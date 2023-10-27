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إسرائيل تعلن الجهة التي أطلقت صواريخ وطائرات مسيرة تجاه مصر
Военнослужащий ВС РФ демонстрирует боевую часть от РПГ-7, которая монтируется на дрон на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231027/القوات-الروسية-تدمر-أسطولا-ضخما-من-المقاتلات-الأوكرانية-خلال-شهر-أكتوبر-1082520557.html
القوات الروسية تدمر "أسطولا ضخما" من المقاتلات الأوكرانية خلال شهر أكتوبر
القوات الروسية تدمر "أسطولا ضخما" من المقاتلات الأوكرانية خلال شهر أكتوبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت "أسطولا ضخما" من المقاتلات الأوكرانية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مشيرة إلى إسقاط 208 طائرات مسيرة وعدد من... 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T11:50+0000
2023-10-27T12:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ولفتت وزارة الدفاع في تقريرها إلى أن أنظمة الدفاع الجوي نجحت باعتراض 19 صاروخا من طراز "هيمارس"، وأربعة أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق من طراز "هوريكان"، وصاروخين تكتيكيين تشغيليين من طراز "أتاكمس"، وصاروخين مضادين للسفن من طراز "نيبتون"، وستة صواريخ مضادة للرادار من طراز "هارم" وثمانية صواريخ موجهة من طراز "جدام".وخلص التقرير إلى أنه في المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما يلي: 515 مقاتلة، 253 طائرة مروحية، 8312 طائرة مسيرة، 441 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 12960 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و1169 مركبة قتالية ذات أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، و6893 مدفعاً ميدانياً وقذائف هاون، وأيضاً 14684 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.شاهد أيضا: مسيرة روسية تباغت روبوت "غنوم" أوكراني يزرع الألغام وتدمره... فيديواقرأ أيضا: استسلام 54 جنديا أوكرانيا للقوات الروسية خلال أسبوع واحد
https://sputnikarabic.ae/20231027/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-طول-خط-التماس-في-جنوبي-دونيتسك--1082520629.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تدمر "أسطولا ضخما" من المقاتلات الأوكرانية خلال شهر أكتوبر

11:50 GMT 27.10.2023 (تم التحديث: 12:24 GMT 27.10.2023)
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصورالمقاتلة "ميغ-29" متعددة المهام ضمن فرقة الاستعراض الجوي "ستريجي"، خلال العرض الجوي في سان بطرسبورغ بمناسبة الذكرى الـ 105 لتأسيس القوات الجوية الفضائية الروسية
المقاتلة ميغ-29 متعددة المهام ضمن فرقة الاستعراض الجوي ستريجي، خلال العرض الجوي في سان بطرسبورغ بمناسبة الذكرى الـ 105 لتأسيس القوات الجوية الفضائية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
© Sputnik . Alexei Danichev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت "أسطولا ضخما" من المقاتلات الأوكرانية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مشيرة إلى إسقاط 208 طائرات مسيرة وعدد من الصواريخ البعيد المدى.
ولفتت وزارة الدفاع في تقريرها إلى أن أنظمة الدفاع الجوي نجحت باعتراض 19 صاروخا من طراز "هيمارس"، وأربعة أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق من طراز "هوريكان"، وصاروخين تكتيكيين تشغيليين من طراز "أتاكمس"، وصاروخين مضادين للسفن من طراز "نيبتون"، وستة صواريخ مضادة للرادار من طراز "هارم" وثمانية صواريخ موجهة من طراز "جدام".
راجمة القذائف النارية بوراتينو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحسن مواقعها على طول خط التماس في جنوبي دونيتسك
11:53 GMT

كما نوهت وزارة الدفاع في تقريرها إلى أنه منذ الأول من أكتوبر الجاري تم إسقاط 31 مقاتلة وثلاث مروحيات تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، بينها 20 طائرة من طراز "ميغ-29" وثماني طائرات هجومية من طراز "سو-25"، وقاذفة واحدة من طراز "سو-24"، وطائرتين مقاتلتين من طراز "إل-39" وثلاث مروحيات من طراز "مي-8".

وخلص التقرير إلى أنه في المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما يلي: 515 مقاتلة، 253 طائرة مروحية، 8312 طائرة مسيرة، 441 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 12960 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و1169 مركبة قتالية ذات أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، و6893 مدفعاً ميدانياً وقذائف هاون، وأيضاً 14684 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
شاهد أيضا: مسيرة روسية تباغت روبوت "غنوم" أوكراني يزرع الألغام وتدمره... فيديو
اقرأ أيضا: استسلام 54 جنديا أوكرانيا للقوات الروسية خلال أسبوع واحد
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