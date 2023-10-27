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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231027/القوات-الروسية-نفذت-19-ضربة-دمرت-أهدافا-استراتيجية-خلال-أسبوع--عاجل-1082519589.html
القوات الروسية نفذت 19 ضربة دمرت أهدافا استراتيجية خلال أسبوع
القوات الروسية نفذت 19 ضربة دمرت أهدافا استراتيجية خلال أسبوع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأنه في الفترة من 21 إلى 27 أكتوبر 2023، نفذت القوات المسلحة الروسية 19 ضربة جماعية بأسلحة دقيقة ومركبات جوية دون... 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T11:36+0000
2023-10-27T11:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "نفذ الجيش الروسي في الفترة من 21 إلى 27 أكتوبر 2023، 19 ضربة جماعية بأسلحة دقيقة ومركبات جوية دون طيار على ترسانات ذخيرة مدفعية ومواقع تخزين للقوارب المسيرة والبنية التحتية للمطارات العسكري، وكذلك مخازن الوقود".وبحسب الدفاع: "في اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من التجمع "الغربي" للقوات 47 هجوما مضادا للعدو خلال الأسبوع الماضي وسيطرت على مواقع أكثر فائدة". ووفقا لبيان الدفاع: "بلغ إجمالي خسائر العدو خلال الأسبوع الماضي أكثر من 705 جنود ودبابة و 11 مركبة قتالية مدرعة و 19 سيارة بالإضافة إلى خمس بنادق مدفعية ميدانية".وبحسب البيان: "بلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 1020 عسكريا و20 عربة قتالية مدرعة و14 مركبة".وتابع: "نتيجة للقتال، بلغ إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه أكثر من 2055 عسكريًا، وثلاث دبابات، و17 مركبة قتالية مدرعة، و22 مركبة، بالإضافة إلى 16 مدفعًا ميدانيًا".
https://sputnikarabic.ae/20231027/جنرال-ألماني-يكشف-عن-وضع-رهيب-تواجهه-أوكرانيا-1082514779.html
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روسيا

القوات الروسية نفذت 19 ضربة دمرت أهدافا استراتيجية خلال أسبوع

11:36 GMT 27.10.2023 (تم التحديث: 11:50 GMT 27.10.2023)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورتدريب عسكريين من القوات المسلحة الروسية على تقديم الرعاية الطبية في مدرسة "أخمات للاستطلاع الجوي"، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
تدريب عسكريين من القوات المسلحة الروسية على تقديم الرعاية الطبية في مدرسة أخمات للاستطلاع الجوي، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأنه في الفترة من 21 إلى 27 أكتوبر 2023، نفذت القوات المسلحة الروسية 19 ضربة جماعية بأسلحة دقيقة ومركبات جوية دون طيار على أهداف أوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "نفذ الجيش الروسي في الفترة من 21 إلى 27 أكتوبر 2023، 19 ضربة جماعية بأسلحة دقيقة ومركبات جوية دون طيار على ترسانات ذخيرة مدفعية ومواقع تخزين للقوارب المسيرة والبنية التحتية للمطارات العسكري، وكذلك مخازن الوقود".

وأضاف البيان: "تم استهداف نقاط إقامة العسكريين الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب، ونتيجة الاستهداف، تم تدمير الأهداف المحددة".

وبحسب الدفاع: "في اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من التجمع "الغربي" للقوات 47 هجوما مضادا للعدو خلال الأسبوع الماضي وسيطرت على مواقع أكثر فائدة".

وأردف البيان: "تسببت الضربات الجوية ونيران المدفعية بتدمير القوى العاملة والمعدات للألوية 25 المحمولة جوا و 14 و 32 و 41 الآلية و 68 غايغر التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق إيفانوفكا وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف وسيرغيفكا ونوفويغوروفكا التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية. وتم تدمير أربعة مستودعات للأسلحة والذخيرة التابعة القوات المسلحة الأوكرانية".

تدريبات أطقم ناقلات الجنود المدرعة وعربات المشاة القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية في ميدان عسكري للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ووفقا لبيان الدفاع: "بلغ إجمالي خسائر العدو خلال الأسبوع الماضي أكثر من 705 جنود ودبابة و 11 مركبة قتالية مدرعة و 19 سيارة بالإضافة إلى خمس بنادق مدفعية ميدانية".

وقال الدفاع: "في اتجاه كراسني ليمان، صدت وحدات من مجموعة القوات "الوسط"، بدعم من الطيران ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، 45 هجومًا من قبل مفارز هجومية من الألوية الآلية 24 و63 و67 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".

وبحسب البيان: "بلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 1020 عسكريا و20 عربة قتالية مدرعة و14 مركبة".

وأضاف الدفاع الروسي: "في اتجاه دونيتسك، صدت الوحدات الروسية من مجموعة القوات "الجنوبية" خلال الأسبوع الماضي تسع هجمات للعدو من الألوية الجوية 24 و54 الآلية و77 المتنقلة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مارينكا وكورديوموفكا وبوغدانوفكا وكليششيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وتابع: "نتيجة للقتال، بلغ إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه أكثر من 2055 عسكريًا، وثلاث دبابات، و17 مركبة قتالية مدرعة، و22 مركبة، بالإضافة إلى 16 مدفعًا ميدانيًا".
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