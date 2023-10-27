https://sputnikarabic.ae/20231027/حماس-خطة-التهجير-القسري-للفلسطينيين-من-قطاع-غزة-إلى-سيناء-مستحيلة-1082526149.html

"حماس": خطة التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء مستحيلة

"حماس": خطة التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء مستحيلة

صرّح عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، رئيس مكتب العلاقات الدولية والخارجية، موسى أبو مرزوق، اليوم الجمعة، أن "خطة التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، إلى... 27.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-27T12:59+0000

2023-10-27T12:59+0000

2023-10-27T12:59+0000

العالم

اسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/10/1082055130_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bfd552c1fc87f28a94d01fc00f0733ac.jpg

وقال أبو مرزوق لوكالة "سبوتنيك": "لقد خسروا (إسرائيل) معركة الحدود مع غزة، والآن خسروا معركة التهجير القسري. في المعركة الأولى سارع الغرب إلى دعمهم، وفي المعركة الثانية هم يواجهون الإقليم بأكمله، لأن المتضرر هو الإقليم من هجرة هؤلاء، وبالتالي هم وضعوا أنفسهم في مواجهه الإقليم أيضا كالأردن ومصر، على سبيل المثال، فهم يتخبطون في أهداف لا يستطيعون تحقيقها".وفي وقت سابق، دعا الجيش الإسرائيلي، المدنيين إلى إخلاء مدينة غزة باتجاه الجنوب، "لضمان سلامتهم وحمايتهم". وصرّحت إسرائيل، في وقت لاحق، أنها "لا تطالب بإخلاء الفلسطينيين، بل بنقلهم إلى جنوبي القطاع طوال فترة العملية ضد "حماس".ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السابع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام مقاتليها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتل وأسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ثم سرعان ما أعلنت الحرب على "حماس"، متوعدة الحركة بدفع ثمن باهظ على هجومها، الذي أسفر عن مقتل نحو 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 5431 آخرين.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط أكثر من 7300 قتيل وأكثر من 19 ألف مصاب، حتى الآن، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 105 فلسطينيين، وإصابة نحو 2000 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20231027/الجيش-الإسرائيلي-ارتفاع-عدد-المختطفين-لدى-حركة-حماس-إلى-229-1082512744.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن