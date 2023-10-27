https://sputnikarabic.ae/20231027/المجر-الاتحاد-الأوروبي-لا-يجرؤ-على-الاعتراف-بهزيمة-أوكرانيا-1082510556.html
المجر: الاتحاد الأوروبي لا يجرؤ على الاعتراف بهزيمة أوكرانيا
المجر: الاتحاد الأوروبي لا يجرؤ على الاعتراف بهزيمة أوكرانيا
صرح رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، بأن من الواضح للعديد من الخبراء العسكريين، أن أوكرانيا لن تنتصر في ساحة المعركة، ولكن السياسيين في أوروبا... 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T08:37+0000
2023-10-27T08:37+0000
2023-10-27T08:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141309_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0d13d6d2e89a25e39c967d4dc8abdc42.jpg
وقال أوربان: "من الواضح تماما أن هذا لن ينجح، ولن ينتصر الأوكرانيون على الجبهة. هذا ما يقوله ويكتبه جميع الخبراء العسكريون، السياسيون فقط لا يجرؤون على القول إنهم اختاروا استراتيجية سيئة".ووفقا لأوربان، في بداية الصراع أوضح الغرب لكييف رؤيته لتطور الأحداث: "أنتم قاتلوا، واسفكوا الدماء، مات الكثير من الناس، وخسائر أوكرانيا ضخمة، ونحن نقدم المال والوسائل العسكرية، وبدا انتصار كييف، وكأنه سيناريو حقيقي".وأضاف أوربان، في مقابلة مع إذاعة "كوسوث": "طالما أن هذا سيناريو حقيقي، يمكننا القول إننا سنقدم المال لتنفيذه. لكن الجميع يعرف الآن، لكنهم لا يجرؤون على القول، إن هذه الاستراتيجية قد فشلت. من الواضح تماما أن هذا لن ينجح، ولن ينتصر الأوكرانيون في ساحة المعركة".وتابع: "الروس لن يخسروا في الجبهة" ولا يمكن الحديث عن "إقالة رئيس روسيا، التي كانت في الأصل جزءا من استراتيجية الغرب".منذ بداية العملية الخاصة، عارضت المجر فرض عقوبات على ناقلات الطاقة الروسية وإرسال الأسلحة إلى الجيش الأوكراني، وفي الربيع الماضي، أصدر برلمان الجمهورية مرسوما يحظر توريد الأسلحة إلى كييف من أراضي البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20231027/ضابط-استخبارات-يكشف-عن-حقيقة-مخيفة-لأوكرانيا-رصدها-في-الخطابات-الأمريكية-1082508779.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141309_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3783e9e8cf56dc7203d19b2e481b6905.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
المجر: الاتحاد الأوروبي لا يجرؤ على الاعتراف بهزيمة أوكرانيا
تابعنا عبر
صرح رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، بأن من الواضح للعديد من الخبراء العسكريين، أن أوكرانيا لن تنتصر في ساحة المعركة، ولكن السياسيين في أوروبا ليس لديهم الجرأة للاعتراف بذلك.
وقال أوربان: "من الواضح تماما أن هذا لن ينجح، ولن ينتصر الأوكرانيون على الجبهة. هذا ما يقوله ويكتبه جميع الخبراء العسكريون، السياسيون فقط لا يجرؤون على القول إنهم اختاروا استراتيجية سيئة".
ووفقا لأوربان، في بداية الصراع أوضح الغرب لكييف رؤيته لتطور الأحداث: "أنتم قاتلوا، واسفكوا الدماء، مات الكثير من الناس، وخسائر أوكرانيا ضخمة، ونحن نقدم المال والوسائل العسكرية، وبدا انتصار كييف، وكأنه سيناريو حقيقي".
وأضاف أوربان، في مقابلة مع إذاعة "كوسوث": "طالما أن هذا سيناريو حقيقي، يمكننا القول إننا سنقدم المال لتنفيذه. لكن الجميع يعرف الآن، لكنهم لا يجرؤون على القول، إن هذه الاستراتيجية قد فشلت. من الواضح تماما أن هذا لن ينجح، ولن ينتصر الأوكرانيون في ساحة المعركة".
وتابع: "الروس لن يخسروا في الجبهة" ولا يمكن الحديث عن "إقالة رئيس روسيا، التي كانت في الأصل جزءا من استراتيجية الغرب".
منذ بداية العملية الخاصة، عارضت المجر فرض عقوبات على ناقلات الطاقة الروسية وإرسال الأسلحة إلى الجيش الأوكراني، وفي الربيع الماضي، أصدر برلمان الجمهورية مرسوما يحظر توريد الأسلحة إلى كييف من أراضي البلاد.