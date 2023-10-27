https://sputnikarabic.ae/20231027/بث-مباشر-للجلسة-الطارئة-للجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-حول-الصراع-بين-إسرائيل-وحماس--1082532075.html

بث مباشر للجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الصراع بين إسرائيل و"حماس".. فيديو

بث مباشر للجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الصراع بين إسرائيل و"حماس".. فيديو

تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة طارئة في نيويورك، بناء على طلب الدول الأعضاء بشأن آخر التطورات في الصراع بين إسرائيل و"حماس". 27.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-27T14:38+0000

2023-10-27T14:38+0000

2023-10-27T17:01+0000

العالم

طوفان الأقصى

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وصرّح مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، أسامة عبد الخالق، أن "عمل الأمم المتحدة وسعيها لوقف إطلاق النار لن يشكل انحيازًا لطرف"، مؤكدًا أنه "سيكون حقنا لدماء الأبرياء".وقال عبد الخالق: "عمل الأمم المتحدة وسعيها لوقف إطلاق النار، ليس انحيازًا لطرف، بل هو حقن لدماء الأبرياء".وأضاف: "سياسيات الحصار والحرمان من الحاجات الأساسية وفي مقدمتها المياه لا مكان لها، في القرن الــ21، فهي تذكرنا بالقرون الوسطى".وفي السياق ذاته، صرّحت مندوبة أمريكا، ليندا توماس غرينفيلد، أنه "يجب على إسرائيل أن تحمي شعبها وفقا لقواعد الحرب".وتابعت غرينفيلد، قائلة: "يجب احترام القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة، وفي جميع أنحاء المنطقة من قبل جميع الأطراف".ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام مقاتليها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتل وأسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ثم سرعان ما أعلنت الحرب على "حماس"، متوعدة الحركة بدفع ثمن باهظ على هجومها، الذي أسفر عن مقتل نحو 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 5431 آخرين.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط أكثر من 7300 قتيل وأكثر من 19 ألف مصاب، حتى الآن، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 105 فلسطينيين، وإصابة نحو 2000 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20231027/أبو-مرزوق-لا-نريد-مؤتمرات-أوروبا-للسلام-بل-نريد-الحرية-للفلسطينيين-في-وطنهم-1082535790.html

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العالم, طوفان الأقصى