https://sputnikarabic.ae/20231027/حزب-الله-يعلن-استهداف-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالصواريخ-الموجهة-1082528422.html
"حزب الله" يعلن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي بالصواريخ الموجهة
"حزب الله" يعلن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي بالصواريخ الموجهة
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، استهداف موقعي الصدح و"مسغاف عام" التابعين للجيش الإسرائيلي، بالصواريخ الموجهة والأسلحة المناسبة. 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T13:50+0000
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وقال حزب الله في بيان: "مجاهدو المقاومة الإسلامية (حزب الله) هاجموا عند الساعة 14:45 من بعد ظهر اليوم، موقع الصدح ودمروا أجزاء كبيرة من منشآته وتجهيزاته، وأوقعوا إصابات مؤكدة بين أفراد حاميته".وفي بيان منفصل، أشار الحزب إلى أنه "عند الساعة 15:00 من بعد ظهر يوم الجمعة، هاجم عناصره موقع مسكاف عام (مسغاف عام) ودمروا قسما من تجهيزاته الفنية".وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، تعرض مواقعه في منطقة أفيفيم وباتجاه منطقة مسغاف، من الأراضي اللبنانية، لافتا إلى عدم وقوع إصابات بين صفوفه.وأضاف أن قوات المدفعية التابعة للجيش الإسرائيلي تقوم حاليا بمهاجمة مصادر النيران.يأتي ذلك على خلفية التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة حماس، فجر السابع من تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام مقاتليها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتل وأسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ثم سرعان ما أعلنت الحرب على حماس، متوعدة الحركة بدفع ثمن باهظ على هجومها، الذي أسفر عن مقتل نحو 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 5431 آخرين.وفي غضون ذلك، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط؛ كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوباً أو التوجه إلى سيناء المصرية.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 7300 قتيل ونحو 19 ألف مصاب، حتى الآن؛ فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 105 فلسطينيين، وإصابة نحو 2000 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231024/نتنياهو-حزب-الله-سيندم-إذا-ارتكب-خطأ-المشاركة-بالحرب-والجميع-في-خطر-لو-انتصرت-حماس-1082400839.html
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
"حزب الله" يعلن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي بالصواريخ الموجهة
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أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، استهداف موقعي الصدح و"مسغاف عام" التابعين للجيش الإسرائيلي، بالصواريخ الموجهة والأسلحة المناسبة.
وقال حزب الله
في بيان: "مجاهدو المقاومة الإسلامية (حزب الله) هاجموا عند الساعة 14:45 من بعد ظهر اليوم، موقع الصدح ودمروا أجزاء كبيرة من منشآته وتجهيزاته، وأوقعوا إصابات مؤكدة بين أفراد حاميته".
وفي بيان منفصل، أشار الحزب إلى أنه "عند الساعة 15:00 من بعد ظهر يوم الجمعة، هاجم عناصره موقع مسكاف عام (مسغاف عام) ودمروا قسما من تجهيزاته الفنية".
وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي
في بيان، تعرض مواقعه في منطقة أفيفيم وباتجاه منطقة مسغاف، من الأراضي اللبنانية، لافتا إلى عدم وقوع إصابات بين صفوفه.
وأضاف أن قوات المدفعية التابعة للجيش الإسرائيلي تقوم حاليا بمهاجمة مصادر النيران.
يأتي ذلك على خلفية التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة حماس، فجر السابع من تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام مقاتليها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتل وأسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ثم سرعان ما أعلنت الحرب على حماس، متوعدة الحركة بدفع ثمن باهظ على هجومها، الذي أسفر عن مقتل نحو 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 5431 آخرين.
وفي غضون ذلك، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.
وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة
احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط؛ كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوباً أو التوجه إلى سيناء المصرية.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 7300 قتيل ونحو 19 ألف مصاب، حتى الآن؛ فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 105 فلسطينيين، وإصابة نحو 2000 آخرين.