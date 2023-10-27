https://sputnikarabic.ae/20231027/المجر-الاتحاد-الأوروبي-لا-يجرؤ-على-الاعتراف-بهزيمة-أوكرانيا-1082510556.html

المجر: الاتحاد الأوروبي لا يجرؤ على الاعتراف بهزيمة أوكرانيا

المجر: الاتحاد الأوروبي لا يجرؤ على الاعتراف بهزيمة أوكرانيا

صرح رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، بأن من الواضح للعديد من الخبراء العسكريين، أن أوكرانيا لن تنتصر في ساحة المعركة، ولكن السياسيين في أوروبا... 27.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-27T08:37+0000

2023-10-27T08:37+0000

2023-10-27T08:37+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال أوربان: "من الواضح تماما أن هذا لن ينجح، ولن ينتصر الأوكرانيون على الجبهة. هذا ما يقوله ويكتبه جميع الخبراء العسكريون، السياسيون فقط لا يجرؤون على القول إنهم اختاروا استراتيجية سيئة".ووفقا لأوربان، في بداية الصراع أوضح الغرب لكييف رؤيته لتطور الأحداث: "أنتم قاتلوا، واسفكوا الدماء، مات الكثير من الناس، وخسائر أوكرانيا ضخمة، ونحن نقدم المال والوسائل العسكرية، وبدا انتصار كييف، وكأنه سيناريو حقيقي".وأضاف أوربان، في مقابلة مع إذاعة "كوسوث": "طالما أن هذا سيناريو حقيقي، يمكننا القول إننا سنقدم المال لتنفيذه. لكن الجميع يعرف الآن، لكنهم لا يجرؤون على القول، إن هذه الاستراتيجية قد فشلت. من الواضح تماما أن هذا لن ينجح، ولن ينتصر الأوكرانيون في ساحة المعركة".وتابع: "الروس لن يخسروا في الجبهة" ولا يمكن الحديث عن "إقالة رئيس روسيا، التي كانت في الأصل جزءا من استراتيجية الغرب".منذ بداية العملية الخاصة، عارضت المجر فرض عقوبات على ناقلات الطاقة الروسية وإرسال الأسلحة إلى الجيش الأوكراني، وفي الربيع الماضي، أصدر برلمان الجمهورية مرسوما يحظر توريد الأسلحة إلى كييف من أراضي البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20231027/ضابط-استخبارات-يكشف-عن-حقيقة-مخيفة-لأوكرانيا-رصدها-في-الخطابات-الأمريكية-1082508779.html

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