевую часть от РПГ-7, которая монтируется на дрон на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231027/القوات-الخاصة-الروسية-تستخدم-تكتيكات-مطاردة-الوحوش-ضد-التشكيلات-المسلحة-الأوكرانية-1082505051.html
القوات الخاصة الروسية تستخدم "تكتيكات مطاردة الوحوش" ضد التشكيلات المسلحة الأوكرانية
القوات الخاصة الروسية تستخدم "تكتيكات مطاردة الوحوش" ضد التشكيلات المسلحة الأوكرانية
كشف مقاتل روسي في الميدان أن القوات الروسية الخاصة "سيبير" التابعة للمجموعة الجنوبية بدأت بتطبيق تكتيكات خاصة لمواجهة القوات الأوكرانية بالقرب من أرتيوموفسك. 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T05:18+0000
2023-10-27T05:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشار المقاتل لوكالة "سبوتنيك" أن القوات الروسية تعمل على محور كليشييفكا وتقترب أكثر وأكثر من مواقع القوات الأوكرانية هناك، لكن ذلك يتم بشكل حذر ويتم استخدام مدافع من عيار 80 ملم و120 ملم بشكل مشترك للقضاء على التشكيلات الأوكرانية قبل التقدم.ووفقا له، يتم استخدام "تكتيك الانقضاض على الوحش" من كل الأطراف بشكل فعال ضد المشاة خصوصا عندما يتم اكتشاف مجموعة معادية يتم إطلاق النار أولا بقذائف هاون عيار 82 ملم، ويدفعون القوات إلى الخنادق أو الملاجئ أو المخابئ.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231027/القوات-الروسية-تصد-6-هجمات-للقوات-الأوكرانية-على-محور-كوبيانسك-وتقضي-على-أكثر-من-200-عسكريا-1082503815.html
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روسيا

القوات الخاصة الروسية تستخدم "تكتيكات مطاردة الوحوش" ضد التشكيلات المسلحة الأوكرانية

05:18 GMT 27.10.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا
مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
© Sputnik
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كشف مقاتل روسي في الميدان أن القوات الروسية الخاصة "سيبير" التابعة للمجموعة الجنوبية بدأت بتطبيق تكتيكات خاصة لمواجهة القوات الأوكرانية بالقرب من أرتيوموفسك.
وأشار المقاتل لوكالة "سبوتنيك" أن القوات الروسية تعمل على محور كليشييفكا وتقترب أكثر وأكثر من مواقع القوات الأوكرانية هناك، لكن ذلك يتم بشكل حذر ويتم استخدام مدافع من عيار 80 ملم و120 ملم بشكل مشترك للقضاء على التشكيلات الأوكرانية قبل التقدم.
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تصد 6 هجمات أوكرانية على محور كوبيانسك وتقضي على 225 عسكريا
02:21 GMT
ووفقا له، يتم استخدام "تكتيك الانقضاض على الوحش" من كل الأطراف بشكل فعال ضد المشاة خصوصا عندما يتم اكتشاف مجموعة معادية يتم إطلاق النار أولا بقذائف هاون عيار 82 ملم، ويدفعون القوات إلى الخنادق أو الملاجئ أو المخابئ.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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