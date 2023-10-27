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المصرف المركزي الروسي: الوضع في الشرق الأوسط عامل مهم لعدم الثقة في السوق العالمية
المصرف المركزي الروسي: الوضع في الشرق الأوسط عامل مهم لعدم الثقة في السوق العالمية
صرّحت رئيسة المصرف المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، اليوم الجمعة، أن الوضع في الشرق الأوسط يشكل عاملًا مهمًا من عوامل عدم الثقة في السوق العالمية، بما فيها... 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T13:59+0000
2023-10-27T13:59+0000
روسيا
اقتصاد
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وقالت نابيولينا خلال مؤتمر صحفي: "يستمر الاقتصاد العالمي في التباطؤ تدريجيا وفي الوقت نفسه، يشكل الوضع في الشرق الأوسط عاملًا مهمًا من عوامل عدم الثقة، بما في ذلك من وجهة نظر ديناميكيات أسعار الطاقة. وفي التوقعات المحدثة، ارتفعت قليلًا تقديراتنا لأسعار النفط".وأضافت نابيولينا: "أنوه أننا انتقلنا إلى نشر توقعات لسعر "خام برنت" بدلًا من سعر نفط "خام الأورال"، وهذا سيعكس بشكل أفضل رؤيتنا للتوازن العالمي في سوق النفط، وكذلك مقارنة توقعاتنا بالسعر المستخدم لأغراض ضريبية".يشار إلى أن وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولغينوف، أعلن في وقت سابق، أن "التعاون بين روسيا ومنظمة "أوبك"، سيمكن من تحقيق التوازن في سوق النفط في حالة حدوث تغييرات خطيرة في الوضع بالشرق الأوسط".وفي وقت سابق، صرّح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن "التخمينات حول سعر النفط، هو أمر معقد، حيث أن الوضع في السوق هو الذي يقر الأسعار، أما مهمة "أوبك+" الرئيسية، فهي ضمان التوازن بين العرض والطلب".
https://sputnikarabic.ae/20230317/المصرف-المركزي-لا-يوجد-تأثير-مباشر-للاضطرابات-في-الأسواق-المالية-الغربية-على-الاقتصاد-الروسي-1074854485.html
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روسيا, اقتصاد
روسيا, اقتصاد

المصرف المركزي الروسي: الوضع في الشرق الأوسط عامل مهم لعدم الثقة في السوق العالمية

13:59 GMT 27.10.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatovالبنك المركزي الروسي بموسكو
البنك المركزي الروسي بموسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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صرّحت رئيسة المصرف المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، اليوم الجمعة، أن الوضع في الشرق الأوسط يشكل عاملًا مهمًا من عوامل عدم الثقة في السوق العالمية، بما فيها سوق موارد الطاقة.
وقالت نابيولينا خلال مؤتمر صحفي: "يستمر الاقتصاد العالمي في التباطؤ تدريجيا وفي الوقت نفسه، يشكل الوضع في الشرق الأوسط عاملًا مهمًا من عوامل عدم الثقة، بما في ذلك من وجهة نظر ديناميكيات أسعار الطاقة. وفي التوقعات المحدثة، ارتفعت قليلًا تقديراتنا لأسعار النفط".
وأضافت نابيولينا: "أنوه أننا انتقلنا إلى نشر توقعات لسعر "خام برنت" بدلًا من سعر نفط "خام الأورال"، وهذا سيعكس بشكل أفضل رؤيتنا للتوازن العالمي في سوق النفط، وكذلك مقارنة توقعاتنا بالسعر المستخدم لأغراض ضريبية".
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يشار إلى أن وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولغينوف، أعلن في وقت سابق، أن "التعاون بين روسيا ومنظمة "أوبك"، سيمكن من تحقيق التوازن في سوق النفط في حالة حدوث تغييرات خطيرة في الوضع بالشرق الأوسط".
وفي وقت سابق، صرّح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن "التخمينات حول سعر النفط، هو أمر معقد، حيث أن الوضع في السوق هو الذي يقر الأسعار، أما مهمة "أوبك+" الرئيسية، فهي ضمان التوازن بين العرض والطلب".
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