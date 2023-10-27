عربي
مصر تعلن نتائج التحقيقات في هجمات طالت منطقتي نويبع وطابا الحدوديتين
https://sputnikarabic.ae/20231027/بوتين-يدعو-إلى-جذب-المتخصصين-الأجانب-للعمل-في-قطاع-الفضاء-الروسي-1082507063.html
بوتين يدعو إلى جذب المتخصصين الأجانب للعمل في قطاع الفضاء الروسي
بوتين يدعو إلى جذب المتخصصين الأجانب للعمل في قطاع الفضاء الروسي
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه من الضروري جذب المتخصصين الأجانب الموهوبين الذين تلقوا التعليم اللازم للعمل في قطاع الفضائي في روسيا. 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T07:14+0000
2023-10-27T07:14+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0b/1081906915_0:0:3034:1706_1920x0_80_0_0_0bc6ee886610e9faf0033953a4c4d2ee.jpg
وقال بوتين: "إنها فكرة جيدة بالتأكيد حيث من الضروري جذب المتخصصين الأجانب الموهوبين".واختتم بوتين كلامه، قائلاً: "علاوة على ذلك، بما أنهم أرسلوا من بلدان أخرى، يمكننا التفكير في كيفية بناء علاقات في هذا المجال مع شركائنا حتى لا يفقدوا هؤلاء الأشخاص إلى الأبد".
https://sputnikarabic.ae/20231005/قوة-المستقبلتعرف-على-قوات-الفضاء-الروسية-ومهامها-1081680977.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0b/1081906915_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e77c3be1a01439161ca161b35ea402aa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

بوتين يدعو إلى جذب المتخصصين الأجانب للعمل في قطاع الفضاء الروسي

07:14 GMT 27.10.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه من الضروري جذب المتخصصين الأجانب الموهوبين الذين تلقوا التعليم اللازم للعمل في قطاع الفضائي في روسيا.
وقال بوتين: "إنها فكرة جيدة بالتأكيد حيث من الضروري جذب المتخصصين الأجانب الموهوبين".
.قوات الدفاع الجوي الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"قوة المستقبل"...تعرف على قوات الفضاء الروسية ومهامها
5 أكتوبر, 09:30 GMT
ووفقا له، فإن هذا يمكن أن يساهم في تطوير العلاقات مع الدول الأخرى في قطاع الفضاء.
واختتم بوتين كلامه، قائلاً: "علاوة على ذلك، بما أنهم أرسلوا من بلدان أخرى، يمكننا التفكير في كيفية بناء علاقات في هذا المجال مع شركائنا حتى لا يفقدوا هؤلاء الأشخاص إلى الأبد".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:34 GMTВо время израильского удара по городу Газа - سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الفرقة 36 الإسرائيلية تنسحب من غزة بعد تنفيذ توغل بري.. صور وفيديو06:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала