https://sputnikarabic.ae/20231027/القوات-الروسية-تدمر-أسطولا-ضخما-من-المقاتلات-الأوكرانية-خلال-شهر-أكتوبر-1082520557.html
القوات الروسية تدمر "أسطولا ضخما" من المقاتلات الأوكرانية خلال شهر أكتوبر
القوات الروسية تدمر "أسطولا ضخما" من المقاتلات الأوكرانية خلال شهر أكتوبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت "أسطولا ضخما" من المقاتلات الأوكرانية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مشيرة إلى إسقاط 208 طائرات مسيرة وعدد من... 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T11:50+0000
2023-10-27T11:50+0000
2023-10-27T12:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ولفتت وزارة الدفاع في تقريرها إلى أن أنظمة الدفاع الجوي نجحت باعتراض 19 صاروخا من طراز "هيمارس"، وأربعة أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق من طراز "هوريكان"، وصاروخين تكتيكيين تشغيليين من طراز "أتاكمس"، وصاروخين مضادين للسفن من طراز "نيبتون"، وستة صواريخ مضادة للرادار من طراز "هارم" وثمانية صواريخ موجهة من طراز "جدام".وخلص التقرير إلى أنه في المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما يلي: 515 مقاتلة، 253 طائرة مروحية، 8312 طائرة مسيرة، 441 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 12960 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و1169 مركبة قتالية ذات أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، و6893 مدفعاً ميدانياً وقذائف هاون، وأيضاً 14684 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.شاهد أيضا: مسيرة روسية تباغت روبوت "غنوم" أوكراني يزرع الألغام وتدمره... فيديواقرأ أيضا: استسلام 54 جنديا أوكرانيا للقوات الروسية خلال أسبوع واحد
https://sputnikarabic.ae/20231027/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-طول-خط-التماس-في-جنوبي-دونيتسك--1082520629.html
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روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تدمر "أسطولا ضخما" من المقاتلات الأوكرانية خلال شهر أكتوبر
11:50 GMT 27.10.2023 (تم التحديث: 12:24 GMT 27.10.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت "أسطولا ضخما" من المقاتلات الأوكرانية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مشيرة إلى إسقاط 208 طائرات مسيرة وعدد من الصواريخ البعيد المدى.
ولفتت وزارة الدفاع في تقريرها إلى أن أنظمة الدفاع الجوي نجحت باعتراض 19 صاروخا من طراز "هيمارس"، وأربعة أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق من طراز "هوريكان"، وصاروخين تكتيكيين تشغيليين من طراز "أتاكمس"، وصاروخين مضادين للسفن من طراز "نيبتون"، وستة صواريخ مضادة للرادار من طراز "هارم" وثمانية صواريخ موجهة من طراز "جدام".
كما نوهت وزارة الدفاع في تقريرها إلى أنه منذ الأول من أكتوبر الجاري تم إسقاط 31 مقاتلة وثلاث مروحيات تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، بينها 20 طائرة من طراز "ميغ-29" وثماني طائرات هجومية من طراز "سو-25"، وقاذفة واحدة من طراز "سو-24"، وطائرتين مقاتلتين من طراز "إل-39" وثلاث مروحيات من طراز "مي-8".
وخلص التقرير إلى أنه في المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما يلي: 515 مقاتلة، 253 طائرة مروحية، 8312 طائرة مسيرة، 441 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 12960 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و1169 مركبة قتالية ذات أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، و6893 مدفعاً ميدانياً وقذائف هاون، وأيضاً 14684 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.