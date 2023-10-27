https://sputnikarabic.ae/20231027/الكرملين-التواصل-مع-جميع-أطراف-الصراع-في-الشرق-الأوسط-بما-فيها-إسرائيل-ضروري-1082517539.html

الكرملين: التواصل مع جميع أطراف الصراع في الشرق الأوسط بما فيها إسرائيل ضروري

الكرملين: التواصل مع جميع أطراف الصراع في الشرق الأوسط بما فيها إسرائيل ضروري

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الكرملين يرى أن الاتصالات مع جميع أطراف الصراع في الشرق الأوسط ضرورية بما في ذلك إسرائيل. 27.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-27T10:48+0000

2023-10-27T10:48+0000

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روسيا

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وقال بيسكوف للصحفيين، بهذا الصدد: "نحن مستمرون ونعتبر أنه من الضروري مواصلة اتصالاتنا مع جميع الأطراف وبالطبع سنواصل حوارنا مع إسرائيل".كما علق بيسكوف بيسكوف على زيارة ممثلي حركة حماس إلى موسكو، بأن الوفد ليس لديه أي برنامج أو اتصالات مع الكرملين وكل الأمور تجري عبر وزارة الخارجية الروسيةيذكر أن وزارة الخارجية الروسية أكدت في وقت سابق، أن ممثلي حركة "حماس" يزورون موسكو حالياً. وأفاد ناطق باسم الوزارة لوكالة "سبوتنيك" بأن روسيا، خلال اجتماعها مع حماس، بحثت إطلاق سراح الرهائن وإجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة.وصرحت حركة حماس بدورها، بأنها، خلال اللقاء مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، قد قدرت عالياً موقف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تجاه النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وكذلك الجهود التي بذلتها الدبلوماسية الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20231026/حماس-يمكن-لروسيا-أن-تلعب-دورا-مهما-في-إنهاء-الحرب-في-قطاع-غزة-1082495523.html

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