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Военнослужащий ВС РФ демонстрирует боевую часть от РПГ-7, которая монтируется на дрон на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231027/جنرال-ألماني-يكشف-عن-وضع-رهيب-تواجهه-أوكرانيا-1082514779.html
جنرال ألماني يكشف عن "وضع رهيب" تواجهه أوكرانيا
جنرال ألماني يكشف عن "وضع رهيب" تواجهه أوكرانيا
صرح الجنرال الألماني المتقاعد، رولاند كاتر، بأن الجيش الروسي يواصل التقدم بنجاح في اتجاه كوبيانسك، ما يجعل الوضع صعبا للغاية بالنسبة للقوات الأوكرانية في هذا... 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T09:48+0000
2023-10-27T09:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال كاتر على قناة "فيلت": "في الشمال، في اتجاه كوبيانسك، يسير الروس مترا بعد متر. هذا صراع استنزاف... الوضع فظيع".وفي وقت سابق، قال الخبير العسكري، المقدم المتقاعد أندريه ماروتشكو، إن القوات الأوكرانية تراجعت عن المواقع المتقدمة في اتجاه كوبيانسك نتيجة للعمل المكثف للطيران والمدفعية للقوات المسلحة الروسية، فضلا عن السيطرة على طرق الإمداد لاحتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231027/ضابط-استخبارات-يكشف-عن-حقيقة-مخيفة-لأوكرانيا-رصدها-في-الخطابات-الأمريكية-1082508779.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

جنرال ألماني يكشف عن "وضع رهيب" تواجهه أوكرانيا

09:48 GMT 27.10.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات أطقم ناقلات الجنود المدرعة وعربات المشاة القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية في ميدان عسكري للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
تدريبات أطقم ناقلات الجنود المدرعة وعربات المشاة القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية في ميدان عسكري للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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صرح الجنرال الألماني المتقاعد، رولاند كاتر، بأن الجيش الروسي يواصل التقدم بنجاح في اتجاه كوبيانسك، ما يجعل الوضع صعبا للغاية بالنسبة للقوات الأوكرانية في هذا القطاع من الجبهة.
وقال كاتر على قناة "فيلت": "في الشمال، في اتجاه كوبيانسك، يسير الروس مترا بعد متر. هذا صراع استنزاف... الوضع فظيع".

وأشار إلى أن سوء الأحوال الجوية، الذي سيبدأ من يوم لآخر، لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع بالنسبة للجيش الأوكراني.

وفي وقت سابق، قال الخبير العسكري، المقدم المتقاعد أندريه ماروتشكو، إن القوات الأوكرانية تراجعت عن المواقع المتقدمة في اتجاه كوبيانسك نتيجة للعمل المكثف للطيران والمدفعية للقوات المسلحة الروسية، فضلا عن السيطرة على طرق الإمداد لاحتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط استخبارات يكشف عن حقيقة مخيفة لأوكرانيا رصدها في الخطابات الأمريكية
07:47 GMT
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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