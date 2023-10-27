https://sputnikarabic.ae/20231027/تصويت-هل-يسعى-طرف-ما-لتوسيع-الصراع-بعد-قصف-طابا-المصرية-ومنشآت-سورية؟-1082533319.html
تصويت... هل يسعى طرف ما لتوسيع الصراع بعد قصف "طابا" المصرية و"منشآت" سورية؟
تصويت... هل يسعى طرف ما لتوسيع الصراع بعد قصف "طابا" المصرية و"منشآت" سورية؟
شهدت الساعات الـ24 الأخيرة، توترا كبيرا في منطقة الشرق الأوسط، على خلفية الأحدث التي تشهدها غزة، ابتداء من مصر وصولا إلى سوريا. 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T15:11+0000
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أعلن الجيش المصري، اليوم الجمعة، تفاصيل الانفجار الذي وقع، صباح اليوم، في محيط نقطة الإسعاف والسكن الإداري بجوار مستشفى "طابا" على الحدود مع إسرائيل.وذكر الجيش المصري، في بيان، أن "الانفجار نتج عن سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية، صباح اليوم الجمعة"، مضيفا أن "الحادث أسفر عن إصابات طفيفه لعدد (6) فرد وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة".وأكدت مصادر محلية في دير الزور شرقي سوريا، تسجيل إصابات محققة في صفوف الجيش الأمريكي، جراء قصف صاروخي مجهول استهدف قواعده شرقي سوريا، خلال الساعات الماضية.وقالت المصادر المحلية في دير الزور شرقي سوريا، أن "قصفا صاروخيا مركزا استهدف، صباح اليوم، أكبر القواعد اللاشرعية التي يتخذها الجيش الأمريكي في حقل "العمر" بريف دير الزور الشمالي الشرقي، شرقي سوريا"، موضحة بأن "القصف أدى لاندلاع نيران ضخمة ضمن القاعدة الأمريكية".اقرأ ايضا: "سفاح العراق" يصل إلى إسرائيل.. تطبيق تكتيك "حرب الموصل" الأمريكي ضد غزة... صور وفيديواقرأ أيضا: مجلة عسكرية تكشف مشكلة قد "تشل" قدرة أمريكا على إبقاء أساطيلها في الشرق الأوسط
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استطلاعات الرأي, العالم العربي, опросы
استطلاعات الرأي, العالم العربي, опросы
تصويت... هل يسعى طرف ما لتوسيع الصراع بعد قصف "طابا" المصرية و"منشآت" سورية؟
15:11 GMT 27.10.2023 (تم التحديث: 15:25 GMT 27.10.2023) تابعنا عبر
شهدت الساعات الـ24 الأخيرة، توترا كبيرا في منطقة الشرق الأوسط، على خلفية الأحدث التي تشهدها غزة، ابتداء من مصر وصولا إلى سوريا.
أعلن الجيش المصري، اليوم الجمعة، تفاصيل الانفجار الذي وقع، صباح اليوم، في محيط نقطة الإسعاف والسكن الإداري بجوار مستشفى "طابا" على الحدود مع إسرائيل.
وذكر الجيش المصري، في بيان، أن "الانفجار نتج عن سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية، صباح اليوم الجمعة"، مضيفا أن "الحادث أسفر عن إصابات طفيفه لعدد (6) فرد وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة".
وبدوره، قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الجمعة، إن "القوات العسكرية الأمريكية، نفذت ضربات على منشأتين في شرق سوريا، يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له، ردا على سلسلة من الهجمات استهدفت القوات المسلحة الأمريكية".
وأكدت مصادر محلية في دير الزور شرقي سوريا، تسجيل إصابات محققة في صفوف الجيش الأمريكي، جراء قصف صاروخي مجهول استهدف قواعده شرقي سوريا، خلال الساعات الماضية.
برأيك، هل يسعى طرف ما إلى توسيع الصراع بعد زج القوات الأمريكية بحاملات طائراتها في الشرق الأوسط، وقيام إسرائيل باستهداف المطارات السورية بشكل متكرر؟
وقالت المصادر المحلية في دير الزور شرقي سوريا، أن "قصفا صاروخيا مركزا استهدف، صباح اليوم، أكبر القواعد اللاشرعية التي يتخذها الجيش الأمريكي في حقل "العمر" بريف دير الزور الشمالي الشرقي، شرقي سوريا"، موضحة بأن "القصف أدى لاندلاع نيران ضخمة ضمن القاعدة الأمريكية".