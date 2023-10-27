https://sputnikarabic.ae/20231027/بوتين-يدعو-إلى-جذب-المتخصصين-الأجانب-للعمل-في-قطاع-الفضاء-الروسي-1082507063.html
بوتين يدعو إلى جذب المتخصصين الأجانب للعمل في قطاع الفضاء الروسي
بوتين يدعو إلى جذب المتخصصين الأجانب للعمل في قطاع الفضاء الروسي
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه من الضروري جذب المتخصصين الأجانب الموهوبين الذين تلقوا التعليم اللازم للعمل في قطاع الفضائي في روسيا. 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T07:14+0000
2023-10-27T07:14+0000
2023-10-27T07:14+0000
روسيا
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وقال بوتين: "إنها فكرة جيدة بالتأكيد حيث من الضروري جذب المتخصصين الأجانب الموهوبين".واختتم بوتين كلامه، قائلاً: "علاوة على ذلك، بما أنهم أرسلوا من بلدان أخرى، يمكننا التفكير في كيفية بناء علاقات في هذا المجال مع شركائنا حتى لا يفقدوا هؤلاء الأشخاص إلى الأبد".
https://sputnikarabic.ae/20231005/قوة-المستقبلتعرف-على-قوات-الفضاء-الروسية-ومهامها-1081680977.html
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روسيا
بوتين يدعو إلى جذب المتخصصين الأجانب للعمل في قطاع الفضاء الروسي
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه من الضروري جذب المتخصصين الأجانب الموهوبين الذين تلقوا التعليم اللازم للعمل في قطاع الفضائي في روسيا.
وقال بوتين: "إنها فكرة جيدة بالتأكيد حيث من الضروري جذب المتخصصين الأجانب الموهوبين".
ووفقا له، فإن هذا يمكن أن يساهم في تطوير العلاقات مع الدول الأخرى في قطاع الفضاء.
واختتم بوتين كلامه، قائلاً: "علاوة على ذلك، بما أنهم أرسلوا من بلدان أخرى، يمكننا التفكير في كيفية بناء علاقات في هذا المجال مع شركائنا حتى لا يفقدوا هؤلاء الأشخاص إلى الأبد".