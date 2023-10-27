https://sputnikarabic.ae/20231027/تعرض-سياسي-أوكراني-لإصابة-خطيرة-إثر-محاولة-اغتيال-1082512192.html
تعرض سياسي أوكراني لإصابة خطيرة إثر محاولة اغتيال
تعرض سياسي أوكراني لإصابة خطيرة إثر محاولة اغتيال
صرح فلاديمير روغوف، رئيس حركة "نحن مع روسيا" في مقاطعة زابوروجيه، أنه كانت هناك محاولة لاغتيال النائب السابق في البرلمان الأوكراني، أوليغ تساريف. 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T09:14+0000
2023-10-27T09:14+0000
2023-10-27T09:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال روغوف على مدونته في "تلغرام": "حالة أوليغ خطيرة للغاية. وهو حاليا في العناية المركزة. لم يكن هناك عملية طعن، تم إطلاق النار على أوليغ".وطلب روغوف الصلاة من أجل تساريف. لا يوجد حتى الآن أي تعليقات من وكالات إنفاذ القانون.كان تساريف نائبًا للبرلمان الأوكراني من عام 2002 إلى عام 2014 عن حزب الأقاليم، ونائب رئيس فصيل حزب الأقاليم في الرادا "البرلمان الأوكراني". تم ترشيحه لمنصب رئيس أوكرانيا في الانتخابات المبكرة التي جرت في 25 مايو/ أيار 2014، لكنه سحب ترشيحه.حكم على تساريف في أوكرانيا، فيما يتعلق بدعمه لدونباس والربيع الروسي، غيابيا بالسجن 12 عاما بتهمة "التعدي على السلامة الإقليمية لأوكرانيا" و"محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري".
https://sputnikarabic.ae/20231027/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-أنشطة-3-مجموعات-استخباراتية-أوكرانية-1082509712.html
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روسيا
تعرض سياسي أوكراني لإصابة خطيرة إثر محاولة اغتيال
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صرح فلاديمير روغوف، رئيس حركة "نحن مع روسيا" في مقاطعة زابوروجيه، أنه كانت هناك محاولة لاغتيال النائب السابق في البرلمان الأوكراني، أوليغ تساريف.
وقال روغوف على مدونته في "تلغرام": "حالة أوليغ خطيرة للغاية. وهو حاليا في العناية المركزة. لم يكن هناك عملية طعن، تم إطلاق النار على أوليغ".
وطلب روغوف الصلاة من أجل تساريف. لا يوجد حتى الآن أي تعليقات من وكالات إنفاذ القانون.
كان تساريف نائبًا للبرلمان الأوكراني من عام 2002 إلى عام 2014 عن حزب الأقاليم، ونائب رئيس فصيل حزب الأقاليم في الرادا "البرلمان الأوكراني". تم ترشيحه لمنصب رئيس أوكرانيا في الانتخابات المبكرة التي جرت في 25 مايو/ أيار 2014، لكنه سحب ترشيحه.
حكم على تساريف في أوكرانيا، فيما يتعلق بدعمه لدونباس والربيع الروسي، غيابيا بالسجن 12 عاما بتهمة "التعدي على السلامة الإقليمية لأوكرانيا" و"محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري".