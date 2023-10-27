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Военнослужащий ВС РФ демонстрирует боевую часть от РПГ-7, которая монтируется на дрон на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231027/المجر-الاتحاد-الأوروبي-لا-يجرؤ-على-الاعتراف-بهزيمة-أوكرانيا-1082510556.html
المجر: الاتحاد الأوروبي لا يجرؤ على الاعتراف بهزيمة أوكرانيا
المجر: الاتحاد الأوروبي لا يجرؤ على الاعتراف بهزيمة أوكرانيا
صرح رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، بأن من الواضح للعديد من الخبراء العسكريين، أن أوكرانيا لن تنتصر في ساحة المعركة، ولكن السياسيين في أوروبا... 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T08:37+0000
2023-10-27T08:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال أوربان: "من الواضح تماما أن هذا لن ينجح، ولن ينتصر الأوكرانيون على الجبهة. هذا ما يقوله ويكتبه جميع الخبراء العسكريون، السياسيون فقط لا يجرؤون على القول إنهم اختاروا استراتيجية سيئة".ووفقا لأوربان، في بداية الصراع أوضح الغرب لكييف رؤيته لتطور الأحداث: "أنتم قاتلوا، واسفكوا الدماء، مات الكثير من الناس، وخسائر أوكرانيا ضخمة، ونحن نقدم المال والوسائل العسكرية، وبدا انتصار كييف، وكأنه سيناريو حقيقي".وأضاف أوربان، في مقابلة مع إذاعة "كوسوث": "طالما أن هذا سيناريو حقيقي، يمكننا القول إننا سنقدم المال لتنفيذه. لكن الجميع يعرف الآن، لكنهم لا يجرؤون على القول، إن هذه الاستراتيجية قد فشلت. من الواضح تماما أن هذا لن ينجح، ولن ينتصر الأوكرانيون في ساحة المعركة".وتابع: "الروس لن يخسروا في الجبهة" ولا يمكن الحديث عن "إقالة رئيس روسيا، التي كانت في الأصل جزءا من استراتيجية الغرب".منذ بداية العملية الخاصة، عارضت المجر فرض عقوبات على ناقلات الطاقة الروسية وإرسال الأسلحة إلى الجيش الأوكراني، وفي الربيع الماضي، أصدر برلمان الجمهورية مرسوما يحظر توريد الأسلحة إلى كييف من أراضي البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20231027/ضابط-استخبارات-يكشف-عن-حقيقة-مخيفة-لأوكرانيا-رصدها-في-الخطابات-الأمريكية-1082508779.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

المجر: الاتحاد الأوروبي لا يجرؤ على الاعتراف بهزيمة أوكرانيا

08:37 GMT 27.10.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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صرح رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، بأن من الواضح للعديد من الخبراء العسكريين، أن أوكرانيا لن تنتصر في ساحة المعركة، ولكن السياسيين في أوروبا ليس لديهم الجرأة للاعتراف بذلك.
وقال أوربان: "من الواضح تماما أن هذا لن ينجح، ولن ينتصر الأوكرانيون على الجبهة. هذا ما يقوله ويكتبه جميع الخبراء العسكريون، السياسيون فقط لا يجرؤون على القول إنهم اختاروا استراتيجية سيئة".
ووفقا لأوربان، في بداية الصراع أوضح الغرب لكييف رؤيته لتطور الأحداث: "أنتم قاتلوا، واسفكوا الدماء، مات الكثير من الناس، وخسائر أوكرانيا ضخمة، ونحن نقدم المال والوسائل العسكرية، وبدا انتصار كييف، وكأنه سيناريو حقيقي".
وأضاف أوربان، في مقابلة مع إذاعة "كوسوث": "طالما أن هذا سيناريو حقيقي، يمكننا القول إننا سنقدم المال لتنفيذه. لكن الجميع يعرف الآن، لكنهم لا يجرؤون على القول، إن هذه الاستراتيجية قد فشلت. من الواضح تماما أن هذا لن ينجح، ولن ينتصر الأوكرانيون في ساحة المعركة".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط استخبارات يكشف عن حقيقة مخيفة لأوكرانيا رصدها في الخطابات الأمريكية
07:47 GMT
وتابع: "الروس لن يخسروا في الجبهة" ولا يمكن الحديث عن "إقالة رئيس روسيا، التي كانت في الأصل جزءا من استراتيجية الغرب".
منذ بداية العملية الخاصة، عارضت المجر فرض عقوبات على ناقلات الطاقة الروسية وإرسال الأسلحة إلى الجيش الأوكراني، وفي الربيع الماضي، أصدر برلمان الجمهورية مرسوما يحظر توريد الأسلحة إلى كييف من أراضي البلاد.
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