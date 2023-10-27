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Военнослужащий ВС РФ демонстрирует боевую часть от РПГ-7, которая монтируется на дрон на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231027/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-طول-خط-التماس-في-جنوبي-دونيتسك--1082520629.html
القوات الروسية تحسن مواقعها على طول خط التماس في جنوبي دونيتسك
القوات الروسية تحسن مواقعها على طول خط التماس في جنوبي دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية قامت بتحسين مواقعها على طول الخط الأمامي للجبهة، وألحقت خسائر كبيرة بوحدات القوات الأوكرانية على... 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T11:53+0000
2023-10-27T12:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على محور جنوبي دونيتسك، قامت الوحدات الروسية بتعزيز مواقعها على طول الخط الأمامي للجبهة وألحقت خسائر بوحدات من كتيبة المشاة الآلية "58"، واللواء الآلي "72" للقوات الأوكرانية، بالإضافة إلى لواء الدفاع الإقليمي "128" في مناطق، ستارومايورسكويه وأوغليدار وأوروجاينويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأكد البيان أنه على محور زابوروجيه، صدت وحدات من القوات الروسية، 19 هجوما للقوات الأوكرانية في مناطق وركينو وفيربوفوي في مقاطعة زابوروجيه. وبلغ إجمالي خسائر العدو أكثر من 435 جنديا، و 15 دبابة، و 17 مركبة قتالية مدرعة، و 16 سيارة، و 17 مدفعا ميدانيا.وبلغ إجمالي خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه أكثر من 2055 عسكريًا، و3 دبابات، و17 مركبة قتالية مدرعة، و22 مركبة، بالإضافة إلى 16 مدفعًا ميدانيًا".
https://sputnikarabic.ae/20231027/القوات-الروسية-تدمر-أسطولا-ضخما-من-المقاتلات-الأوكرانية-خلال-شهر-أكتوبر-1082520557.html
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روسيا

القوات الروسية تحسن مواقعها على طول خط التماس في جنوبي دونيتسك

11:53 GMT 27.10.2023 (تم التحديث: 12:17 GMT 27.10.2023)
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راجمة القذائف النارية بوراتينو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
© Sputnik . Evgeniy Bijatov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية قامت بتحسين مواقعها على طول الخط الأمامي للجبهة، وألحقت خسائر كبيرة بوحدات القوات الأوكرانية على محور جنوبي دونيتسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على محور جنوبي دونيتسك، قامت الوحدات الروسية بتعزيز مواقعها على طول الخط الأمامي للجبهة وألحقت خسائر بوحدات من كتيبة المشاة الآلية "58"، واللواء الآلي "72" للقوات الأوكرانية، بالإضافة إلى لواء الدفاع الإقليمي "128" في مناطق، ستارومايورسكويه وأوغليدار وأوروجاينويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه، خلال الأسبوع، أكثر من 885 عسكريًا، ودبابة، و4 مركبات عسكرية مدرعة، و17 مركبة، و4 مدافع ميدانية".

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11:50 GMT
وأكد البيان أنه على محور زابوروجيه، صدت وحدات من القوات الروسية، 19 هجوما للقوات الأوكرانية في مناطق وركينو وفيربوفوي في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغ إجمالي خسائر العدو أكثر من 435 جنديا، و 15 دبابة، و 17 مركبة قتالية مدرعة، و 16 سيارة، و 17 مدفعا ميدانيا.

وأضاف البيان: "على اتجاه دونيتسك، صدت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، خلال الأسبوع الماضي 9 هجمات للعدو من الألوية الجوية 24 و54 الآلية و77 المتنقلة للقوات الأوكرانية في مناطق مارينكا وكورديوموفكا وبوغدانوفكا وكليششيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبلغ إجمالي خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه أكثر من 2055 عسكريًا، و3 دبابات، و17 مركبة قتالية مدرعة، و22 مركبة، بالإضافة إلى 16 مدفعًا ميدانيًا".
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