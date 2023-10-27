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https://sputnikarabic.ae/20231027/حماس-خطة-التهجير-القسري-للفلسطينيين-من-قطاع-غزة-إلى-سيناء-مستحيلة-1082526149.html
"حماس": خطة التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء مستحيلة
"حماس": خطة التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء مستحيلة
صرّح عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، رئيس مكتب العلاقات الدولية والخارجية، موسى أبو مرزوق، اليوم الجمعة، أن "خطة التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، إلى... 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T12:59+0000
2023-10-27T12:59+0000
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وقال أبو مرزوق لوكالة "سبوتنيك": "لقد خسروا (إسرائيل) معركة الحدود مع غزة، والآن خسروا معركة التهجير القسري. في المعركة الأولى سارع الغرب إلى دعمهم، وفي المعركة الثانية هم يواجهون الإقليم بأكمله، لأن المتضرر هو الإقليم من هجرة هؤلاء، وبالتالي هم وضعوا أنفسهم في مواجهه الإقليم أيضا كالأردن ومصر، على سبيل المثال، فهم يتخبطون في أهداف لا يستطيعون تحقيقها".وفي وقت سابق، دعا الجيش الإسرائيلي، المدنيين إلى إخلاء مدينة غزة باتجاه الجنوب، "لضمان سلامتهم وحمايتهم". وصرّحت إسرائيل، في وقت لاحق، أنها "لا تطالب بإخلاء الفلسطينيين، بل بنقلهم إلى جنوبي القطاع طوال فترة العملية ضد "حماس".ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السابع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام مقاتليها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتل وأسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ثم سرعان ما أعلنت الحرب على "حماس"، متوعدة الحركة بدفع ثمن باهظ على هجومها، الذي أسفر عن مقتل نحو 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 5431 آخرين.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط أكثر من 7300 قتيل وأكثر من 19 ألف مصاب، حتى الآن، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 105 فلسطينيين، وإصابة نحو 2000 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231027/الجيش-الإسرائيلي-ارتفاع-عدد-المختطفين-لدى-حركة-حماس-إلى-229-1082512744.html
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العالم, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن
العالم, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن

"حماس": خطة التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء مستحيلة

12:59 GMT 27.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussaالوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي
الوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
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صرّح عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، رئيس مكتب العلاقات الدولية والخارجية، موسى أبو مرزوق، اليوم الجمعة، أن "خطة التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، إلى شبه جزيرة سيناء المصرية المجاورة، مستحيلة".
وقال أبو مرزوق لوكالة "سبوتنيك": "لقد خسروا (إسرائيل) معركة الحدود مع غزة، والآن خسروا معركة التهجير القسري. في المعركة الأولى سارع الغرب إلى دعمهم، وفي المعركة الثانية هم يواجهون الإقليم بأكمله، لأن المتضرر هو الإقليم من هجرة هؤلاء، وبالتالي هم وضعوا أنفسهم في مواجهه الإقليم أيضا كالأردن ومصر، على سبيل المثال، فهم يتخبطون في أهداف لا يستطيعون تحقيقها".
وفي وقت سابق، دعا الجيش الإسرائيلي، المدنيين إلى إخلاء مدينة غزة باتجاه الجنوب، "لضمان سلامتهم وحمايتهم". وصرّحت إسرائيل، في وقت لاحق، أنها "لا تطالب بإخلاء الفلسطينيين، بل بنقلهم إلى جنوبي القطاع طوال فترة العملية ضد "حماس".
يوشيفيد ليفشيتز تتحدث للصحافة بعد يوم من إطلاق سراحها من قبل حركة حماس الفلسطينية، في مستشفى إيخيلوف في تل أبيب، إسرائيل، 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
الجيش الإسرائيلي: ارتفاع عدد المختطفين لدى حركة "حماس" إلى 229
09:45 GMT
ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السابع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام مقاتليها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتل وأسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ثم سرعان ما أعلنت الحرب على "حماس"، متوعدة الحركة بدفع ثمن باهظ على هجومها، الذي أسفر عن مقتل نحو 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 5431 آخرين.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط أكثر من 7300 قتيل وأكثر من 19 ألف مصاب، حتى الآن، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 105 فلسطينيين، وإصابة نحو 2000 آخرين.
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