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https://sputnikarabic.ae/20231027/رغم-استيعاب-60-ألف-في-إيلات-الجيش-الإسرائيلي-نبحث-عن-أماكن-سكن-للاجئي-مستوطنات-غلاف-غزة-1082518255.html
رغم استيعاب 60 ألف في إيلات.. الجيش الإسرائيلي: نبحث عن أماكن سكن للاجئي مستوطنات غلاف غزة
رغم استيعاب 60 ألف في إيلات.. الجيش الإسرائيلي: نبحث عن أماكن سكن للاجئي مستوطنات غلاف غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الجمعة، أنه يبحث عن أماكن للسكن لمن تم إجلاؤهم من مستوطني مناطق غلاف غزة. 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T11:11+0000
2023-10-27T11:11+0000
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العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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طوفان الأقصى
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أن السلطات الإسرائيلية تبحث عن أماكن سكن مناسبة للاجئي مستوطنات غلاف غزة أو للمهجرين من مستوطنات الغلاف، من بينها مدينة النقب الغربي وشماله.ونقلت إذاعة الجيش عن نير مائير، سكرتير عام حركة المستوطنات الإسرائيلية، أن هناك مقترحات كثيرة حول أماكن استيعاب المهاجرين من مستوطني الغلاف، ومن بين تلك المناطق النقب الغربي وشماله أيضا، مضيفا أنها تضم مناطق جيدة للبناء والمعيشة فيها.ويذكر أن صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، قد أفادت، الأحد الماضي، بأن "مدينة إيلات الواقعة على البحر الأحمر، استوعبت ما يزيد على 60 ألف مستوطن، فضلا عن أن عدد سكانها الأصليين الذين تخطوا الـ 50 ألفا، وذلك منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة حركة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الجاري، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر الجاري، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
https://sputnikarabic.ae/20231027/الأمم-المتحدة-تعتبر-العقاب-الجماعي-الذي-تمارسه-إسرائيل-على-غزة-جريمة-حرب-1082515189.html
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حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى
حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى

رغم استيعاب 60 ألف في إيلات.. الجيش الإسرائيلي: نبحث عن أماكن سكن للاجئي مستوطنات غلاف غزة

11:11 GMT 27.10.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZاطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021
اطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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أعلن الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الجمعة، أنه يبحث عن أماكن للسكن لمن تم إجلاؤهم من مستوطني مناطق غلاف غزة.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أن السلطات الإسرائيلية تبحث عن أماكن سكن مناسبة للاجئي مستوطنات غلاف غزة أو للمهجرين من مستوطنات الغلاف، من بينها مدينة النقب الغربي وشماله.
ونقلت إذاعة الجيش عن نير مائير، سكرتير عام حركة المستوطنات الإسرائيلية، أن هناك مقترحات كثيرة حول أماكن استيعاب المهاجرين من مستوطني الغلاف، ومن بين تلك المناطق النقب الغربي وشماله أيضا، مضيفا أنها تضم مناطق جيدة للبناء والمعيشة فيها.
مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الولايات المتحدة 21 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
الأمم المتحدة تعتبر "العقاب الجماعي" الذي تمارسه إسرائيل على غزة "جريمة حرب"
10:02 GMT
ويذكر أن صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، قد أفادت، الأحد الماضي، بأن "مدينة إيلات الواقعة على البحر الأحمر، استوعبت ما يزيد على 60 ألف مستوطن، فضلا عن أن عدد سكانها الأصليين الذين تخطوا الـ 50 ألفا، وذلك منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة حركة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الجاري، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر الجاري، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
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