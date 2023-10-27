https://sputnikarabic.ae/20231027/القوات-الروسية-نفذت-19-ضربة-دمرت-أهدافا-استراتيجية-خلال-أسبوع--عاجل-1082519589.html

القوات الروسية نفذت 19 ضربة دمرت أهدافا استراتيجية خلال أسبوع

القوات الروسية نفذت 19 ضربة دمرت أهدافا استراتيجية خلال أسبوع

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأنه في الفترة من 21 إلى 27 أكتوبر 2023، نفذت القوات المسلحة الروسية 19 ضربة جماعية بأسلحة دقيقة ومركبات جوية دون... 27.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-27T11:36+0000

2023-10-27T11:36+0000

2023-10-27T11:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "نفذ الجيش الروسي في الفترة من 21 إلى 27 أكتوبر 2023، 19 ضربة جماعية بأسلحة دقيقة ومركبات جوية دون طيار على ترسانات ذخيرة مدفعية ومواقع تخزين للقوارب المسيرة والبنية التحتية للمطارات العسكري، وكذلك مخازن الوقود".وبحسب الدفاع: "في اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من التجمع "الغربي" للقوات 47 هجوما مضادا للعدو خلال الأسبوع الماضي وسيطرت على مواقع أكثر فائدة". ووفقا لبيان الدفاع: "بلغ إجمالي خسائر العدو خلال الأسبوع الماضي أكثر من 705 جنود ودبابة و 11 مركبة قتالية مدرعة و 19 سيارة بالإضافة إلى خمس بنادق مدفعية ميدانية".وبحسب البيان: "بلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 1020 عسكريا و20 عربة قتالية مدرعة و14 مركبة".وتابع: "نتيجة للقتال، بلغ إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه أكثر من 2055 عسكريًا، وثلاث دبابات، و17 مركبة قتالية مدرعة، و22 مركبة، بالإضافة إلى 16 مدفعًا ميدانيًا".

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