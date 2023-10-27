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Военнослужащий ВС РФ демонстрирует боевую часть от РПГ-7, которая монтируется на дрон на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231027/تعرض-سياسي-أوكراني-لإصابة-خطيرة-إثر-محاولة-اغتيال-1082512192.html
تعرض سياسي أوكراني لإصابة خطيرة إثر محاولة اغتيال
تعرض سياسي أوكراني لإصابة خطيرة إثر محاولة اغتيال
صرح فلاديمير روغوف، رئيس حركة "نحن مع روسيا" في مقاطعة زابوروجيه، أنه كانت هناك محاولة لاغتيال النائب السابق في البرلمان الأوكراني، أوليغ تساريف. 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T09:14+0000
2023-10-27T09:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال روغوف على مدونته في "تلغرام": "حالة أوليغ خطيرة للغاية. وهو حاليا في العناية المركزة. لم يكن هناك عملية طعن، تم إطلاق النار على أوليغ".وطلب روغوف الصلاة من أجل تساريف. لا يوجد حتى الآن أي تعليقات من وكالات إنفاذ القانون.كان تساريف نائبًا للبرلمان الأوكراني من عام 2002 إلى عام 2014 عن حزب الأقاليم، ونائب رئيس فصيل حزب الأقاليم في الرادا "البرلمان الأوكراني". تم ترشيحه لمنصب رئيس أوكرانيا في الانتخابات المبكرة التي جرت في 25 مايو/ أيار 2014، لكنه سحب ترشيحه.حكم على تساريف في أوكرانيا، فيما يتعلق بدعمه لدونباس والربيع الروسي، غيابيا بالسجن 12 عاما بتهمة "التعدي على السلامة الإقليمية لأوكرانيا" و"محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري".
https://sputnikarabic.ae/20231027/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-أنشطة-3-مجموعات-استخباراتية-أوكرانية-1082509712.html
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روسيا

تعرض سياسي أوكراني لإصابة خطيرة إثر محاولة اغتيال

09:14 GMT 27.10.2023
© Sputnik . Vladimir Trefilovالنائب السابق للبرلمان الأوكراني أوليغ تساريف
النائب السابق للبرلمان الأوكراني أوليغ تساريف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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صرح فلاديمير روغوف، رئيس حركة "نحن مع روسيا" في مقاطعة زابوروجيه، أنه كانت هناك محاولة لاغتيال النائب السابق في البرلمان الأوكراني، أوليغ تساريف.
وقال روغوف على مدونته في "تلغرام": "حالة أوليغ خطيرة للغاية. وهو حاليا في العناية المركزة. لم يكن هناك عملية طعن، تم إطلاق النار على أوليغ".
وطلب روغوف الصلاة من أجل تساريف. لا يوجد حتى الآن أي تعليقات من وكالات إنفاذ القانون.
كان تساريف نائبًا للبرلمان الأوكراني من عام 2002 إلى عام 2014 عن حزب الأقاليم، ونائب رئيس فصيل حزب الأقاليم في الرادا "البرلمان الأوكراني". تم ترشيحه لمنصب رئيس أوكرانيا في الانتخابات المبكرة التي جرت في 25 مايو/ أيار 2014، لكنه سحب ترشيحه.
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط أنشطة 3 مجموعات استخباراتية أوكرانية... فيديو
08:18 GMT
حكم على تساريف في أوكرانيا، فيما يتعلق بدعمه لدونباس والربيع الروسي، غيابيا بالسجن 12 عاما بتهمة "التعدي على السلامة الإقليمية لأوكرانيا" و"محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري".
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