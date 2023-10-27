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https://sputnikarabic.ae/20231027/الكرملين-التواصل-مع-جميع-أطراف-الصراع-في-الشرق-الأوسط-بما-فيها-إسرائيل-ضروري-1082517539.html
الكرملين: التواصل مع جميع أطراف الصراع في الشرق الأوسط بما فيها إسرائيل ضروري
الكرملين: التواصل مع جميع أطراف الصراع في الشرق الأوسط بما فيها إسرائيل ضروري
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الكرملين يرى أن الاتصالات مع جميع أطراف الصراع في الشرق الأوسط ضرورية بما في ذلك إسرائيل. 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T10:48+0000
2023-10-27T10:48+0000
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين، بهذا الصدد: "نحن مستمرون ونعتبر أنه من الضروري مواصلة اتصالاتنا مع جميع الأطراف وبالطبع سنواصل حوارنا مع إسرائيل".كما علق بيسكوف بيسكوف على زيارة ممثلي حركة حماس إلى موسكو، بأن الوفد ليس لديه أي برنامج أو اتصالات مع الكرملين وكل الأمور تجري عبر وزارة الخارجية الروسيةيذكر أن وزارة الخارجية الروسية أكدت في وقت سابق، أن ممثلي حركة "حماس" يزورون موسكو حالياً. وأفاد ناطق باسم الوزارة لوكالة "سبوتنيك" بأن روسيا، خلال اجتماعها مع حماس، بحثت إطلاق سراح الرهائن وإجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة.وصرحت حركة حماس بدورها، بأنها، خلال اللقاء مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، قد قدرت عالياً موقف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تجاه النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وكذلك الجهود التي بذلتها الدبلوماسية الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20231026/حماس-يمكن-لروسيا-أن-تلعب-دورا-مهما-في-إنهاء-الحرب-في-قطاع-غزة-1082495523.html
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روسيا

الكرملين: التواصل مع جميع أطراف الصراع في الشرق الأوسط بما فيها إسرائيل ضروري

10:48 GMT 27.10.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظر الكرملين من جسر "بارياشي" فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023
منظر الكرملين من جسر بارياشي فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الكرملين يرى أن الاتصالات مع جميع أطراف الصراع في الشرق الأوسط ضرورية بما في ذلك إسرائيل.
وقال بيسكوف للصحفيين، بهذا الصدد: "نحن مستمرون ونعتبر أنه من الضروري مواصلة اتصالاتنا مع جميع الأطراف وبالطبع سنواصل حوارنا مع إسرائيل".
كما علق بيسكوف بيسكوف على زيارة ممثلي حركة حماس إلى موسكو، بأن الوفد ليس لديه أي برنامج أو اتصالات مع الكرملين وكل الأمور تجري عبر وزارة الخارجية الروسية
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"حماس": يمكن لروسيا أن تلعب دورا مهما في إنهاء الحرب على قطاع غزة
أمس, 18:22 GMT
يذكر أن وزارة الخارجية الروسية أكدت في وقت سابق، أن ممثلي حركة "حماس" يزورون موسكو حالياً. وأفاد ناطق باسم الوزارة لوكالة "سبوتنيك" بأن روسيا، خلال اجتماعها مع حماس، بحثت إطلاق سراح الرهائن وإجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة.
وصرحت حركة حماس بدورها، بأنها، خلال اللقاء مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، قد قدرت عالياً موقف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تجاه النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وكذلك الجهود التي بذلتها الدبلوماسية الروسية.
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