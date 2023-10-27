https://sputnikarabic.ae/20231027/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-طول-خط-التماس-في-جنوبي-دونيتسك--1082520629.html
القوات الروسية تحسن مواقعها على طول خط التماس في جنوبي دونيتسك
القوات الروسية تحسن مواقعها على طول خط التماس في جنوبي دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية قامت بتحسين مواقعها على طول الخط الأمامي للجبهة، وألحقت خسائر كبيرة بوحدات القوات الأوكرانية على... 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T11:53+0000
2023-10-27T11:53+0000
2023-10-27T12:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على محور جنوبي دونيتسك، قامت الوحدات الروسية بتعزيز مواقعها على طول الخط الأمامي للجبهة وألحقت خسائر بوحدات من كتيبة المشاة الآلية "58"، واللواء الآلي "72" للقوات الأوكرانية، بالإضافة إلى لواء الدفاع الإقليمي "128" في مناطق، ستارومايورسكويه وأوغليدار وأوروجاينويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأكد البيان أنه على محور زابوروجيه، صدت وحدات من القوات الروسية، 19 هجوما للقوات الأوكرانية في مناطق وركينو وفيربوفوي في مقاطعة زابوروجيه. وبلغ إجمالي خسائر العدو أكثر من 435 جنديا، و 15 دبابة، و 17 مركبة قتالية مدرعة، و 16 سيارة، و 17 مدفعا ميدانيا.وبلغ إجمالي خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه أكثر من 2055 عسكريًا، و3 دبابات، و17 مركبة قتالية مدرعة، و22 مركبة، بالإضافة إلى 16 مدفعًا ميدانيًا".
https://sputnikarabic.ae/20231027/القوات-الروسية-تدمر-أسطولا-ضخما-من-المقاتلات-الأوكرانية-خلال-شهر-أكتوبر-1082520557.html
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روسيا
القوات الروسية تحسن مواقعها على طول خط التماس في جنوبي دونيتسك
11:53 GMT 27.10.2023 (تم التحديث: 12:17 GMT 27.10.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية قامت بتحسين مواقعها على طول الخط الأمامي للجبهة، وألحقت خسائر كبيرة بوحدات القوات الأوكرانية على محور جنوبي دونيتسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على محور جنوبي دونيتسك، قامت الوحدات الروسية بتعزيز مواقعها على طول الخط الأمامي للجبهة وألحقت خسائر بوحدات من كتيبة المشاة الآلية "58"، واللواء الآلي "72" للقوات الأوكرانية، بالإضافة إلى لواء الدفاع الإقليمي "128" في مناطق، ستارومايورسكويه وأوغليدار وأوروجاينويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه، خلال الأسبوع، أكثر من 885 عسكريًا، ودبابة، و4 مركبات عسكرية مدرعة، و17 مركبة، و4 مدافع ميدانية".
وأكد البيان أنه على محور زابوروجيه، صدت وحدات من القوات الروسية، 19 هجوما للقوات الأوكرانية في مناطق وركينو وفيربوفوي في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغ إجمالي خسائر العدو أكثر من 435 جنديا، و 15 دبابة، و 17 مركبة قتالية مدرعة، و 16 سيارة، و 17 مدفعا ميدانيا.
وأضاف البيان: "على اتجاه دونيتسك، صدت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، خلال الأسبوع الماضي 9 هجمات للعدو من الألوية الجوية 24 و54 الآلية و77 المتنقلة للقوات الأوكرانية في مناطق مارينكا وكورديوموفكا وبوغدانوفكا وكليششيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغ إجمالي خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه أكثر من 2055 عسكريًا، و3 دبابات، و17 مركبة قتالية مدرعة، و22 مركبة، بالإضافة إلى 16 مدفعًا ميدانيًا".