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رئيس الصليب الأحمر اللبناني يكشف لـ"سبوتنيك" عن توثيق حروق بالفوسفور جنوبي البلاد
رئيس الصليب الأحمر اللبناني يكشف لـ"سبوتنيك" عن توثيق حروق بالفوسفور جنوبي البلاد
كشف رئيس الصليب الأحمر اللبناني، أنطوان الزغبي، عن رصد حالات حروق في جنوب لبنان منذ اليوم الأول للقصف الإسرائيلي، نتيجة استخدام القذائف الفوسفورية المحرمة... 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T08:02+0000
2023-10-27T11:00+0000
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
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وفي حديث خاص لراديو "سبوتنيك"، أكد الزغبي الجاهزية التامة للصليب الأحمر الذي وضع خططا احترازية انطلاقا من مسؤوليته عن الحلقة الأولى من الأمن الصحي، لكنه أكد أنه في حال وقعت الحرب في لبنان سيكون بحاجة إلى مساعدات دولية.وأعلن الزغبي عن خطط استباقية تم وضعها لناحية إدارة مخاطر الكوارث، مؤكدا وجود 5100 مسعف و12 ألف متطوع و13 بنك دم و32 مستوصفا ومركزا اجتماعيا جميعها متأهبّة على كامل الأراضي اللبنانية.وشدد على أن الصليب الأحمر يمتلك المعدات اللازمة للتطورات الراهنة لكنها تبقى غير كافية، ما يستوجب إرسال مساعدات دولية إضافية خصوصا من قبل الصليب الأحمر الدولي والاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر وكل الجمعيات الوطنية للصليب والهلال الأحمر في العالم.
https://sputnikarabic.ae/20231026/وزير-الاتصالات-اللبناني-لسبوتنيك-وضعنا-خطة-طوارئ-لأي-حرب-قادمة-1082492467.html
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العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري
العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري

رئيس الصليب الأحمر اللبناني يكشف لـ"سبوتنيك" عن توثيق حروق بالفوسفور جنوبي البلاد

08:02 GMT 27.10.2023 (تم التحديث: 11:00 GMT 27.10.2023)
© AP Photo / Mohammed Zaatariالحدود اللبنانية الإسرائيلية
الحدود اللبنانية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
© AP Photo / Mohammed Zaatari
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حصري
كشف رئيس الصليب الأحمر اللبناني، أنطوان الزغبي، عن رصد حالات حروق في جنوب لبنان منذ اليوم الأول للقصف الإسرائيلي، نتيجة استخدام القذائف الفوسفورية المحرمة دولياً، مؤكدا توثيق هذه الحالات مع الجيش اللبناني وفق ما تنص المواثيق الدولية ذات الصلة.
وفي حديث خاص لراديو "سبوتنيك"، أكد الزغبي الجاهزية التامة للصليب الأحمر الذي وضع خططا احترازية انطلاقا من مسؤوليته عن الحلقة الأولى من الأمن الصحي، لكنه أكد أنه في حال وقعت الحرب في لبنان سيكون بحاجة إلى مساعدات دولية.
علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2023
وزير الاتصالات اللبناني لسبوتنيك: وضعنا خطة طوارئ لأي حرب قادمة
أمس, 16:05 GMT
وأعلن الزغبي عن خطط استباقية تم وضعها لناحية إدارة مخاطر الكوارث، مؤكدا وجود 5100 مسعف و12 ألف متطوع و13 بنك دم و32 مستوصفا ومركزا اجتماعيا جميعها متأهبّة على كامل الأراضي اللبنانية.
وشدد على أن الصليب الأحمر يمتلك المعدات اللازمة للتطورات الراهنة لكنها تبقى غير كافية، ما يستوجب إرسال مساعدات دولية إضافية خصوصا من قبل الصليب الأحمر الدولي والاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر وكل الجمعيات الوطنية للصليب والهلال الأحمر في العالم.
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